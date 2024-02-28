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Кто возглавил Евпаторию
Кто возглавил Евпаторию - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Кто возглавил Евпаторию
Временно исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен первый замглавы города Иван Просоедов. Об этом сообщает пресс-служба евпаторийской... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T11:57
2024-02-28T11:57
2024-02-28T12:01
евпатория
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
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иван просоедов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Временно исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен первый замглавы города Иван Просоедов. Об этом сообщает пресс-служба евпаторийской администрации.16 февраля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что мэр Евпатории Елена Демидова уходит в отставку. Иван Просоедов родился 13 июня 1987 года в пгт Черноморское Черноморского района Крымской области, УССР.В 2008 году закончил Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа по специальности "Оборудование нефтяных и газовых промыслов".В 2019 году получил диплом о профессиональный переподготовке в "Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации", квалификация "Специалист в области государственного и муниципального управления".В 2020 году получил диплом о профессиональный переподготовке в КФУ им. В. И. Вернадского по программе профессиональной подготовки "Современные подходы к управлению регионом".
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евпатория, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, крым, новости крыма, иван просоедов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Временно исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен первый замглавы города Иван Просоедов. Об этом сообщает пресс-служба евпаторийской администрации.
"Сегодня на очередной 79 сессии Евпаторийского городского совета единогласно было принято решение о возложении временного исполнения полномочий главы администрации Евпатории на Ивана Просоедова", - говорится в сообщении.
16 февраля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что мэр Евпатории Елена Демидова уходит в отставку
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Иван Просоедов родился 13 июня 1987 года в пгт Черноморское Черноморского района Крымской области, УССР.
В 2008 году закончил Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа по специальности "Оборудование нефтяных и газовых промыслов".
В 2019 году получил диплом о профессиональный переподготовке в "Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации", квалификация "Специалист в области государственного и муниципального управления".
В 2020 году получил диплом о профессиональный переподготовке в КФУ им. В. И. Вернадского по программе профессиональной подготовки "Современные подходы к управлению регионом".