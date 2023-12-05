https://crimea.ria.ru/20231205/aksenov-nachal-kadrovuyu-chistku-v-krymenergo-iz-za-problem-posle-shtorma-1133320259.html
Аксенов начал кадровую чистку в "Крымэнерго" из-за проблем после шторма
Аксенов начал кадровую чистку в "Крымэнерго" из-за проблем после шторма - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Аксенов начал кадровую чистку в "Крымэнерго" из-за проблем после шторма
Начальники районных электрических сетей (РЭС) в нескольких регионах Крыма уволены из-за длительного восстановления электроснабжения потребителей, нарушенного в... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T14:19
2023-12-05T14:19
2023-12-05T14:19
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гуп рк "крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Начальники районных электрических сетей (РЭС) в нескольких регионах Крыма уволены из-за длительного восстановления электроснабжения потребителей, нарушенного в результате шторма. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, кадровая "чистка" в "Крымэнерго" продолжится, в ближайшее время планируется смена еще ряда руководителей РЭС.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.Стихия оставила без света порядка 500 тысяч человек. Полностью восстановить электроснабжение всех отключенных потребителей удалось только к 4 декабря.Прокуратура Крыма взяла на себя контроль качества восстановления электроснабжения.По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублейВсе поврежденное ураганом жилье посчитают в Крыму за две неделиВ Саках полностью восстановили подачу воды, света, газа и тепла
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Аксенов начал кадровую чистку в "Крымэнерго" из-за проблем после шторма
Аксенов заявил об увольнениях в "Крымэнерго" из-за долгого восстановления электроснабжения