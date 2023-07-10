Рейтинг@Mail.ru
Проверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупках - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230710/proverka-v-krymenergo-kontrolery-vyyavili-narusheniya-pri-zakupkakh-1129954266.html
Проверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупках
Проверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупках - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Проверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупках
Сотрудники Комитета по противодействию коррупции и Службы финнадзора Крыма выявили нарушения в деятельности государственного унитарного предприятия "Крымэнерго" РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T17:50
2023-07-10T17:50
гуп рк "крымэнерго"
комитет по противодействию коррупции республики крым
крым
новости крыма
общество
службы финансового надзора крыма
госзакупки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129954386_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_a33b6e1ef587e448f5e2b10521b22481.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Комитета по противодействию коррупции и Службы финнадзора Крыма выявили нарушения в деятельности государственного унитарного предприятия "Крымэнерго" при закупках товарно-материальных ценностей, материалы проверки направлены в правоохранительные органы. Об этом сообщила пресс-служба антикоррупционного комитета.Как отметили в ведомстве, это привело к нарушению сроков реализации инвестиционной программы по внедрению "умных" счетчиков электроэнергии.Материалы проверки, проведенной по поручению главы Крыма Сергея Аксенова, направлены в правоохранительные органы. Действиям подрядчиков и должностных лиц дадут уголовно-правовую оценку.В Крыму третий год реализуется программа по внедрению интеллектуальных систем учета электроэнергии. Ранее в ГУП "Крымэнерго" заявили, что в 2021-2022 годах специалисты смонтировали более 30 тысяч "умных" счетчиков. На 2023 год запланирована установка 24,6 тыс. таких устройств в Симферополе, Симферопольском районе и Феодосии.Читайте также на РИА Новости Крым:Взятка и подлог: в Евпатории будут судить бывшего инженера "Крымэнерго"В Минсельхозе Крыма выявлены мошенничества - Антикоррупционный комитетБывшему вице-премьеру Крыма Кабанову дали условный срок
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129954386_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_63b5a520f3f51e89591ad0db70271b63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гуп рк "крымэнерго", комитет по противодействию коррупции республики крым, крым, новости крыма, общество, службы финансового надзора крыма , госзакупки
Проверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупках

Антикоррупционный комитет Крыма выявил нарушения в работе закупочных комиссий "Крымэнерго"

17:50 10.07.2023
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкУмный счетчиу
Умный счетчиу - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Комитета по противодействию коррупции и Службы финнадзора Крыма выявили нарушения в деятельности государственного унитарного предприятия "Крымэнерго" при закупках товарно-материальных ценностей, материалы проверки направлены в правоохранительные органы. Об этом сообщила пресс-служба антикоррупционного комитета.
"Комитет совместно со Службой финансового надзора РК проверил соблюдение антикоррупционного законодательства в ГУП РК "Крымэнерго". Особое внимание было обращено на организацию работы закупочных комиссий. В результате были выявлены нарушения, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей у недобросовестных поставщиков по завышенным ценам, а также с недостаточным опытом выполнения соответствующих работ", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, это привело к нарушению сроков реализации инвестиционной программы по внедрению "умных" счетчиков электроэнергии.
Материалы проверки, проведенной по поручению главы Крыма Сергея Аксенова, направлены в правоохранительные органы. Действиям подрядчиков и должностных лиц дадут уголовно-правовую оценку.
В Крыму третий год реализуется программа по внедрению интеллектуальных систем учета электроэнергии. Ранее в ГУП "Крымэнерго" заявили, что в 2021-2022 годах специалисты смонтировали более 30 тысяч "умных" счетчиков. На 2023 год запланирована установка 24,6 тыс. таких устройств в Симферополе, Симферопольском районе и Феодосии.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Взятка и подлог: в Евпатории будут судить бывшего инженера "Крымэнерго"
В Минсельхозе Крыма выявлены мошенничества - Антикоррупционный комитет
Бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову дали условный срок
 
ГУП РК "Крымэнерго"Комитет по противодействию коррупции Республики КрымКрымНовости КрымаОбществоСлужбы финансового надзора КрымаГосзакупки
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02В Севастополе сторож "отметил" именины в отделении полиции
19:38Почему справка участника СВО "не работает" в вузах Севастополя
19:13В Севастополе будет громко – флот проведет стрельбы
19:05Попытка удара по Крымскому мосту: эксперт оценил опасность ракет С-200
18:47Дело за шпаргалки: в Крыму на 11 выпускников завели административку
18:33"Волонтеры Победы" встретились с ветеранами СВО
18:09Люди едут: власти Ялты рассказали о заполняемости отелей
17:50Проверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупках
17:25Очередь на Крымском мосту: время ожидания сократилось
17:15Керченская переправа возобновила свою работу
16:52Работает группировка "Днепр": ВСУ потеряли 62 боевика
16:29Сочинский регион уходит под воду - число подтоплений растет
16:10Все атаки отбиты: армия России уничтожила 600 боевиков в зоне СВО
15:58Убившему пенсионерку молотком севастопольцу вынесли приговор
15:45В Севастополе утвердили границы земельных участков для бойцов СВО
15:23Ситуация на Крымском мосту: что с пробками и сколько ждать
15:04Киев усилил вербовку наемников в Азии и Латинской Америке – Минобороны
14:50Сколько иностранных наемников уничтожено в зоне СВО – Минобороны
14:24В Кремле оценили ситуацию с заторами на Крымском мосту
14:10Путин дал право медорганизациям в Крыму работать без лицензий еще 2 года
Лента новостейМолния