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Масштабный ремонт уличной сети проведут в Евпатории - РИА Новости Крым, 08.04.2024
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Масштабный ремонт уличной сети проведут в Евпатории
Масштабный ремонт уличной сети проведут в Евпатории - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Масштабный ремонт уличной сети проведут в Евпатории
"Крымавтодор" проведет масштабный поэтапный ремонт улиц в Евпатории. Соответствующее решение принято по поручению главы Крыма Сергея Аксенова, сообщил в... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T17:17
2024-04-08T17:27
евпатория
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минтранс крыма
николай лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. "Крымавтодор" проведет масштабный поэтапный ремонт улиц в Евпатории. Соответствующее решение принято по поручению главы Крыма Сергея Аксенова, сообщил в понедельник министр транспорта республики Николай Лукашенко.Далее до конца сентября, по словам министра, работы проведут на участках, ведущих к учреждениям образования и здравоохранения, по адресам проспект Победы 11 и 12, Демышева 134, Некрасова 86, Некрасова/Советская, Интернациональная 115, 138а, Серова 80а, Полтавская 1 и 7-11. Также отремонтируют улицу Казаса, несколько участков по улице Конституции, 60 лет ВЛКСМ 30/1, подходы к детским садам "Дельфин" и "Кузнечик" и другие участки.На ремонт тротуаров в Евпатории выделили около сотни миллионов рублей, заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов. Он также сообщал, что в организации санитарной очистки Евпатории и наведении порядка на улицах города произошел сбой и поручил навести в городе порядок. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов указал на недоработки в уборке и озеленении Евпатории В Евпатории после реконструкции открыли набережную Терешковой"Придется потерпеть": какие большие улицы Симферополя закроют на ремонт
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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евпатория, новости крыма, крым, городская среда, благоустройство, минтранс крыма, николай лукашенко, крымавтодор
Масштабный ремонт уличной сети проведут в Евпатории

В Евпатории пройдет поэтапный ремонт улиц – Минтранс

17:17 08.04.2024 (обновлено: 17:27 08.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории
Реконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. "Крымавтодор" проведет масштабный поэтапный ремонт улиц в Евпатории. Соответствующее решение принято по поручению главы Крыма Сергея Аксенова, сообщил в понедельник министр транспорта республики Николай Лукашенко.

"В первую очередь будут отремонтированы центральные улицы и улицы, ведущие к морю. Это улицы Токарева, Интернациональная, Гагарина, Крупской, Фрунзе, Некрасова, Пушкина, Горького, Полупанова, Московская, Франко, Маяковского, Кирова, Киевская, переулки Лукичева, Театральный, проспект Ленина. Работы планируется завершить до июня текущего года", – уточнил глава Минтранса по итогам обследования городской уличной сети сотрудниками "Крымавтодора".

Далее до конца сентября, по словам министра, работы проведут на участках, ведущих к учреждениям образования и здравоохранения, по адресам проспект Победы 11 и 12, Демышева 134, Некрасова 86, Некрасова/Советская, Интернациональная 115, 138а, Серова 80а, Полтавская 1 и 7-11. Также отремонтируют улицу Казаса, несколько участков по улице Конституции, 60 лет ВЛКСМ 30/1, подходы к детским садам "Дельфин" и "Кузнечик" и другие участки.
На ремонт тротуаров в Евпатории выделили около сотни миллионов рублей, заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов. Он также сообщал, что в организации санитарной очистки Евпатории и наведении порядка на улицах города произошел сбой и поручил навести в городе порядок.
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