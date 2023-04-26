https://crimea.ria.ru/20230426/pod-ugrozoy-uvolneniya-tvoryatsya-chudesa--aksenov-o-rabote-merov-v-krymu-1128369304.html

Под угрозой увольнения творятся чудеса – Аксенов о работе мэров в Крыму

Под угрозой увольнения творятся чудеса – Аксенов о работе мэров в Крыму - РИА Новости Крым, 26.04.2023

Под угрозой увольнения творятся чудеса – Аксенов о работе мэров в Крыму

Симферополь должны привести в порядок до 4 июня. Такой срок властям города установил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T09:34

2023-04-26T09:34

2023-04-26T09:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Симферополь должны привести в порядок до 4 июня. Такой срок властям города установил глава республики Сергей Аксенов.Сейчас в муниципалитетах полуострова продолжается санитарная очистка территорий. В основном это уборка улиц в частном секторе и на окраинах населенных пунктов. Также идет работа по уборке полос отвода железных дорог."В ряде муниципалитетов уже сейчас видны положительные изменения, руководители администраций муниципальных образований после выговоров сделали работу над ошибками. Как говорится, под угрозой увольнения совершаются чудеса", - подчеркнул он.Глава республики Сергей Аксенов ранее раскритиковал власти городов и районов за неисполнение поручений по уборке, ремонту дорог и формированию списков на догазификацию. Он поручил провести служебное расследование и наказать виновных.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификациюАксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городовАксенов раскритиковал минтранс РК за провал программы ремонта дорог

https://crimea.ria.ru/20230227/kanalizatsionnyy-kollektor-v-simferopole-dostroyat-ranshe-sroka-1127238599.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, симферополь, городская среда, общество, новости крыма, благоустройство