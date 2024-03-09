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Власти Крыма назвали срок открытия набережной Терешковой в Евпатории - РИА Новости Крым, 09.03.2024
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Власти Крыма назвали срок открытия набережной Терешковой в Евпатории
Власти Крыма назвали срок открытия набережной Терешковой в Евпатории - РИА Новости Крым, 09.03.2024
Власти Крыма назвали срок открытия набережной Терешковой в Евпатории
Открытие реконструированной набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории состоится в ближайшие дни, до празднования 10-летнего юбилея воссоединения Крыма с РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T07:24
2024-03-09T07:24
радио "спутник в крыму"
юрий гоцанюк
набережная
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
совет министров рк
новости крыма
набережная терешковой
реконструкция набережной терешковой в евпатории
евпатория
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Открытие реконструированной набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории состоится в ближайшие дни, до празднования 10-летнего юбилея воссоединения Крыма с Россией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Гоцанюк добавил, что в Евпатории также решаются актуальные для города проблемы уборки и вывоза мусора, а также высадки зеленых насаждений и обрезки деревьев, которая, по его словам, "вышла из-под контроля местной администрации"."Эти работы сейчас проводятся и будут проводиться до тех пор, пока мы полностью не очистим город от мусора", - отметил он.Проект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 км и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.Реконструкция должна была завершиться в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.До того, как на Крым в ноябре прошлого года обрушился сильнейший шторм, работы на набережной планировалось закончить к 15 декабря 2023 года. После этого сроки открытия перенесли на январь текущего года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алупке благоустроят "рыбацкую деревню"Когда достроят объекты берегоукрепления в СимеизеКогда восстановят набережную Судака после шторма
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юрий гоцанюк, набережная, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, совет министров рк, новости крыма, набережная терешковой, реконструкция набережной терешковой в евпатории, евпатория, крым, реализация фцп в крыму и севастополе
Власти Крыма назвали срок открытия набережной Терешковой в Евпатории

Набережную Терешковой в Евпатории откроют в ближайшие дни – власти Крыма

07:24 09.03.2024
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаВ Евпатории продолжается реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами
В Евпатории продолжается реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Открытие реконструированной набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории состоится в ближайшие дни, до празднования 10-летнего юбилея воссоединения Крыма с Россией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Набережную Терешковой обязательно откроют в ближайшие дни, до юбилея Крымской весны. Все основные виды работ там завершены, идет работа по принятию объекта в эксплуатацию. Согласования Ростехнадзора, Росприроднадзора и других ведомств получены. Открытие состоится со дня на день", - сказал глава крымского правительства.
Гоцанюк добавил, что в Евпатории также решаются актуальные для города проблемы уборки и вывоза мусора, а также высадки зеленых насаждений и обрезки деревьев, которая, по его словам, "вышла из-под контроля местной администрации".
"Эти работы сейчас проводятся и будут проводиться до тех пор, пока мы полностью не очистим город от мусора", - отметил он.
Проект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 км и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.
Реконструкция должна была завершиться в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.
Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.
До того, как на Крым в ноябре прошлого года обрушился сильнейший шторм, работы на набережной планировалось закончить к 15 декабря 2023 года. После этого сроки открытия перенесли на январь текущего года.
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