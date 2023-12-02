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В Саках полностью восстановили подачу воды, света, газа и тепла - РИА Новости Крым, 02.12.2023
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В Саках полностью восстановили подачу воды, света, газа и тепла
В Саках полностью восстановили подачу воды, света, газа и тепла - РИА Новости Крым, 02.12.2023
В Саках полностью восстановили подачу воды, света, газа и тепла
В Саках всем жителям, пострадавшим от шторма и ураганного ветра, восстановили подачу света, воды, газа и тепла в дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T11:28
2023-12-02T14:04
крым
саки
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
александр овдиенко
общество
жкх
жкх крыма и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Саках всем жителям, пострадавшим от шторма и ураганного ветра, восстановили подачу света, воды, газа и тепла в дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.На данный момент в городе проводится ремонт кровель и гидроизоляция крыш, которые будут капитально ремонтировать."Капитальный ремонт кровель спланирован на январь, после доведения федеральных лимитов", - уточнил Овдиенко.И добавил, что комиссия по обследованию объектов заявителей на компенсационные выплаты уже приступила к работе."И здесь без клоунады не обходится. Заявились даже жители тех домов, где и свет был, и кровли целые. Комиссия такие факты установит быстро. За деньги бюджета необоснованно обогащаться никто не сможет", - предупредил он.Как объяснил ранее глава республики Сергей Аксенов, граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, могут подать заявление на компенсацию в органы труда и социальной защиты местных администраций, в центры "Мои Документы", а также на портал Госуслуг.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.К субботе МЧС России освободили от воды 60 домовладений, два многоквартирных дома, 38 дачных домов, 83 приусадебных участка.По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько домов в Крыму освободили от воды после штормаНа что могут рассчитывать пострадавшие во время ЧС крымчане - инфографикаВ Крыму восстановили треть поврежденных ураганом кровель – МЧС
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крым, саки, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, александр овдиенко, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
В Саках полностью восстановили подачу воды, света, газа и тепла

В Саках восстановили подачу света, тепла, воды и газа в поврежденные ураганом дома

11:28 02.12.2023 (обновлено: 14:04 02.12.2023)
 
© Telegram-канал Александра ОвдиенкоЛиквидация последствий урагана в Саках
Ликвидация последствий урагана в Саках
© Telegram-канал Александра Овдиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Саках всем жителям, пострадавшим от шторма и ураганного ветра, восстановили подачу света, воды, газа и тепла в дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.
"По ситуации на утро, в нашем городе все абоненты пострадавшие в результате урагана находятся в полном ресурсном обеспечении: вода, свет, газ, тепло. Ресурсные организации перешли в плановый, текущий режим работы. Осталось несколько абонентов с проблемами внутридомовых сетей", - написал он.
На данный момент в городе проводится ремонт кровель и гидроизоляция крыш, которые будут капитально ремонтировать.
"Капитальный ремонт кровель спланирован на январь, после доведения федеральных лимитов", - уточнил Овдиенко.
И добавил, что комиссия по обследованию объектов заявителей на компенсационные выплаты уже приступила к работе.
"И здесь без клоунады не обходится. Заявились даже жители тех домов, где и свет был, и кровли целые. Комиссия такие факты установит быстро. За деньги бюджета необоснованно обогащаться никто не сможет", - предупредил он.
Как объяснил ранее глава республики Сергей Аксенов, граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, могут подать заявление на компенсацию в органы труда и социальной защиты местных администраций, в центры "Мои Документы", а также на портал Госуслуг.
Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.
К субботе МЧС России освободили от воды 60 домовладений, два многоквартирных дома, 38 дачных домов, 83 приусадебных участка.
По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.
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КрымСакиУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаАлександр ОвдиенкоОбществоЖКХЖКХ Крыма и СевастополяНовости Крыма
 
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