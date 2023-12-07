https://crimea.ria.ru/20231207/podschet-uscherba-ot-shtorma-v-krymu-aksenov-grozit-uvolneniyami-1133364960.html

Подсчет ущерба от шторма в Крыму: Аксенов грозит увольнениями

Подсчет ущерба от шторма в Крыму: Аксенов грозит увольнениями - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Подсчет ущерба от шторма в Крыму: Аксенов грозит увольнениями

Работа комиссий по определению ущерба гражданам в результате урагана в Крыму должна быть ускорена, руководители муниципалитетов, где еще не приступили к... РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T11:38

2023-12-07T11:38

2023-12-07T12:17

сергей аксенов

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

компенсация ущерба

крым

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Работа комиссий по определению ущерба гражданам в результате урагана в Крыму должна быть ускорена, руководители муниципалитетов, где еще не приступили к подсчету, будут уволены. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.Глава республики также сообщил, что по данным вице-премьера Елены Романовской, на местах трудится 240 комиссий по определению ущерба. Данного количества недостаточно, чтобы успеть все подсчитать за установленные две недели, добавил он.Аксенов потребовал от глав муниципалитетов усилить работу комиссий при помощи привлечения дополнительных сотрудников и депутатов.Подать заявление на получение помощи можно разными способами: через центры "Мои Документы", портал Госуслуг, органы труда и социальной защиты администраций муниципальных образований.Полный перечень поврежденного ураганом жилья и списки граждан на получение компенсаций на капремонты в Крыму должны составить за две недели.Как сообщал глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев, предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей. Пострадавшие от стихии в Крыму получат компенсацию от 100 тысяч рублей за утраченное жилье. Основным условием для получения денежной компенсации крымчанам, чье имущество пострадало в результате сильного шторма, является расположение жилого помещения в зоне ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублейСтихией в Крыму повреждены более 850 кровельРежим ЧС объявлен в Крыму для эффективной борьбы со стихией

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, компенсация ущерба, крым, новости крыма, общество