https://crimea.ria.ru/20230224/syrovary-iz-feodosii-i-kerchi-predstavyat-krym-na-syrnom-sammite-1127180310.html

Сыровары из Феодосии и Керчи представят Крым на Сырном саммите

Сыровары из Феодосии и Керчи представят Крым на Сырном саммите - РИА Новости Крым, 24.02.2023

Сыровары из Феодосии и Керчи представят Крым на Сырном саммите

Продукция из Крыма будет представлена впервые сыроварнями из Керчи и Феодосии, сообщает портал "Агромир" министерства сельского хозяйства РК. РИА Новости Крым, 24.02.2023

2023-02-24T18:45

2023-02-24T18:45

2023-02-24T18:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Продукция из Крыма будет представлена впервые сыроварнями из Керчи и Феодосии, сообщает портал "Агромир" министерства сельского хозяйства РК.По его словам, крымчане следят за современными тенденциями в искусстве сыроварения, используют натуральное сырье, новейшие и уникальные технологии, а также эксклюзивные авторские рецепты.26 февраля на саммите пройдет "Крымский день". Керчане будут угощать сырными конфетами.Владислав Дудка – владелец сыроварни из Феодосии – представит козьи и коровьи сыры твердых сортов, вызревавшие не менее полутора лет."Повезем свою новинку "Кара-Даг" с трюфелем, - поделился Дудка. - Это сыр в виде шарика в специях, изготовленный по швейцарской технологии. Можно будет приобрести и гастросувениры, к примеру, твердый сыр "Солдайя" с розмарином в баночке с медом из разнотравья. Специи, травы, молоко и мед – только крымские".Замминистра сельского хозяйства республики подчеркнул, что производство сыра в Крыму стабильно развивается. В 2022 году на переработку коровьего молока было выделено более 52 млн рублей, субсидию от государства получили шесть предприятий.Сырный саммит ежегодно проходит в последние дни Масленицы в поселке Рамонь Воронежской области. В программе – гастрономические вечера и ярмарки. На фестиваль традиционно приезжают фермеры и лучшие сыровары со всей России.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать вкусный сыр - советы экспертаНет просрочке: в российских магазинах появится система контроляНа какие продукты и товары замедлился рост цен в Крыму

https://crimea.ria.ru/20220712/s-lavandoy-i-travami-syr-s-krymskoy-propiskoy-edet-na-vkusy-rossii-1123813683.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, республика крым, крым, общество, новости, новости крыма