https://crimea.ria.ru/20230307/v-minselkhoze-kryma-vyyavleny-moshennichestva---antikorruptsionnyy-komitet-1127382103.html
В Минсельхозе Крыма выявлены мошенничества - Антикоррупционный комитет
В Минсельхозе Крыма выявлены мошенничества - Антикоррупционный комитет - РИА Новости Крым, 07.03.2023
В Минсельхозе Крыма выявлены мошенничества - Антикоррупционный комитет
В Минсельхозе Крыма выявлены факты мошенничества при выделении бюджетных средств сельхозпроизводителям. Об этом сообщает Комитет по противодействию коррупции... РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T09:48
2023-03-07T09:48
2023-03-07T09:48
минсельхоз крыма
комитет по противодействию коррупции рк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В Минсельхозе Крыма выявлены факты мошенничества при выделении бюджетных средств сельхозпроизводителям. Об этом сообщает Комитет по противодействию коррупции Республики Крым.По данным комитета, недостатки выявлены при выделении бюджетных средств на возмещение затрат, связанных с выловом рыбы, закупкой спецоборудования, приобретением племенного крупного рогатого скота, а также поддержкой молодых специалистов агропромышленного комплекса.Отмечается, что одновременно Минсельхозу предстоит провести мероприятия по недопущению новых фактов мошенничества и обеспечить контроль за целевым использованием субсидий.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымским аграриям дали 74 млн рублей на элитные семенаСыровары из Феодосии и Керчи представят Крым на Сырном саммитеВ Красноперекопске бывшего главу МУПа обвиняют в растрате
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РИА Новости Крым
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В Минсельхозе Крыма выявлены мошенничества - Антикоррупционный комитет
Антикоррупционный комитет выявил факты мошенничества в Минсельхозе Крыма