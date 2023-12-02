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Прокуратура взяла на контроль восстановление энергоснабжения в Крыму - РИА Новости Крым, 02.12.2023
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Прокуратура взяла на контроль восстановление энергоснабжения в Крыму
Прокуратура взяла на контроль восстановление энергоснабжения в Крыму - РИА Новости Крым, 02.12.2023
Прокуратура взяла на контроль восстановление энергоснабжения в Крыму
Прокуратура Крыма взяла на контроль проведение работ по восстановлению подачи электроснабжения крымчанам после урагана. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T13:09
2023-12-02T13:12
крым
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма взяла на контроль проведение работ по восстановлению подачи электроснабжения крымчанам после урагана. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. "Будет дана оценка деятельности органов по соблюдению требований жилищно-коммунального законодательства, в том числе своевременности проведения ремонтных и восстановительных работ", - уточнили в прокуратуре Крыма.Кроме того, будет проверена и периодичность регламентных работ для исключения перебоев в поставке электроэнергии абонентам.В субботу мэр города Саки Александр Овдиенко сообщил о полном восстановлении подачи электричества, воды, газа и тепла в дома пострадавших от удара стихии горожан.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.К субботе МЧС России освободили от воды 60 домовладений, два многоквартирных дома, 38 дачных домов, 83 приусадебных участка.По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько домов в Крыму освободили от воды после штормаКак пострадавшим от ЧС крымчанам оформить денежную выплатуВ Крыму восстановили треть поврежденных ураганом кровель – МЧС
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РИА Новости Крым
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крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, прокуратура республики крым, общество, электросети, электросети крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
Прокуратура взяла на контроль восстановление энергоснабжения в Крыму

Прокуратура проверит качество восстановления энергоснабжения в Крыму после урагана

13:09 02.12.2023 (обновлено: 13:12 02.12.2023)
 
© Telegram-канал Наталья ПисареваРемонт ЛЭП
Ремонт ЛЭП
© Telegram-канал Наталья Писарева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма взяла на контроль проведение работ по восстановлению подачи электроснабжения крымчанам после урагана. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"Будет дана оценка деятельности органов по соблюдению требований жилищно-коммунального законодательства, в том числе своевременности проведения ремонтных и восстановительных работ", - уточнили в прокуратуре Крыма.
Кроме того, будет проверена и периодичность регламентных работ для исключения перебоев в поставке электроэнергии абонентам.
В субботу мэр города Саки Александр Овдиенко сообщил о полном восстановлении подачи электричества, воды, газа и тепла в дома пострадавших от удара стихии горожан.
Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.
К субботе МЧС России освободили от воды 60 домовладений, два многоквартирных дома, 38 дачных домов, 83 приусадебных участка.
По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.
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КрымУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаПрокуратура Республики КрымОбществоЭлектросетиЭлектросети КрымаЖКХЖКХ Крыма и СевастополяНовости Крыма
 
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