https://crimea.ria.ru/20240309/vlasti-kryma-nazvali-srok-otkrytiya-naberezhnoy-tereshkovoy-v-evpatorii-1135512343.html

Власти Крыма назвали срок открытия набережной Терешковой в Евпатории

Власти Крыма назвали срок открытия набережной Терешковой в Евпатории - РИА Новости Крым, 09.03.2024

Власти Крыма назвали срок открытия набережной Терешковой в Евпатории

Открытие реконструированной набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории состоится в ближайшие дни, до празднования 10-летнего юбилея воссоединения Крыма с РИА Новости Крым, 09.03.2024

2024-03-09T07:24

2024-03-09T07:24

2024-03-09T07:24

радио "спутник в крыму"

юрий гоцанюк

набережная

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

совет министров рк

новости крыма

набережная терешковой

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евпатория

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Открытие реконструированной набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории состоится в ближайшие дни, до празднования 10-летнего юбилея воссоединения Крыма с Россией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Гоцанюк добавил, что в Евпатории также решаются актуальные для города проблемы уборки и вывоза мусора, а также высадки зеленых насаждений и обрезки деревьев, которая, по его словам, "вышла из-под контроля местной администрации"."Эти работы сейчас проводятся и будут проводиться до тех пор, пока мы полностью не очистим город от мусора", - отметил он.Проект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 км и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.Реконструкция должна была завершиться в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.До того, как на Крым в ноябре прошлого года обрушился сильнейший шторм, работы на набережной планировалось закончить к 15 декабря 2023 года. После этого сроки открытия перенесли на январь текущего года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алупке благоустроят "рыбацкую деревню"Когда достроят объекты берегоукрепления в СимеизеКогда восстановят набережную Судака после шторма

евпатория

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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