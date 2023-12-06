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В "Крымэнерго" уволили руководство и открыли новую горячую линию - РИА Новости Крым, 06.12.2023
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В "Крымэнерго" уволили руководство и открыли новую горячую линию
В "Крымэнерго" уволили руководство и открыли новую горячую линию - РИА Новости Крым, 06.12.2023
В "Крымэнерго" уволили руководство и открыли новую горячую линию
За несвоевременное устранение последствий урагана и плохо налаженную связь с абонентами уволен первый заместитель директора "Крымэнерго". Об этом в своем... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T20:34
2023-12-06T20:34
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. За несвоевременное устранение последствий урагана и плохо налаженную связь с абонентами уволен первый заместитель директора "Крымэнерго". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.По словам Аксенова, две основные проблемы, с которыми столкнулись граждане, – невозможность дозвониться на горячую линию или обратиться к должностным лицам напрямую, используя соцсети.Из-за удара стихии без электричества оставались почти 1,2 млн крымчан (500 тыс. абонентов), напомнил глава республики. Процесс ликвидации последствий стихии сотрудниками предприятия был слишком затянут. В ходе рабочего совещания работу предприятия проанализировали и сделали выводы.Он также выразил благодарность тем сотрудникам "Крымэнерго", которые работали над устранением последствий урагана практически в круглосуточном режиме.Ранее претензии к работе предприятия озвучили в прокуратуре. В адрес предприятия были внесены представления в связи с длительным проведением работ в нескольких селах Симферопольского и Сакского районов.О предстоящих кадровых решениях в "Крымэнерго" в связи со сроками восстановительных работ глава республики заявил 5 декабря, спустя больше недели после стихии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымэнерго незаконно требовали от абонента 86 миллионов – прокуратураАксенов пригрозил расследованиями за задержки ремонта энергосетей в КрымуПоследствия нового шторма в Крыму: почти 50 тысяч абонентов без света
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, сергей аксенов, гуп рк "крымэнерго", ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
В "Крымэнерго" уволили руководство и открыли новую горячую линию

Аксенов подвел итоги работы "Крымэнерго" во время урагана – виновные уволены

20:34 06.12.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов представил нового руководителя ГУП РК "Крымэнерго" Вячеслава Гайдука
Глава Крыма Сергей Аксенов представил нового руководителя ГУП РК Крымэнерго Вячеслава Гайдука
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. За несвоевременное устранение последствий урагана и плохо налаженную связь с абонентами уволен первый заместитель директора "Крымэнерго". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Руководители некоторых региональных отделений и головных подразделений предприятия не справились со своими обязанностями. Принят ряд кадровых решений, в том числе об увольнении первого заместителя генерального директора – технического директора и директора по оперативно-технологическому управлению ГУП РК "Крымэнерго", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, две основные проблемы, с которыми столкнулись граждане, – невозможность дозвониться на горячую линию или обратиться к должностным лицам напрямую, используя соцсети.
Из-за удара стихии без электричества оставались почти 1,2 млн крымчан (500 тыс. абонентов), напомнил глава республики. Процесс ликвидации последствий стихии сотрудниками предприятия был слишком затянут. В ходе рабочего совещания работу предприятия проанализировали и сделали выводы.

"Для приема информации о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов начал работать еще один многоканальный номер горячей линии +7 (978) 535-35-35. Кроме того, Министерство внутренней политики, информации и связи РК проанализирует работу социальных сетей всех должностных лиц и руководства муниципальных образований – организационные выводы будут сделаны до конца года", – пообещал Сергей Аксенов.

Он также выразил благодарность тем сотрудникам "Крымэнерго", которые работали над устранением последствий урагана практически в круглосуточном режиме.
Ранее претензии к работе предприятия озвучили в прокуратуре. В адрес предприятия были внесены представления в связи с длительным проведением работ в нескольких селах Симферопольского и Сакского районов.
О предстоящих кадровых решениях в "Крымэнерго" в связи со сроками восстановительных работ глава республики заявил 5 декабря, спустя больше недели после стихии.
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