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На какие продукты и товары замедлился рост цен в Крыму

На какие продукты и товары замедлился рост цен в Крыму - РИА Новости Крым, 22.02.2023

На какие продукты и товары замедлился рост цен в Крыму

В январе в Крыму замедлился рост цен на парфюмерию и кондитерские изделия, а инфляция снизилась до 12,7% после 13,2% в декабре прошлого года. Об этом сообщается РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T18:28

2023-02-22T18:28

2023-02-22T18:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В январе в Крыму замедлился рост цен на парфюмерию и кондитерские изделия, а инфляция снизилась до 12,7% после 13,2% в декабре прошлого года. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России. Продуктовая корзинаПо данным Центробанка, медленнее всего в республике растут цены на сосиски, сардельки, мясные полуфабрикаты, сметану, молоко и сливочное масло. Этому способствует увеличение выпуска сырья для производства мясной и молочной продукции."Благодаря снижению затрат предприятий из-за увеличения производства муки и сахара в стране и, соответственно, замедлению роста цен на эти товары, медленнее дорожали макароны, торты, кексы, рулеты и печенье", – сообщает регулятор.Косметика и автоВ январе крымчане предпочитали покупать бюджетные отечественные марки косметики и бытовой химии. Это привело к снижению роста стоимости туалетной воды, шампуней, стиральных порошков и кремов для рук.Кроме того, жители республики стали реже приобретать новые авто, рост цен которых также замедлился. А вот мобильная связь, по данным регулятора, подорожала, поскольку выросли расходы операторов на оборудование для обслуживания инфраструктуры.Ранее Центробанк сообщил о том, что в целом по России ускорился рост цен, а годовая инфляция замедлилась до 11, 77 процента. По прогнозу Центробанка, в целом в этом году цены поднимутся на пять-семь процентов. Инфляция составит 4%, но для этого, вероятно потребует повышение ключевой ставки. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: доля российского рубля удвоилась в международных расчетахПутин: в России формируются условия для снижения кредитных ставокВ России подорожали овощи, свинина и хлеб – данные Росстата

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