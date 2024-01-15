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Аксенов уволит главу минсельхоза Крыма - РИА Новости Крым, 15.01.2024
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Аксенов уволит главу минсельхоза Крыма
Аксенов уволит главу минсельхоза Крыма - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Аксенов уволит главу минсельхоза Крыма
Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук будет освобожден от занимаемой должности из-за просчетов в освоении ведомством бюджетных средств. Об этом... РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T12:55
2024-01-15T13:03
андрей савчук
алиме зарединова
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук будет освобожден от занимаемой должности из-за просчетов в освоении ведомством бюджетных средств. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Первому заместителю министра сельского хозяйства Алиме Зарединовой объявлен выговор за некачественное выполнение должностных обязанностей, добавил глава республики.Кроме того, по словам Аксенова, "в связи со слабой исполнительской дисциплиной" выговоры будут объявлены министру здравоохранения региона Константину Скорупскому и его первому заместителю Ольге Растригиной. "Претензии к работе коллег справедливы и обоснованы, подход к оценке выполнения обязанностей един и для министров, и для глав администраций муниципалитетов. Если по итогам первого квартала 2024 года недочеты будут исправлены, то наложенные взыскания могут быть сняты", – добавил он.Андрей Савчук руководил минсельхозом Крыма с октября 2022 года. На этом посту он сменил Юрия Мигаля, ушедшего в отставку в августе 2022-го. До назначения в министерство Савчук работал директором сельхозпредприятия "СПК Агромакс" (Советский район).Читайте также на РИА Новости Крым:Подсчет ущерба от шторма в Крыму: Аксенов грозит увольнениямиВ "Крымэнерго" уволили руководство и открыли новую горячую линиюГлава департамента горхозяйства Севастополя уволен из-за рухнувшей стены
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андрей савчук, алиме зарединова, сергей аксенов, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, новости крыма, минсельхоз крыма, минздрав крыма, константин скорупский
Аксенов уволит главу минсельхоза Крыма

Аксенов заявил об отставке главы минсельхоза Крыма Савчука

12:55 15.01.2024 (обновлено: 13:03 15.01.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук будет освобожден от занимаемой должности из-за просчетов в освоении ведомством бюджетных средств. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Руководством министерства сельского хозяйства Республики Крым было допущено неполное кассовое освоение и, как следствие, возвращение средств в федеральный бюджет. В связи с этим министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Владимирович Савчук написал заявление на увольнение и будет освобожден от занимаемой должности", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Первому заместителю министра сельского хозяйства Алиме Зарединовой объявлен выговор за некачественное выполнение должностных обязанностей, добавил глава республики.
Кроме того, по словам Аксенова, "в связи со слабой исполнительской дисциплиной" выговоры будут объявлены министру здравоохранения региона Константину Скорупскому и его первому заместителю Ольге Растригиной.
"Претензии к работе коллег справедливы и обоснованы, подход к оценке выполнения обязанностей един и для министров, и для глав администраций муниципалитетов. Если по итогам первого квартала 2024 года недочеты будут исправлены, то наложенные взыскания могут быть сняты", – добавил он.
Андрей Савчук руководил минсельхозом Крыма с октября 2022 года. На этом посту он сменил Юрия Мигаля, ушедшего в отставку в августе 2022-го. До назначения в министерство Савчук работал директором сельхозпредприятия "СПК Агромакс" (Советский район).
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