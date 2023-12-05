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Аксенов начал кадровую чистку в "Крымэнерго" из-за проблем после шторма - РИА Новости Крым, 05.12.2023
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Аксенов начал кадровую чистку в "Крымэнерго" из-за проблем после шторма
Аксенов начал кадровую чистку в "Крымэнерго" из-за проблем после шторма - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Аксенов начал кадровую чистку в "Крымэнерго" из-за проблем после шторма
Начальники районных электрических сетей (РЭС) в нескольких регионах Крыма уволены из-за длительного восстановления электроснабжения потребителей, нарушенного в... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T14:19
2023-12-05T14:19
крым
гуп рк "крымэнерго"
сергей аксенов
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Начальники районных электрических сетей (РЭС) в нескольких регионах Крыма уволены из-за длительного восстановления электроснабжения потребителей, нарушенного в результате шторма. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, кадровая "чистка" в "Крымэнерго" продолжится, в ближайшее время планируется смена еще ряда руководителей РЭС.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.Стихия оставила без света порядка 500 тысяч человек. Полностью восстановить электроснабжение всех отключенных потребителей удалось только к 4 декабря.Прокуратура Крыма взяла на себя контроль качества восстановления электроснабжения.По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублейВсе поврежденное ураганом жилье посчитают в Крыму за две неделиВ Саках полностью восстановили подачу воды, света, газа и тепла
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Аксенов начал кадровую чистку в "Крымэнерго" из-за проблем после шторма

Аксенов заявил об увольнениях в "Крымэнерго" из-за долгого восстановления электроснабжения

14:19 05.12.2023
 
© КрымэнергоУпавшие от ураганного ветра опоры ЛЭП в Крыму
Упавшие от ураганного ветра опоры ЛЭП в Крыму
© Крымэнерго
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Начальники районных электрических сетей (РЭС) в нескольких регионах Крыма уволены из-за длительного восстановления электроснабжения потребителей, нарушенного в результате шторма. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Черноморского начальника РЭС (начальника РЭС Черноморского района Крыма – ред.) уже уволили, планируется увольнение начальника РЭС в Сакском районе. Уже без служебной проверки видно, что не принимались соответствующие меры (по восстановлению электроснабжения – ред.)", - цитирует Аксенова РИА Новости.
По словам главы республики, кадровая "чистка" в "Крымэнерго" продолжится, в ближайшее время планируется смена еще ряда руководителей РЭС.
Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.
Стихия оставила без света порядка 500 тысяч человек. Полностью восстановить электроснабжение всех отключенных потребителей удалось только к 4 декабря.
Прокуратура Крыма взяла на себя контроль качества восстановления электроснабжения.
По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.
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КрымГУП РК "Крымэнерго"Сергей АксеновУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаЖКХЖКХ Крыма и СевастополяЧерноморский районСакский районНовости Крыма
 
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