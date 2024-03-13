https://crimea.ria.ru/20240313/v-evpatorii-zavershayut-prokladku-setey--na-ocheredi-remont-trotuarov-1135630464.html

В Евпатории завершают прокладку сетей – на очереди ремонт тротуаров

В Евпатории завершают прокладку сетей – на очереди ремонт тротуаров - РИА Новости Крым, 13.03.2024

В Евпатории завершают прокладку сетей – на очереди ремонт тротуаров

На ремонт тротуаров в Евпатории выделили около сотни миллионов рублей, заявил по итогам рабочей поездки в город глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T18:44

2024-03-13T18:44

2024-03-13T18:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. На ремонт тротуаров в Евпатории выделили около сотни миллионов рублей, заявил по итогам рабочей поездки в город глава республики Сергей Аксенов.С 1 апреля в детской здравнице начнется грейдирование улично-дорожной сети, в том числе в микрорайонах Спутник-1, Спутник-2 и Исмаил-Бей. "До 15 мая это процесс должен быть завершен", – подчеркнул Аксенов.Важно повысить эффективность местных органов власти, так что наведение порядка в Евпатории будет под постоянным контролем, заверил глава республики.Напомним, 16 февраля Сергей Аксенов сообщил, что мэр Евпатории Елена Демидова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен первый замглавы города Иван Просоедов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории после реконструкции открыли набережную Терешковой Власти Крыма назвали срок открытия набережной Терешковой в ЕвпаторииВ Евпатории завершена модернизация высоковольтной подстанции

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2024

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евпатория, новости крыма, крым, благоустройство, сергей аксенов, городская среда, крым курортный, пляжи крыма