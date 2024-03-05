https://crimea.ria.ru/20240305/v-evpatorii-zavershena-modernizatsiya-vysokovoltnoy-podstantsii-1135435415.html
В Евпатории завершена модернизация высоковольтной подстанции
В Евпатории завершена модернизация высоковольтной подстанции - РИА Новости Крым, 05.03.2024
В Евпатории завершена модернизация высоковольтной подстанции
В Крыму завершена модернизация высоковольтной подстанции "Евпатория", обеспечивающей электричеством жилые районы, инфраструктурные, промышленные, культурные,... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T21:05
2024-03-05T21:05
2024-03-05T21:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Крыму завершена модернизация высоковольтной подстанции "Евпатория", обеспечивающей электричеством жилые районы, инфраструктурные, промышленные, культурные, спортивные и рекреационные объекты Евпаторийского округа. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Кроме того, на территории поставили дизель-генераторную установку напряжением 0,4 кВ, резервную систему электроснабжения, заменили устаревшие кабельные и воздушные сети. Завершены работы по устройству сетей водоснабжения и водоотведения, установлены охранные системы и благоустроена территория."Энергообъект имеет полное дистанционное управление – постоянного присутствия рабочего персонала не требуется ", – в "Крымэнерго".О модернизации подстанции "Евпатория" ранее сообщал министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь. Реконструкция проводилась за счет средств инвестиционной программы и позволит обеспечить энергоузел электроэнергией в полном объеме. Читайте также на РИА Новости Крым:Модернизация подстанции "Северная" в Крыму: что уже сделаноАксенов пригрозил энергетикам увольнением из-за скачков напряжения в сетиИск к Киеву по энергоблокаде Крыма намерены подать в ближайшие дни
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евпатория, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, крым, электросети крыма, электричество, благоустройство, электросети
В Евпатории завершена модернизация высоковольтной подстанции
В Евпатории "Крымэнерго" завершило модернизацию высоковольтной подстанции
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Крыму завершена модернизация высоковольтной подстанции "Евпатория", обеспечивающей электричеством жилые районы, инфраструктурные, промышленные, культурные, спортивные и рекреационные объекты Евпаторийского округа. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"В ходе реконструкции специалисты оснастили энергоузел новыми силовыми трансформаторами мощностью 80 МВА, высоконадежным распределительным устройством 110 кВ с элегазовой изоляцией, микропроцессорными защитами. На территории ПС построено двухэтажное здание закрытого распределительного устройства 10 кВ, совмещенного с общеподстанционным пунктом управления", – уточнили на предприятии.
Кроме того, на территории поставили дизель-генераторную установку напряжением 0,4 кВ, резервную систему электроснабжения, заменили устаревшие кабельные и воздушные сети. Завершены работы по устройству сетей водоснабжения и водоотведения, установлены охранные системы и благоустроена территория.
"Энергообъект имеет полное дистанционное управление – постоянного присутствия рабочего персонала не требуется ", – в "Крымэнерго".
О модернизации подстанции "Евпатория" ранее сообщал
министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь. Реконструкция проводилась за счет средств инвестиционной программы и позволит обеспечить энергоузел электроэнергией в полном объеме.
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