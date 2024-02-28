https://crimea.ria.ru/20240228/kto-vozglavil-evpatoriyu-1135272781.html

Кто возглавил Евпаторию

Кто возглавил Евпаторию - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Кто возглавил Евпаторию

Временно исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен первый замглавы города Иван Просоедов. Об этом сообщает пресс-служба евпаторийской... РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T11:57

2024-02-28T11:57

2024-02-28T12:01

евпатория

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

кадровые перестановки

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новости крыма

иван просоедов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Временно исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен первый замглавы города Иван Просоедов. Об этом сообщает пресс-служба евпаторийской администрации.16 февраля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что мэр Евпатории Елена Демидова уходит в отставку. Иван Просоедов родился 13 июня 1987 года в пгт Черноморское Черноморского района Крымской области, УССР.В 2008 году закончил Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа по специальности "Оборудование нефтяных и газовых промыслов".В 2019 году получил диплом о профессиональный переподготовке в "Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации", квалификация "Специалист в области государственного и муниципального управления".В 2020 году получил диплом о профессиональный переподготовке в КФУ им. В. И. Вернадского по программе профессиональной подготовки "Современные подходы к управлению регионом".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, крым, новости крыма, иван просоедов