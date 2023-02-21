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Центробанк: в России ускоряется рост цен – что будет дальше
Центробанк: в России ускоряется рост цен – что будет дальше - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Центробанк: в России ускоряется рост цен – что будет дальше
В России ускорились темпы прироста цен, а годовая инфляция замедлилась до 11, 77 процента, об этом сообщается на официальном сайте Центробанка. РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T08:22
2023-02-21T08:22
2023-02-21T09:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В России ускорились темпы прироста цен, а годовая инфляция замедлилась до 11, 77 процента, об этом сообщается на официальном сайте Центробанка. "Показатели устойчивой ценовой динамики в годовом выражении в основном снижались, но темпы роста цен за месяц с поправкой на сезонность ускорились. Это подтверждает постепенное усиление роста цен после периода сдержанной динамики во второй половине 2022 года", – отмечается на сайте регулятора.По прогнозу Центробанка, в целом в этом году цены поднимутся на пять-семь процентов. Инфляция составит 4%, но для этого, вероятно потребует повышение ключевой ставки. Ожидается, что средняя за год ключевая ставка составит 7-9% годовых, в 2024 году – 6,5-7,5 % в 2025 – 5-6%.Ранее президент России Владимир Путин отметил снижение инфляции в стране: по итогам прошлого года она составила 11,9%, в первом квартале 2023 года, по прогнозу Путина, снизится до 5%, а во втором может опуститься и ниже 4%. В этом году глава государства поставил задачу властям "добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышения благополучия российских семей". Читайте также на РИА Новости Крым:Индексация выплат в России: какие пособия вырастут с 1 февраляРост пособий и длинные выходные: новое в законах с февраляВо Всемирном банке спрогнозировали продолжительное замедление экономики
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экономика, россия, инфляция, общество, новости
Центробанк: в России ускоряется рост цен – что будет дальше
Центробанк: в России ускорился темп прироста цен, но замедлилась инфляция
08:22 21.02.2023 (обновлено: 09:18 21.02.2023)