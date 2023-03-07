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В Минсельхозе Крыма выявлены мошенничества - Антикоррупционный комитет - РИА Новости Крым, 07.03.2023
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В Минсельхозе Крыма выявлены мошенничества - Антикоррупционный комитет
В Минсельхозе Крыма выявлены мошенничества - Антикоррупционный комитет - РИА Новости Крым, 07.03.2023
В Минсельхозе Крыма выявлены мошенничества - Антикоррупционный комитет
В Минсельхозе Крыма выявлены факты мошенничества при выделении бюджетных средств сельхозпроизводителям. Об этом сообщает Комитет по противодействию коррупции... РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T09:48
2023-03-07T09:48
минсельхоз крыма
комитет по противодействию коррупции рк
коррупция
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В Минсельхозе Крыма выявлены факты мошенничества при выделении бюджетных средств сельхозпроизводителям. Об этом сообщает Комитет по противодействию коррупции Республики Крым.По данным комитета, недостатки выявлены при выделении бюджетных средств на возмещение затрат, связанных с выловом рыбы, закупкой спецоборудования, приобретением племенного крупного рогатого скота, а также поддержкой молодых специалистов агропромышленного комплекса.Отмечается, что одновременно Минсельхозу предстоит провести мероприятия по недопущению новых фактов мошенничества и обеспечить контроль за целевым использованием субсидий.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымским аграриям дали 74 млн рублей на элитные семенаСыровары из Феодосии и Керчи представят Крым на Сырном саммитеВ Красноперекопске бывшего главу МУПа обвиняют в растрате
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минсельхоз крыма, комитет по противодействию коррупции рк, коррупция, крым, общество
В Минсельхозе Крыма выявлены мошенничества - Антикоррупционный комитет

Антикоррупционный комитет выявил факты мошенничества в Минсельхозе Крыма

09:48 07.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В Минсельхозе Крыма выявлены факты мошенничества при выделении бюджетных средств сельхозпроизводителям. Об этом сообщает Комитет по противодействию коррупции Республики Крым.
По данным комитета, недостатки выявлены при выделении бюджетных средств на возмещение затрат, связанных с выловом рыбы, закупкой спецоборудования, приобретением племенного крупного рогатого скота, а также поддержкой молодых специалистов агропромышленного комплекса.

"Каждому выявленному факту мошенничества, а также должностным лицам, ответственным за этот участок работы, правоохранительными органами будет дана юридическая оценка", - сказано в сообщении.

Отмечается, что одновременно Минсельхозу предстоит провести мероприятия по недопущению новых фактов мошенничества и обеспечить контроль за целевым использованием субсидий.
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