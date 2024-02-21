https://crimea.ria.ru/20240221/musor-v-evpatorii--aksenov-dal-srok-na-organizatsiyu-sanochistki-goroda-1135127668.html

Мусор в Евпатории – Аксенов дал срок на организацию саночистки города

Мусор в Евпатории – Аксенов дал срок на организацию саночистки города - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Мусор в Евпатории – Аксенов дал срок на организацию саночистки города

В организации санитарной очистки Евпатории и наведении порядка на улицах города произошел сбой. Как заявил в среду глава Крыма Сергей Аксенов, уборка должна... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T15:16

2024-02-21T15:16

2024-02-21T15:16

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сергей донец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В организации санитарной очистки Евпатории и наведении порядка на улицах города произошел сбой. Как заявил в среду глава Крыма Сергей Аксенов, уборка должна быть проведена в кратчайший срок, а за ее качество ответит лично министр ЖКХ Крыма."В связи с увольнением главы администрации города Евпатории, вчера поручил Председателю Правительства Республики Крым Юрию Гоцанюку лично выехать в Евпаторию в части наведения порядка, вывоза свалок, складирования коммунальных отходов на площадках. К сожалению, разбалансирована была система. В этом вопросе произошел сбой", – констатировал Аксенов.По его словам, город будет приведен в порядок в ближайшее время. Ответственным за этот вопрос он назначил министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергея Донца и пообещал лично проконтролировать результат.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму полетят головы: руководители 50 сел ответят за срыв работПод угрозой увольнения творятся чудеса – Аксенов о работе мэров в Крыму Аксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городов

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сергей аксенов, евпатория, новости крыма, благоустройство, городская среда, крым, жкх крыма и севастополя, сергей донец