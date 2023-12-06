https://crimea.ria.ru/20231206/v-krymenergo-uvolili-rukovodstvo-i-otkryli-novuyu-goryachuyu-liniyu-1133353407.html

В "Крымэнерго" уволили руководство и открыли новую горячую линию

В "Крымэнерго" уволили руководство и открыли новую горячую линию - РИА Новости Крым, 06.12.2023

В "Крымэнерго" уволили руководство и открыли новую горячую линию

За несвоевременное устранение последствий урагана и плохо налаженную связь с абонентами уволен первый заместитель директора "Крымэнерго". Об этом в своем... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T20:34

2023-12-06T20:34

2023-12-06T20:34

новости крыма

крым

сергей аксенов

гуп рк "крымэнерго"

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. За несвоевременное устранение последствий урагана и плохо налаженную связь с абонентами уволен первый заместитель директора "Крымэнерго". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.По словам Аксенова, две основные проблемы, с которыми столкнулись граждане, – невозможность дозвониться на горячую линию или обратиться к должностным лицам напрямую, используя соцсети.Из-за удара стихии без электричества оставались почти 1,2 млн крымчан (500 тыс. абонентов), напомнил глава республики. Процесс ликвидации последствий стихии сотрудниками предприятия был слишком затянут. В ходе рабочего совещания работу предприятия проанализировали и сделали выводы.Он также выразил благодарность тем сотрудникам "Крымэнерго", которые работали над устранением последствий урагана практически в круглосуточном режиме.Ранее претензии к работе предприятия озвучили в прокуратуре. В адрес предприятия были внесены представления в связи с длительным проведением работ в нескольких селах Симферопольского и Сакского районов.О предстоящих кадровых решениях в "Крымэнерго" в связи со сроками восстановительных работ глава республики заявил 5 декабря, спустя больше недели после стихии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымэнерго незаконно требовали от абонента 86 миллионов – прокуратураАксенов пригрозил расследованиями за задержки ремонта энергосетей в КрымуПоследствия нового шторма в Крыму: почти 50 тысяч абонентов без света

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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