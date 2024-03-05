https://crimea.ria.ru/20240305/v-evpatorii-zavershena-modernizatsiya-vysokovoltnoy-podstantsii-1135435415.html

В Евпатории завершена модернизация высоковольтной подстанции

В Евпатории завершена модернизация высоковольтной подстанции - РИА Новости Крым, 05.03.2024

В Евпатории завершена модернизация высоковольтной подстанции

В Крыму завершена модернизация высоковольтной подстанции "Евпатория", обеспечивающей электричеством жилые районы, инфраструктурные, промышленные, культурные,... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T21:05

2024-03-05T21:05

2024-03-05T21:05

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Крыму завершена модернизация высоковольтной подстанции "Евпатория", обеспечивающей электричеством жилые районы, инфраструктурные, промышленные, культурные, спортивные и рекреационные объекты Евпаторийского округа. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Кроме того, на территории поставили дизель-генераторную установку напряжением 0,4 кВ, резервную систему электроснабжения, заменили устаревшие кабельные и воздушные сети. Завершены работы по устройству сетей водоснабжения и водоотведения, установлены охранные системы и благоустроена территория."Энергообъект имеет полное дистанционное управление – постоянного присутствия рабочего персонала не требуется ", – в "Крымэнерго".О модернизации подстанции "Евпатория" ранее сообщал министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь. Реконструкция проводилась за счет средств инвестиционной программы и позволит обеспечить энергоузел электроэнергией в полном объеме. Читайте также на РИА Новости Крым:Модернизация подстанции "Северная" в Крыму: что уже сделаноАксенов пригрозил энергетикам увольнением из-за скачков напряжения в сетиИск к Киеву по энергоблокаде Крыма намерены подать в ближайшие дни

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