https://crimea.ria.ru/20230710/proverka-v-krymenergo-kontrolery-vyyavili-narusheniya-pri-zakupkakh-1129954266.html

Проверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупках

Проверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупках - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Проверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупках

Сотрудники Комитета по противодействию коррупции и Службы финнадзора Крыма выявили нарушения в деятельности государственного унитарного предприятия "Крымэнерго" РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T17:50

2023-07-10T17:50

2023-07-10T17:50

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Комитета по противодействию коррупции и Службы финнадзора Крыма выявили нарушения в деятельности государственного унитарного предприятия "Крымэнерго" при закупках товарно-материальных ценностей, материалы проверки направлены в правоохранительные органы. Об этом сообщила пресс-служба антикоррупционного комитета.Как отметили в ведомстве, это привело к нарушению сроков реализации инвестиционной программы по внедрению "умных" счетчиков электроэнергии.Материалы проверки, проведенной по поручению главы Крыма Сергея Аксенова, направлены в правоохранительные органы. Действиям подрядчиков и должностных лиц дадут уголовно-правовую оценку.В Крыму третий год реализуется программа по внедрению интеллектуальных систем учета электроэнергии. Ранее в ГУП "Крымэнерго" заявили, что в 2021-2022 годах специалисты смонтировали более 30 тысяч "умных" счетчиков. На 2023 год запланирована установка 24,6 тыс. таких устройств в Симферополе, Симферопольском районе и Феодосии.Читайте также на РИА Новости Крым:Взятка и подлог: в Евпатории будут судить бывшего инженера "Крымэнерго"В Минсельхозе Крыма выявлены мошенничества - Антикоррупционный комитетБывшему вице-премьеру Крыма Кабанову дали условный срок

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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