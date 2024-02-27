https://crimea.ria.ru/20240227/isk-k-kievu-po-energoblokade-kryma-namereny-podat-v-blizhayshie-dni-1135242602.html

Иск к Киеву по энергоблокаде Крыма намерены подать в ближайшие дни

Иск к Киеву по энергоблокаде Крыма намерены подать в ближайшие дни - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Иск к Киеву по энергоблокаде Крыма намерены подать в ближайшие дни

Иск к Украине по возмещению ущерба бюджету Крыма от энергетической блокады полуострова рассчитывают подать в Арбитражный суд Крыма до конца этой недели. Об этом РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T12:10

2024-02-27T12:10

2024-02-27T12:38

крым

ефим фикс

энергетическая блокада крыма

электричество

энергосистема крыма

электросети крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Иск к Украине по возмещению ущерба бюджету Крыма от энергетической блокады полуострова рассчитывают подать в Арбитражный суд Крыма до конца этой недели. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер парламента республики, председатель рабочей группы по подсчету ущерба Ефим Фикс."Думаю, в пятницу мы уже будем свидетелями (подачи иска по энергоблокаде – ред.)", – сказал он.Во вторник рабочая группа передала Совету министров РК материалы по оценке ущерба от организованной Украиной энергоблокады. Это 51 том документов – почти 32 тысячи листов. Иск в Арбитражный суд будет подавать правительство республики. Сумма исковых претензий составляет 3 триллиона 156,6 миллиарда рублей. Ответчиками по иску выступают кабинет министров Украины, министерство энергетики Украины и национальная энергетическая компания "Укрэнерго".Отдельно подсчитывается ущерб от энергоблокады, которые понесли предприятия региона. По предварительным данным, он превышает 2 трлн рублей.В ночь на 22 ноября 2015 года в Херсонской области боевики запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа* подорвали опоры ЛЭП "Мелитополь-Джанкой" и "Каховская-Титан", по которым на полуостров поставлялось более 80% электроэнергии.Для восстановления подачи электроэнергии из Краснодарского края в Крым в считанные месяцы был построен энергомост, который позволил быстро обеспечить крымчан электроэнергией.После этого были возведены две ТЭС – Таврическая и Балаклавская, а также проведена необходимая реконструкция электросетей. Первые блоки электростанций были запущены в октябре 2018 года.Через два месяца на обеих ТЭС были подключены и начали подавать электроэнергию в сеть вторые блоки, и каждая из них стала вырабатывать по 470 МВт.В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб бюджету республики от водной блокады полуострова.Кроме того, более 20 крымских предприятия подали исковые заявления на возмещение убытков, понесенных в результате водной блокады полуострова. Всего от организованной украинскими властями водной блокады пострадали 36 предприятий. Понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог из Петербурга сравнил блокаду Ленинграда и КрымаУдастся ли взыскать с Украины ущерб за водную блокаду Крыма – мнениеВ иск о транспортной блокаде добавят ущерб от удара по Крымскому мосту

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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