https://crimea.ria.ru/20231130/v-krymenergo-nezakonno-trebovali-ot-abonenta-86-millionov--prokuratura-1133222661.html

В Крымэнерго незаконно требовали от абонента 86 миллионов – прокуратура

В Крымэнерго незаконно требовали от абонента 86 миллионов – прокуратура - РИА Новости Крым, 30.11.2023

В Крымэнерго незаконно требовали от абонента 86 миллионов – прокуратура

В ГУП РК "Крымэнерго" заключили договор с предпринимателем, а спустя год обвинили его в бездоговорном потреблении электроэнергии и отключили, выставив счет на... РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T17:07

2023-11-30T17:07

2023-11-30T17:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В ГУП РК "Крымэнерго" заключили договор с предпринимателем, а спустя год обвинили его в бездоговорном потреблении электроэнергии и отключили, выставив счет на 86 миллионов рублей. Прокуратура Симферополя потребовала расследовать это дело, сообщили в пресс-службе ведомства.Счет на 86 миллионов рублей бизнесмену был выставлен неправомерно, определили в прокуратуре. Кроме того, на протяжении нескольких месяцев он был лишен возможности работать, чем ему причинен ущерб еще на 2 миллиона рублей.Прокуратура Симферополя направила в Следственный комитет материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий. Ход проверки контролируется городской прокуратурой.Накануне в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю сообщили, что бывший генеральный директор "Крымэнерго" объявлен в розыск по подозрению в превышении должностных полномочий.В конце октября был взят под стражу экс-глава "Крымэнерго". Как сообщалось, он разработал преступную схему, по которой создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а потом абонентам необоснованно начислялись многомиллионные суммы задолженности.Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении по собственному желанию.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублейПроверка в “Крымэнерго”: контролеры выявили нарушения при закупкахСНТ Симферопольского района переведут на прямые расчеты с "Крымэнерго"

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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