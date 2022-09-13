https://crimea.ria.ru/20220913/krymskim-agrariyam-dali-74-mln-rubley-na-elitnye-semena-1124479937.html

Крымским аграриям дали 74 млн рублей на элитные семена

Крымским аграриям дали 74 млн рублей на элитные семена - РИА Новости Крым, 13.09.2022

Крымским аграриям дали 74 млн рублей на элитные семена

В Крыму за шесть лет на 225% увеличили площади, засеваемые элитными семенами, в этом году аграрии получили 74 млн рублей на приобретение высококачественного... РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T07:37

2022-09-13T07:37

2022-09-13T07:37

крым

сельское хозяйство

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В Крыму за шесть лет на 225% увеличили площади, засеваемые элитными семенами, в этом году аграрии получили 74 млн рублей на приобретение высококачественного посевного материала для повышения урожайности, пишет "Агромир" со ссылкой на представителей аграрного сектора."В текущем году на элитное семеноводство было выделено более 74 млн руб. Деньги направлены получателям в полном объеме, одобрено 152 заявки. Субсидии предоставляются производителям на возмещение части затрат на приобретение семенного материала категории "элита" не выше 35% от их стоимости, для категории "суперэлита" – 50% от стоимости семян", - сказано в материале.По данным ресурса, господдержка позволила заключить предварительные договоры на приобретение 4,5 тыс. тонн элитного посевного материала: озимой пшеницы – 2,7 тыс. тонн, ячменя – 1,8 тыс. тонн. Сейчас элитные семена засеяны на 30,5 тыс. гектарах крымских полей."Важнейшие задачи для аграриев на сегодня – сортообновление, сортосмена и выбор сортов, адаптированных к агроклиматическим условиям Крыма. Профильными госучреждениями на постоянной основе ведется испытание и изучение новых сортов, определяется их приспособленность к условиям климата и местности произрастания, разрабатываются рекомендации для сельхозпроизводителей", - цитирует портал начальника управления растениеводства Минсельхоза Крыма Офелию Димакову.Отмечается, что ежегодная потребность в посевном материале основных сельскохозяйственных культур на территории республики составляет около 100 тыс. тонн. Около 80 тыс. тонн – семена озимых зерновых культур, которые занимают в регионе более 500 тыс. гектаров.Ранее в Крыму стартовал сев озимых, первая посевная культура – рапс, которой засеивают девять тысяч гектаров.

https://crimea.ria.ru/20220517/beloe-zoloto-severnogo-kryma-kak-na-poluostrove-rastyat-ris-1123255389.html

https://crimea.ria.ru/20220907/devyat-tys-gektarov-rapsa---v-krymu-startoval-sev-ozimykh-1124431429.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сельское хозяйство, экономика