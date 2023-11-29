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Экс-глава "Крымэнерго" объявлен в розыск - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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Экс-глава "Крымэнерго" объявлен в розыск
Экс-глава "Крымэнерго" объявлен в розыск - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Экс-глава "Крымэнерго" объявлен в розыск
Бывший генеральный директор "Крымэнерго" объявлен в розыск по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает в среду пресс-служба СК по Крыму и... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T10:05
2023-11-29T10:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Бывший генеральный директор "Крымэнерго" объявлен в розыск по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает в среду пресс-служба СК по Крыму и Севастополю.По данным следствия, в мае этого года он распорядился внести в информационную систему предприятия изменения, усложняющие подачу заявок на сайте компании. Так экс-директор хотел снизить негативные показатели по числу техприсоединений и сократить штрафы от их несвоевременного рассмотрения."Подчиненными работниками в мае текущего года внесены корректировки в работу сервиса, которые исключили возможность подачи документов нерабочее время, хранения более суток черновика заявки, исправления и направления ранее следующих суток заявок, возвращенных на доработку, подачу в течение суток более одной заявки с одного IP-адреса", - уточнили в прокуратуре Крыма.В итоге на некорректную работу сервиса поступило более ста жалоб. Нарушения законодательства выявили комитет по противодействию коррупции РК и органы прокуратуры. По фактам выявленных нарушений прокурор направил материалы проверки в правоохранительные органы. В результате возбуждено уголовное дело.Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора департамента "Крымэнерго" по факту разработки преступной схемы, по которой создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а потом абонентам необоснованно начислялись многомиллионные суммы задолженности. Также сообщалось, что Государственное унитарное предприятие допустило нарушения более чем на 720 миллионов рублей в своей финансово-хозяйственной деятельности. Их обнаружили сотрудники службы финансового надзора в ходе внеплановой выездной проверки, сообщила пресс-служба ведомства. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что финансово-хозяйственную деятельность "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий Крыма проверят после инцидента в "Крымэнерго". Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов о преступной схеме экс-директора "Крымэнерго": ситуация устраненаПроверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупкахВ Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублей
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Экс-глава "Крымэнерго" объявлен в розыск

Бывший генеральный директор "Крымэнерго" объявлен в розыск - Следком

10:05 29.11.2023 (обновлено: 10:22 29.11.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Бывший генеральный директор "Крымэнерго" объявлен в розыск по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает в среду пресс-служба СК по Крыму и Севастополю.
"Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ГУП "Крымэнерго". В настоящее время следователем по расследованию особо важных дел он объявлен в розыск по подозрению в превышении должностных полномочий, совершенном из личной заинтересованности", - сказано в сообщении.
По данным следствия, в мае этого года он распорядился внести в информационную систему предприятия изменения, усложняющие подачу заявок на сайте компании. Так экс-директор хотел снизить негативные показатели по числу техприсоединений и сократить штрафы от их несвоевременного рассмотрения.
"Подчиненными работниками в мае текущего года внесены корректировки в работу сервиса, которые исключили возможность подачи документов нерабочее время, хранения более суток черновика заявки, исправления и направления ранее следующих суток заявок, возвращенных на доработку, подачу в течение суток более одной заявки с одного IP-адреса", - уточнили в прокуратуре Крыма.
В итоге на некорректную работу сервиса поступило более ста жалоб. Нарушения законодательства выявили комитет по противодействию коррупции РК и органы прокуратуры. По фактам выявленных нарушений прокурор направил материалы проверки в правоохранительные органы. В результате возбуждено уголовное дело.
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора департамента "Крымэнерго" по факту разработки преступной схемы, по которой создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а потом абонентам необоснованно начислялись многомиллионные суммы задолженности.
Также сообщалось, что Государственное унитарное предприятие допустило нарушения более чем на 720 миллионов рублей в своей финансово-хозяйственной деятельности. Их обнаружили сотрудники службы финансового надзора в ходе внеплановой выездной проверки, сообщила пресс-служба ведомства.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что финансово-хозяйственную деятельность "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий Крыма проверят после инцидента в "Крымэнерго".
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