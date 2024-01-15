https://crimea.ria.ru/20240115/aksenov-uvolit-glavu-minselkhoza-kryma-1134201561.html

Аксенов уволит главу минсельхоза Крыма

Аксенов уволит главу минсельхоза Крыма - РИА Новости Крым, 15.01.2024

Аксенов уволит главу минсельхоза Крыма

Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук будет освобожден от занимаемой должности из-за просчетов в освоении ведомством бюджетных средств. Об этом... РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T12:55

2024-01-15T12:55

2024-01-15T13:03

андрей савчук

алиме зарединова

сергей аксенов

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

кадровые перестановки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук будет освобожден от занимаемой должности из-за просчетов в освоении ведомством бюджетных средств. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Первому заместителю министра сельского хозяйства Алиме Зарединовой объявлен выговор за некачественное выполнение должностных обязанностей, добавил глава республики.Кроме того, по словам Аксенова, "в связи со слабой исполнительской дисциплиной" выговоры будут объявлены министру здравоохранения региона Константину Скорупскому и его первому заместителю Ольге Растригиной. "Претензии к работе коллег справедливы и обоснованы, подход к оценке выполнения обязанностей един и для министров, и для глав администраций муниципалитетов. Если по итогам первого квартала 2024 года недочеты будут исправлены, то наложенные взыскания могут быть сняты", – добавил он.Андрей Савчук руководил минсельхозом Крыма с октября 2022 года. На этом посту он сменил Юрия Мигаля, ушедшего в отставку в августе 2022-го. До назначения в министерство Савчук работал директором сельхозпредприятия "СПК Агромакс" (Советский район).Читайте также на РИА Новости Крым:Подсчет ущерба от шторма в Крыму: Аксенов грозит увольнениямиВ "Крымэнерго" уволили руководство и открыли новую горячую линиюГлава департамента горхозяйства Севастополя уволен из-за рухнувшей стены

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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