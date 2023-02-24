Рейтинг@Mail.ru
Сыровары из Феодосии и Керчи представят Крым на Сырном саммите - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230224/syrovary-iz-feodosii-i-kerchi-predstavyat-krym-na-syrnom-sammite-1127180310.html
Сыровары из Феодосии и Керчи представят Крым на Сырном саммите
Сыровары из Феодосии и Керчи представят Крым на Сырном саммите - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Сыровары из Феодосии и Керчи представят Крым на Сырном саммите
Продукция из Крыма будет представлена впервые сыроварнями из Керчи и Феодосии, сообщает портал "Агромир" министерства сельского хозяйства РК. РИА Новости Крым, 24.02.2023
2023-02-24T18:45
2023-02-24T18:45
сельское хозяйство
республика крым
крым
общество
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/08/1123782147_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d0441acc03d85e2bed0e881cafcc04e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Продукция из Крыма будет представлена впервые сыроварнями из Керчи и Феодосии, сообщает портал "Агромир" министерства сельского хозяйства РК.По его словам, крымчане следят за современными тенденциями в искусстве сыроварения, используют натуральное сырье, новейшие и уникальные технологии, а также эксклюзивные авторские рецепты.26 февраля на саммите пройдет "Крымский день". Керчане будут угощать сырными конфетами.Владислав Дудка – владелец сыроварни из Феодосии – представит козьи и коровьи сыры твердых сортов, вызревавшие не менее полутора лет."Повезем свою новинку "Кара-Даг" с трюфелем, - поделился Дудка. - Это сыр в виде шарика в специях, изготовленный по швейцарской технологии. Можно будет приобрести и гастросувениры, к примеру, твердый сыр "Солдайя" с розмарином в баночке с медом из разнотравья. Специи, травы, молоко и мед – только крымские".Замминистра сельского хозяйства республики подчеркнул, что производство сыра в Крыму стабильно развивается. В 2022 году на переработку коровьего молока было выделено более 52 млн рублей, субсидию от государства получили шесть предприятий.Сырный саммит ежегодно проходит в последние дни Масленицы в поселке Рамонь Воронежской области. В программе – гастрономические вечера и ярмарки. На фестиваль традиционно приезжают фермеры и лучшие сыровары со всей России.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать вкусный сыр - советы экспертаНет просрочке: в российских магазинах появится система контроляНа какие продукты и товары замедлился рост цен в Крыму
https://crimea.ria.ru/20220712/s-lavandoy-i-travami-syr-s-krymskoy-propiskoy-edet-na-vkusy-rossii-1123813683.html
республика крым
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/08/1123782147_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_34c90d60c907156bb119c8b5a90a35fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сельское хозяйство, республика крым, крым, общество, новости, новости крыма
Сыровары из Феодосии и Керчи представят Крым на Сырном саммите

Крымский день в Воронеже: сыровары представят продукцию на Сырном саммите

18:45 24.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПроизводство молочной продукции на молокозаводе "НОВАТОР" в Джанкое
Производство молочной продукции на молокозаводе НОВАТОР в Джанкое - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Продукция из Крыма будет представлена впервые сыроварнями из Керчи и Феодосии, сообщает портал "Агромир" министерства сельского хозяйства РК.

"В этом году на Сырном саммите будут впервые представлены и крымские производители, — сообщил заместитель министра сельского хозяйства Респубики Крым Арсен Арзиев. — Это феодосийская сыроварня и крафтовые сыры из Керчи. Крыму есть чем удивить".

По его словам, крымчане следят за современными тенденциями в искусстве сыроварения, используют натуральное сырье, новейшие и уникальные технологии, а также эксклюзивные авторские рецепты.
26 февраля на саммите пройдет "Крымский день". Керчане будут угощать сырными конфетами.
"Делаем их из бельгийского шоколада и начиняем ягодно-фруктовым пюре, твердым сыром либо сыром с голубой или белой плесенью", - рассказала хозяйка сыроварни Елена Полторак.
Владислав Дудка – владелец сыроварни из Феодосии – представит козьи и коровьи сыры твердых сортов, вызревавшие не менее полутора лет.
"Повезем свою новинку "Кара-Даг" с трюфелем, - поделился Дудка. - Это сыр в виде шарика в специях, изготовленный по швейцарской технологии. Можно будет приобрести и гастросувениры, к примеру, твердый сыр "Солдайя" с розмарином в баночке с медом из разнотравья. Специи, травы, молоко и мед – только крымские".
Замминистра сельского хозяйства республики подчеркнул, что производство сыра в Крыму стабильно развивается. В 2022 году на переработку коровьего молока было выделено более 52 млн рублей, субсидию от государства получили шесть предприятий.
Сырный саммит ежегодно проходит в последние дни Масленицы в поселке Рамонь Воронежской области. В программе – гастрономические вечера и ярмарки. На фестиваль традиционно приезжают фермеры и лучшие сыровары со всей России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как выбрать вкусный сыр - советы эксперта
Нет просрочке: в российских магазинах появится система контроля
На какие продукты и товары замедлился рост цен в Крыму
Производство молочной продукции на молокозаводе в Джанкое - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля 2022, 08:23
С лавандой и травами: сыр с крымской пропиской едет на "Вкусы России"
Сельское хозяйствоРеспублика КрымКрымОбществоНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:55Главные новости и заявления дня: 24 февраля
19:20Когда появится закон об экотуризме в России и что он разрешит
19:13Захарова: договор о сотрудничестве по Азовскому морю изжил себя
18:45Сыровары из Феодосии и Керчи представят Крым на Сырном саммите
18:32Мэр Новой Каховки награжден орденом Мужества
18:08В Крыму подвели итоги стратегической сессии "Больше, чем путешествие"
17:45Что происходит с сельским хозяйством Крыма: итоги года
17:21Противопожарные правила в России: что изменилось
17:13ВСУ получили сокрушительный удар на Донецком и Южно-Донецком направлениях
16:48Минобороны: ВСУ несут потери на Купянском и Красно-Лиманском направлениях
16:39МИД России предостерег США и Киев от авантюрных шагов в Приднестровье
16:01Сергей Цеков: Украина фактически отказалась от Азовского моря
15:32ВСУ обстреляли приграничный город Васильевку – один человек ранен
15:20Как работает Керченская паромная переправа 24 февраля
15:04Украина разорвала договор с Россией о сотрудничестве в Азовском море
15:01Энергоснабжение в Евпатории полностью восстановлено
14:28Обстрел Курской области – 12 прилетов по гражданским объектам
14:07Движение по Крымскому мосту в сторону Кубани восстановлено
13:33Крым получит средства на восстановление дорог после паводков
13:06Губернатор Белгородской области госпитализирован
Лента новостейМолния