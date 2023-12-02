https://crimea.ria.ru/20231202/v-sakakh-polnostyu-vosstanovili-podachu-kommunikatsiy-posle-uragana-1133259627.html

В Саках полностью восстановили подачу воды, света, газа и тепла

В Саках полностью восстановили подачу воды, света, газа и тепла - РИА Новости Крым, 02.12.2023

В Саках полностью восстановили подачу воды, света, газа и тепла

В Саках всем жителям, пострадавшим от шторма и ураганного ветра, восстановили подачу света, воды, газа и тепла в дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 02.12.2023

2023-12-02T11:28

2023-12-02T11:28

2023-12-02T14:04

крым

саки

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

александр овдиенко

общество

жкх

жкх крыма и севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/02/1133259481_0:32:1280:752_1920x0_80_0_0_78bf686b0bfb3af68e325c8506e1ef7f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Саках всем жителям, пострадавшим от шторма и ураганного ветра, восстановили подачу света, воды, газа и тепла в дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.На данный момент в городе проводится ремонт кровель и гидроизоляция крыш, которые будут капитально ремонтировать."Капитальный ремонт кровель спланирован на январь, после доведения федеральных лимитов", - уточнил Овдиенко.И добавил, что комиссия по обследованию объектов заявителей на компенсационные выплаты уже приступила к работе."И здесь без клоунады не обходится. Заявились даже жители тех домов, где и свет был, и кровли целые. Комиссия такие факты установит быстро. За деньги бюджета необоснованно обогащаться никто не сможет", - предупредил он.Как объяснил ранее глава республики Сергей Аксенов, граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, могут подать заявление на компенсацию в органы труда и социальной защиты местных администраций, в центры "Мои Документы", а также на портал Госуслуг.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.К субботе МЧС России освободили от воды 60 домовладений, два многоквартирных дома, 38 дачных домов, 83 приусадебных участка.По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько домов в Крыму освободили от воды после штормаНа что могут рассчитывать пострадавшие во время ЧС крымчане - инфографикаВ Крыму восстановили треть поврежденных ураганом кровель – МЧС

крым

саки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, саки, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, александр овдиенко, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма