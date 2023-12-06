https://crimea.ria.ru/20231206/v-krymenergo-uvolili-rukovodstvo-i-otkryli-novuyu-goryachuyu-liniyu-1133353407.html
В "Крымэнерго" уволили руководство и открыли новую горячую линию
В "Крымэнерго" уволили руководство и открыли новую горячую линию - РИА Новости Крым, 06.12.2023
В "Крымэнерго" уволили руководство и открыли новую горячую линию
За несвоевременное устранение последствий урагана и плохо налаженную связь с абонентами уволен первый заместитель директора "Крымэнерго". Об этом в своем... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T20:34
2023-12-06T20:34
2023-12-06T20:34
новости крыма
крым
сергей аксенов
гуп рк "крымэнерго"
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/06/1131199132_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_c96f2327cb70e3f4937eb3ae9d568eab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. За несвоевременное устранение последствий урагана и плохо налаженную связь с абонентами уволен первый заместитель директора "Крымэнерго". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.По словам Аксенова, две основные проблемы, с которыми столкнулись граждане, – невозможность дозвониться на горячую линию или обратиться к должностным лицам напрямую, используя соцсети.Из-за удара стихии без электричества оставались почти 1,2 млн крымчан (500 тыс. абонентов), напомнил глава республики. Процесс ликвидации последствий стихии сотрудниками предприятия был слишком затянут. В ходе рабочего совещания работу предприятия проанализировали и сделали выводы.Он также выразил благодарность тем сотрудникам "Крымэнерго", которые работали над устранением последствий урагана практически в круглосуточном режиме.Ранее претензии к работе предприятия озвучили в прокуратуре. В адрес предприятия были внесены представления в связи с длительным проведением работ в нескольких селах Симферопольского и Сакского районов.О предстоящих кадровых решениях в "Крымэнерго" в связи со сроками восстановительных работ глава республики заявил 5 декабря, спустя больше недели после стихии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымэнерго незаконно требовали от абонента 86 миллионов – прокуратураАксенов пригрозил расследованиями за задержки ремонта энергосетей в КрымуПоследствия нового шторма в Крыму: почти 50 тысяч абонентов без света
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/06/1131199132_0:0:1252:938_1920x0_80_0_0_b1e07fa03a6bd9ea858ec1e713de587c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, сергей аксенов, гуп рк "крымэнерго", ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
В "Крымэнерго" уволили руководство и открыли новую горячую линию
Аксенов подвел итоги работы "Крымэнерго" во время урагана – виновные уволены
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. За несвоевременное устранение последствий урагана и плохо налаженную связь с абонентами уволен первый заместитель директора "Крымэнерго". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Руководители некоторых региональных отделений и головных подразделений предприятия не справились со своими обязанностями. Принят ряд кадровых решений, в том числе об увольнении первого заместителя генерального директора – технического директора и директора по оперативно-технологическому управлению ГУП РК "Крымэнерго", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, две основные проблемы, с которыми столкнулись граждане, – невозможность дозвониться на горячую линию или обратиться к должностным лицам напрямую, используя соцсети.
Из-за удара стихии без электричества оставались почти 1,2 млн крымчан (500 тыс. абонентов), напомнил глава республики. Процесс ликвидации последствий стихии сотрудниками предприятия был слишком затянут. В ходе рабочего совещания работу предприятия проанализировали и сделали выводы.
"Для приема информации о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов начал работать еще один многоканальный номер горячей линии +7 (978) 535-35-35. Кроме того, Министерство внутренней политики, информации и связи РК проанализирует работу социальных сетей всех должностных лиц и руководства муниципальных образований – организационные выводы будут сделаны до конца года", – пообещал Сергей Аксенов.
Он также выразил благодарность тем сотрудникам "Крымэнерго", которые работали над устранением последствий урагана практически в круглосуточном режиме.
Ранее претензии к работе предприятия озвучили в прокуратуре
. В адрес предприятия были внесены представления в связи с длительным проведением работ в нескольких селах Симферопольского и Сакского районов.
О предстоящих кадровых решениях в "Крымэнерго" в связи со сроками восстановительных работ глава республики заявил
5 декабря, спустя больше недели после стихии.
Читайте также на РИА Новости Крым: