https://crimea.ria.ru/20240116/aksenov-prigrozil-energetikam-uvolneniem-iz-za-skachkov-napryazheniya-v-seti-1134233091.html

Аксенов пригрозил энергетикам увольнением из-за скачков напряжения в сети

Аксенов пригрозил энергетикам увольнением из-за скачков напряжения в сети - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Аксенов пригрозил энергетикам увольнением из-за скачков напряжения в сети

Ответственные за качество энергоснабжения Симферопольского района должны стабилизировать ситуацию с перепадами напряжения или покинуть рабочие места. Об этом... РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T17:15

2024-01-16T17:15

2024-01-16T17:15

сергей аксенов

крым

новости крыма

энергосистема крыма

жкх крыма и севастополя

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Ответственные за качество энергоснабжения Симферопольского района должны стабилизировать ситуацию с перепадами напряжения или покинуть рабочие места. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.О его словам, от жителей района поступает наибольшее число обращений с жалобами на скачки напряжения в электросетях.Он также подчеркнул, что работы необходимо организовать "в кратчайшие сроки хозспособом". Если же проблема не будет устранена по причине недоработок ответственных за данное направление лиц, кадровые решения будут приниматься незамедлительно, добавил Аксенов.В Крыму и Севастополе без электричества после разгула стихии оставалось более 50 тысяч человек, больше всего абонентов пострадали в Симферопольском районе. Полностью электроснабжение в республике удалось восстановить спустя неделю, четвертого декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители четырех сел Симферопольского района до вечера остались без светаАксенов уволит главу минсельхоза КрымаВ Крыму расширят зону ЧС после "шторма века" в ноябре 2023 года

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2024

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