https://crimea.ria.ru/20230710/proverka-v-krymenergo-kontrolery-vyyavili-narusheniya-pri-zakupkakh-1129954266.html
Проверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупках
Проверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупках - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Проверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупках
Сотрудники Комитета по противодействию коррупции и Службы финнадзора Крыма выявили нарушения в деятельности государственного унитарного предприятия "Крымэнерго" РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T17:50
2023-07-10T17:50
2023-07-10T17:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Комитета по противодействию коррупции и Службы финнадзора Крыма выявили нарушения в деятельности государственного унитарного предприятия "Крымэнерго" при закупках товарно-материальных ценностей, материалы проверки направлены в правоохранительные органы. Об этом сообщила пресс-служба антикоррупционного комитета.Как отметили в ведомстве, это привело к нарушению сроков реализации инвестиционной программы по внедрению "умных" счетчиков электроэнергии.Материалы проверки, проведенной по поручению главы Крыма Сергея Аксенова, направлены в правоохранительные органы. Действиям подрядчиков и должностных лиц дадут уголовно-правовую оценку.В Крыму третий год реализуется программа по внедрению интеллектуальных систем учета электроэнергии. Ранее в ГУП "Крымэнерго" заявили, что в 2021-2022 годах специалисты смонтировали более 30 тысяч "умных" счетчиков. На 2023 год запланирована установка 24,6 тыс. таких устройств в Симферополе, Симферопольском районе и Феодосии.Читайте также на РИА Новости Крым:Взятка и подлог: в Евпатории будут судить бывшего инженера "Крымэнерго"В Минсельхозе Крыма выявлены мошенничества - Антикоррупционный комитетБывшему вице-премьеру Крыма Кабанову дали условный срок
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РИА Новости Крым
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гуп рк "крымэнерго", комитет по противодействию коррупции республики крым, крым, новости крыма, общество, службы финансового надзора крыма , госзакупки
Проверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупках
Антикоррупционный комитет Крыма выявил нарушения в работе закупочных комиссий "Крымэнерго"
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Комитета по противодействию коррупции и Службы финнадзора Крыма выявили нарушения в деятельности государственного унитарного предприятия "Крымэнерго" при закупках товарно-материальных ценностей, материалы проверки направлены в правоохранительные органы. Об этом сообщила пресс-служба антикоррупционного комитета.
"Комитет совместно со Службой финансового надзора РК проверил соблюдение антикоррупционного законодательства в ГУП РК "Крымэнерго". Особое внимание было обращено на организацию работы закупочных комиссий. В результате были выявлены нарушения, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей у недобросовестных поставщиков по завышенным ценам, а также с недостаточным опытом выполнения соответствующих работ", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, это привело к нарушению сроков реализации инвестиционной программы по внедрению "умных" счетчиков электроэнергии.
Материалы проверки, проведенной по поручению главы Крыма Сергея Аксенова, направлены в правоохранительные органы. Действиям подрядчиков и должностных лиц дадут уголовно-правовую оценку.
В Крыму третий год реализуется программа по внедрению интеллектуальных систем учета электроэнергии. Ранее в ГУП "Крымэнерго" заявили, что в 2021-2022 годах специалисты смонтировали более 30 тысяч "умных" счетчиков. На 2023 год запланирована установка 24,6 тыс. таких устройств в Симферополе, Симферопольском районе и Феодосии.
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