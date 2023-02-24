https://crimea.ria.ru/20230224/syrovary-iz-feodosii-i-kerchi-predstavyat-krym-na-syrnom-sammite-1127180310.html
Сыровары из Феодосии и Керчи представят Крым на Сырном саммите
Сыровары из Феодосии и Керчи представят Крым на Сырном саммите - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Сыровары из Феодосии и Керчи представят Крым на Сырном саммите
Продукция из Крыма будет представлена впервые сыроварнями из Керчи и Феодосии, сообщает портал "Агромир" министерства сельского хозяйства РК. РИА Новости Крым, 24.02.2023
2023-02-24T18:45
2023-02-24T18:45
2023-02-24T18:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Продукция из Крыма будет представлена впервые сыроварнями из Керчи и Феодосии, сообщает портал "Агромир" министерства сельского хозяйства РК.По его словам, крымчане следят за современными тенденциями в искусстве сыроварения, используют натуральное сырье, новейшие и уникальные технологии, а также эксклюзивные авторские рецепты.26 февраля на саммите пройдет "Крымский день". Керчане будут угощать сырными конфетами.Владислав Дудка – владелец сыроварни из Феодосии – представит козьи и коровьи сыры твердых сортов, вызревавшие не менее полутора лет."Повезем свою новинку "Кара-Даг" с трюфелем, - поделился Дудка. - Это сыр в виде шарика в специях, изготовленный по швейцарской технологии. Можно будет приобрести и гастросувениры, к примеру, твердый сыр "Солдайя" с розмарином в баночке с медом из разнотравья. Специи, травы, молоко и мед – только крымские".Замминистра сельского хозяйства республики подчеркнул, что производство сыра в Крыму стабильно развивается. В 2022 году на переработку коровьего молока было выделено более 52 млн рублей, субсидию от государства получили шесть предприятий.Сырный саммит ежегодно проходит в последние дни Масленицы в поселке Рамонь Воронежской области. В программе – гастрономические вечера и ярмарки. На фестиваль традиционно приезжают фермеры и лучшие сыровары со всей России.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать вкусный сыр - советы экспертаНет просрочке: в российских магазинах появится система контроляНа какие продукты и товары замедлился рост цен в Крыму
https://crimea.ria.ru/20220712/s-lavandoy-i-travami-syr-s-krymskoy-propiskoy-edet-na-vkusy-rossii-1123813683.html
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сельское хозяйство, республика крым, крым, общество, новости, новости крыма
Сыровары из Феодосии и Керчи представят Крым на Сырном саммите
Крымский день в Воронеже: сыровары представят продукцию на Сырном саммите
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Продукция из Крыма будет представлена впервые сыроварнями из Керчи и Феодосии, сообщает портал "Агромир" министерства сельского хозяйства РК.
"В этом году на Сырном саммите будут впервые представлены и крымские производители, — сообщил заместитель министра сельского хозяйства Респубики Крым Арсен Арзиев. — Это феодосийская сыроварня и крафтовые сыры из Керчи. Крыму есть чем удивить".
По его словам, крымчане следят за современными тенденциями в искусстве сыроварения, используют натуральное сырье, новейшие и уникальные технологии, а также эксклюзивные авторские рецепты.
26 февраля на саммите пройдет "Крымский день". Керчане будут угощать сырными конфетами.
"Делаем их из бельгийского шоколада и начиняем ягодно-фруктовым пюре, твердым сыром либо сыром с голубой или белой плесенью", - рассказала хозяйка сыроварни Елена Полторак.
Владислав Дудка – владелец сыроварни из Феодосии – представит козьи и коровьи сыры твердых сортов, вызревавшие не менее полутора лет.
"Повезем свою новинку "Кара-Даг" с трюфелем, - поделился Дудка. - Это сыр в виде шарика в специях, изготовленный по швейцарской технологии. Можно будет приобрести и гастросувениры, к примеру, твердый сыр "Солдайя" с розмарином в баночке с медом из разнотравья. Специи, травы, молоко и мед – только крымские".
Замминистра сельского хозяйства республики подчеркнул, что производство сыра в Крыму стабильно развивается. В 2022 году на переработку коровьего молока было выделено более 52 млн рублей, субсидию от государства получили шесть предприятий.
Сырный саммит ежегодно проходит в последние дни Масленицы в поселке Рамонь Воронежской области. В программе – гастрономические вечера и ярмарки. На фестиваль традиционно приезжают фермеры и лучшие сыровары со всей России.
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