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В Крымэнерго незаконно требовали от абонента 86 миллионов – прокуратура - РИА Новости Крым, 30.11.2023
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В Крымэнерго незаконно требовали от абонента 86 миллионов – прокуратура
В Крымэнерго незаконно требовали от абонента 86 миллионов – прокуратура - РИА Новости Крым, 30.11.2023
В Крымэнерго незаконно требовали от абонента 86 миллионов – прокуратура
В ГУП РК "Крымэнерго" заключили договор с предпринимателем, а спустя год обвинили его в бездоговорном потреблении электроэнергии и отключили, выставив счет на... РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T17:07
2023-11-30T17:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В ГУП РК "Крымэнерго" заключили договор с предпринимателем, а спустя год обвинили его в бездоговорном потреблении электроэнергии и отключили, выставив счет на 86 миллионов рублей. Прокуратура Симферополя потребовала расследовать это дело, сообщили в пресс-службе ведомства.Счет на 86 миллионов рублей бизнесмену был выставлен неправомерно, определили в прокуратуре. Кроме того, на протяжении нескольких месяцев он был лишен возможности работать, чем ему причинен ущерб еще на 2 миллиона рублей.Прокуратура Симферополя направила в Следственный комитет материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий. Ход проверки контролируется городской прокуратурой.Накануне в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю сообщили, что бывший генеральный директор "Крымэнерго" объявлен в розыск по подозрению в превышении должностных полномочий.В конце октября был взят под стражу экс-глава "Крымэнерго". Как сообщалось, он разработал преступную схему, по которой создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а потом абонентам необоснованно начислялись многомиллионные суммы задолженности.Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении по собственному желанию.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублейПроверка в “Крымэнерго”: контролеры выявили нарушения при закупкахСНТ Симферопольского района переведут на прямые расчеты с "Крымэнерго"
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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прокуратура республики крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", крымский следком, электросети
В Крымэнерго незаконно требовали от абонента 86 миллионов – прокуратура

В Крымэнерго незаконно выставили счет на 86 миллионов, прокуратура требует расследования

17:07 30.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрокуратура Республики Крым
Прокуратура Республики Крым - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В ГУП РК "Крымэнерго" заключили договор с предпринимателем, а спустя год обвинили его в бездоговорном потреблении электроэнергии и отключили, выставив счет на 86 миллионов рублей. Прокуратура Симферополя потребовала расследовать это дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Установлено, что владельцем мини-гостиницы с ГУП РК "Крымэнерго" заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. В 2022 году оформлен акт ввода в эксплуатацию прибора учета электрической энергии. В январе 2023 года должностными лицами ресурсоснабжающей организации составлен акт о бездоговорном потреблении электроэнергии, произведено полное ограничение субъекта хозяйствования от электроэнергии", – говорится в сообщении ведомства.

Счет на 86 миллионов рублей бизнесмену был выставлен неправомерно, определили в прокуратуре. Кроме того, на протяжении нескольких месяцев он был лишен возможности работать, чем ему причинен ущерб еще на 2 миллиона рублей.
Прокуратура Симферополя направила в Следственный комитет материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий. Ход проверки контролируется городской прокуратурой.
Накануне в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю сообщили, что бывший генеральный директор "Крымэнерго" объявлен в розыск по подозрению в превышении должностных полномочий.
В конце октября был взят под стражу экс-глава "Крымэнерго". Как сообщалось, он разработал преступную схему, по которой создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а потом абонентам необоснованно начислялись многомиллионные суммы задолженности.
Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении по собственному желанию.
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Прокуратура Республики КрымНовости КрымаГУП РК "Крымэнерго"Крымский СледкомЭлектросети
 
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