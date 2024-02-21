Рейтинг@Mail.ru
Мусор в Евпатории – Аксенов дал срок на организацию саночистки города - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240221/musor-v-evpatorii--aksenov-dal-srok-na-organizatsiyu-sanochistki-goroda-1135127668.html
Мусор в Евпатории – Аксенов дал срок на организацию саночистки города
Мусор в Евпатории – Аксенов дал срок на организацию саночистки города - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Мусор в Евпатории – Аксенов дал срок на организацию саночистки города
В организации санитарной очистки Евпатории и наведении порядка на улицах города произошел сбой. Как заявил в среду глава Крыма Сергей Аксенов, уборка должна... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T15:16
2024-02-21T15:16
сергей аксенов
евпатория
новости крыма
благоустройство
городская среда
крым
жкх крыма и севастополя
сергей донец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111656/82/1116568246_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_c419995340356c8bc3bd92377c481cd1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В организации санитарной очистки Евпатории и наведении порядка на улицах города произошел сбой. Как заявил в среду глава Крыма Сергей Аксенов, уборка должна быть проведена в кратчайший срок, а за ее качество ответит лично министр ЖКХ Крыма."В связи с увольнением главы администрации города Евпатории, вчера поручил Председателю Правительства Республики Крым Юрию Гоцанюку лично выехать в Евпаторию в части наведения порядка, вывоза свалок, складирования коммунальных отходов на площадках. К сожалению, разбалансирована была система. В этом вопросе произошел сбой", – констатировал Аксенов.По его словам, город будет приведен в порядок в ближайшее время. Ответственным за этот вопрос он назначил министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергея Донца и пообещал лично проконтролировать результат.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму полетят головы: руководители 50 сел ответят за срыв работПод угрозой увольнения творятся чудеса – Аксенов о работе мэров в Крыму Аксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городов
евпатория
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111656/82/1116568246_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b2a0cf45e8048c792f7804cbdfe77b27.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, евпатория, новости крыма, благоустройство, городская среда, крым, жкх крыма и севастополя, сергей донец
Мусор в Евпатории – Аксенов дал срок на организацию саночистки города

Аксенов: за качество проведения саночистки Евпатории ответит лично министр ЖКХ Крыма

15:16 21.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТрамвай в Евпатории
Трамвай в Евпатории - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В организации санитарной очистки Евпатории и наведении порядка на улицах города произошел сбой. Как заявил в среду глава Крыма Сергей Аксенов, уборка должна быть проведена в кратчайший срок, а за ее качество ответит лично министр ЖКХ Крыма.
"В связи с увольнением главы администрации города Евпатории, вчера поручил Председателю Правительства Республики Крым Юрию Гоцанюку лично выехать в Евпаторию в части наведения порядка, вывоза свалок, складирования коммунальных отходов на площадках. К сожалению, разбалансирована была система. В этом вопросе произошел сбой", – констатировал Аксенов.
По его словам, город будет приведен в порядок в ближайшее время. Ответственным за этот вопрос он назначил министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергея Донца и пообещал лично проконтролировать результат.

"Обещаем евпаторийцам, что в течение двух недель наведем порядок, вычистим ситуацию, лично ответит головой за уборку Сергей Олегович Донец, поскольку выезжал туда дважды, в течение двух недель находился в Евпатории. Я сам проверю результаты этой деятельности", – заявил глава республики.

Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму полетят головы: руководители 50 сел ответят за срыв работ
Под угрозой увольнения творятся чудеса – Аксенов о работе мэров в Крыму
Аксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городов
 
Сергей АксеновЕвпаторияНовости КрымаБлагоустройствоГородская средаКрымЖКХ Крыма и СевастополяСергей Донец
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:32Мемориальные доски в память о погибших героях СВО открыли в Керчи
15:21Mriya Resort & SPA объявил о старте серии мероприятий в честь десятилетия
15:16Мусор в Евпатории – Аксенов дал срок на организацию саночистки города
15:02Бои под Авдеевкой: армия России продвигается вперед
14:44Почти сотня украинских дронов и 12 HIMARS уничтожены за сутки в зоне СВО
14:32Память о погибших в ходе спецоперации студентах увековечили в КФУ
14:08Кровная проблема: конфликт между Украиной и Польшей будет нарастать
13:56"Железная рука" России: как крымчанин стал пятикратным чемпионом страны
13:37В ДТП с тремя авто в Евпатории пострадал пассажир
13:22Аксенов наградил участников Народного ополчения Крыма
13:08Как Крым отмечает день экскурсовода и чего ждет от летнего сезона
13:03Дрон самолетного типа с гербом Украины обнаружен в поле
12:55Пожар в Алуште – огонь охватил двухэтажный жилой дом
12:32И снова праздники: как быстро, выгодно и безопасно купить подарки
12:07Уничтожение боеприпасов в Крыму – где будет громко
12:02Армия России добилась перелома на сложных участках фронта - Путин
11:50Готовил теракт против правоохранителя: ФСБ задержала агента СБУ
11:43Почему Буданов* "перенес" контрнаступление ВСУ на 2025 год
11:27В Крыму превышен эпидпорог по ОРВИ
11:13Пытался замести следы: в Крыму нашли сбежавшего с места ДТП водителя
Лента новостейМолния