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Масштабный ремонт уличной сети проведут в Евпатории

Масштабный ремонт уличной сети проведут в Евпатории - РИА Новости Крым, 08.04.2024

Масштабный ремонт уличной сети проведут в Евпатории

"Крымавтодор" проведет масштабный поэтапный ремонт улиц в Евпатории. Соответствующее решение принято по поручению главы Крыма Сергея Аксенова, сообщил в... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T17:17

2024-04-08T17:17

2024-04-08T17:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. "Крымавтодор" проведет масштабный поэтапный ремонт улиц в Евпатории. Соответствующее решение принято по поручению главы Крыма Сергея Аксенова, сообщил в понедельник министр транспорта республики Николай Лукашенко.Далее до конца сентября, по словам министра, работы проведут на участках, ведущих к учреждениям образования и здравоохранения, по адресам проспект Победы 11 и 12, Демышева 134, Некрасова 86, Некрасова/Советская, Интернациональная 115, 138а, Серова 80а, Полтавская 1 и 7-11. Также отремонтируют улицу Казаса, несколько участков по улице Конституции, 60 лет ВЛКСМ 30/1, подходы к детским садам "Дельфин" и "Кузнечик" и другие участки.На ремонт тротуаров в Евпатории выделили около сотни миллионов рублей, заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов. Он также сообщал, что в организации санитарной очистки Евпатории и наведении порядка на улицах города произошел сбой и поручил навести в городе порядок. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов указал на недоработки в уборке и озеленении Евпатории В Евпатории после реконструкции открыли набережную Терешковой"Придется потерпеть": какие большие улицы Симферополя закроют на ремонт

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евпатория, новости крыма, крым, городская среда, благоустройство, минтранс крыма, николай лукашенко, крымавтодор