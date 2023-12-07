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Подсчет ущерба от шторма в Крыму: Аксенов грозит увольнениями - РИА Новости Крым, 07.12.2023
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Подсчет ущерба от шторма в Крыму: Аксенов грозит увольнениями
Подсчет ущерба от шторма в Крыму: Аксенов грозит увольнениями - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Подсчет ущерба от шторма в Крыму: Аксенов грозит увольнениями
Работа комиссий по определению ущерба гражданам в результате урагана в Крыму должна быть ускорена, руководители муниципалитетов, где еще не приступили к... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T11:38
2023-12-07T12:17
сергей аксенов
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
компенсация ущерба
крым
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Работа комиссий по определению ущерба гражданам в результате урагана в Крыму должна быть ускорена, руководители муниципалитетов, где еще не приступили к подсчету, будут уволены. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.Глава республики также сообщил, что по данным вице-премьера Елены Романовской, на местах трудится 240 комиссий по определению ущерба. Данного количества недостаточно, чтобы успеть все подсчитать за установленные две недели, добавил он.Аксенов потребовал от глав муниципалитетов усилить работу комиссий при помощи привлечения дополнительных сотрудников и депутатов.Подать заявление на получение помощи можно разными способами: через центры "Мои Документы", портал Госуслуг, органы труда и социальной защиты администраций муниципальных образований.Полный перечень поврежденного ураганом жилья и списки граждан на получение компенсаций на капремонты в Крыму должны составить за две недели.Как сообщал глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев, предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей. Пострадавшие от стихии в Крыму получат компенсацию от 100 тысяч рублей за утраченное жилье. Основным условием для получения денежной компенсации крымчанам, чье имущество пострадало в результате сильного шторма, является расположение жилого помещения в зоне ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублейСтихией в Крыму повреждены более 850 кровельРежим ЧС объявлен в Крыму для эффективной борьбы со стихией
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сергей аксенов, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, компенсация ущерба, крым, новости крыма, общество
Подсчет ущерба от шторма в Крыму: Аксенов грозит увольнениями

Аксенов грозит увольнениями за недостаточную работу по подсчету ущерба граждан от шторма

11:38 07.12.2023 (обновлено: 12:17 07.12.2023)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Работа комиссий по определению ущерба гражданам в результате урагана в Крыму должна быть ускорена, руководители муниципалитетов, где еще не приступили к подсчету, будут уволены. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.
"К сегодняшнему утру поступило 265 тысяч заявлений на предоставление компенсационных выплат от граждан, чье имущество пострадало в результате стихии. Наибольшее количество запросов поступает из Симферопольского, Белогорского, Черноморского, Сакского, Джанкойского и Нижнегорского районов", – написал в Telegram-канале Аксенов.
Глава республики также сообщил, что по данным вице-премьера Елены Романовской, на местах трудится 240 комиссий по определению ущерба. Данного количества недостаточно, чтобы успеть все подсчитать за установленные две недели, добавил он.
Аксенов потребовал от глав муниципалитетов усилить работу комиссий при помощи привлечения дополнительных сотрудников и депутатов.
"Руководству муниципалитетов, в которых комиссии до сих пор не приступили к работе, грозит увольнение. Отмечу, что работа комиссии на месте ликвидации последствий должна составлять не более трех дней", – продолжил Аксенов.
Подать заявление на получение помощи можно разными способами: через центры "Мои Документы", портал Госуслуг, органы труда и социальной защиты администраций муниципальных образований.
Полный перечень поврежденного ураганом жилья и списки граждан на получение компенсаций на капремонты в Крыму должны составить за две недели.
Как сообщал глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев, предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей. Пострадавшие от стихии в Крыму получат компенсацию от 100 тысяч рублей за утраченное жилье. Основным условием для получения денежной компенсации крымчанам, чье имущество пострадало в результате сильного шторма, является расположение жилого помещения в зоне ЧС.
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Сергей АксеновУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаКомпенсация ущербаКрымНовости КрымаОбщество
 
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