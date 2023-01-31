https://crimea.ria.ru/20230131/rost-posobiy-i-dlinnye-vykhodnye-novoe-v-zakonakh-s-fevralya-1126679223.html

Рост пособий и длинные выходные: новое в законах с февраля

Рост пособий и длинные выходные: новое в законах с февраля - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Рост пособий и длинные выходные: новое в законах с февраля

С февраля россиянам начислят повышенные социальные выплаты, льготникам отдадут невостребованные квартиры военных, охотничьим инспекторам разрешат применять силу РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T19:08

2023-01-31T19:08

2023-01-31T19:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. С февраля россиянам начислят повышенные социальные выплаты, льготникам отдадут невостребованные квартиры военных, охотничьим инспекторам разрешат применять силу к нарушителям, а всем россиянам устроят длинные выходные.Подробнее об этих и других новшествах второго зимнего месяца 2023 года – в подборке РИА Новости Крым.СоцпакетС 1 февраля в России повышается целый ряд социальных выплат. Индексация традиционная, связанная с фактической инфляцией - на 11,9%. В частности, единовременное пособие при рождении ребенка теперь составит 22 909,03 рубля, минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком - 7925,71 руб. Материнский капитал также пересчитают. Для семей с одним ребенком он составит 586 946,72 рубля, с двумя и более - 775 628,25 рубля. Всего с февраля проиндексируют более сорока видов компенсаций и пособий, в том числе пособия на детей, чьи отцы проходит военную службу.Электрички и маршруткиС 1 февраля в Крыму подорожает проезд в общественном транспорте. В Симферополе, Ялте, Алуште, Феодосии, Джанкое, Белогорске, Керчи и Евпатории при безналичном расчете за поездку придется заплатить 25 рублей, наличными - 30 руб. В Бахчисарае, Саках, Судаке и Черноморском стоимость проезда составит, соответственно, 22 и 27 рублей. Подорожание не коснется льготных категорий граждан. В крымских поездах пригородного сообщения изменится оплата проезда для граждан льготной категории. Теперь льготники смогут рассчитаться за поездку только банковской картой. В этой связи получателям региональных мер социальной поддержки придется обратиться в клиентское отделение Социального фонда России или в МФЦ, подтвердить льготную категорию и заполнить заявление. Дополнительных заявлений писать не нужно, если человек ранее оформил бесконтактную банковскую карту для оплаты проезда в городском транспорте. Автобусная карта подойдет и для электричек.Медицинский блокМедикам начислят новые выплаты. Они коснутся медработников центральных районных и участковых больниц, а также станций скорой помощи. Господдержка составляет от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории и медорганизации. Выплату ввели в январе, но первые деньги медикам придут в феврале. Заявлений писать не нужно.Также с февраля в России обновляется перечень жизненно необходимых лекарств, в том числе для лечения ВИЧ. Из списка убрали мельдоний. Добавили рамиприл в капсулах и таблетках для лечения заболеваний сердца, антитоксин дифтерийный и столбнячный, цефотаксим и пэгаспаргазу —для детей с острым лимфобластным лейкозом. Лекарства из перечня льготники могут получать бесплатно по рецепту врача.Новое на "Госуслугах"С 1 февраля российские пользователи смогут попасть на портал "Госуслуги" не только с помощью логина и пароля, но и с применением биометрии. Но, это по желанию и для тех, кто зарегистрирован в единой биометрической системе. Сейчас такую биометрию делают банки.Еще одна новая опция на "Госуслугах" - возможность получить направление на медико-социальную экспертизу для оформления инвалидности. На портале можно выбрать форму ее прохождения: с личным присутствием или без. Документ нужно подписать простой электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью.Длинные праздникиВ феврале россиян ждут длинные выходные. 23 февраля – День защитника отечества – выпадает на четверг и будет выходным днем. Перенос выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля позволит гражданам при пятидневной рабочей неделе отдыхать с 23 по 26 февраля. В Роструде напомнили, что рабочее время в предпраздничный день - 22 февраля - сокращается на один час.И другие измененияДля тех, кто стоит в очереди на жилье: невостребованные квартиры военных смогут получать льготники. Речь о ветеранах Великой Отечественной войны и членах их семей, ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидах-чернобыльцах, семьях с детьми-инвалидами, ветеранах боевых действий. Полномочия по передаче такого жилья с февраля получат региональные власти.Для работников органов госбезопасности: Деятельность ФСБ, СВР, ФСО, Минобороны и МВД теперь не является предоставлением государственных и муниципальных услуг. Это позволит дополнительно защитить сведения о тактике и методах работы этих органов.Для охотников: в профильный закон об охоте вносятся изменения, которые позволяют государственным охотничьим инспекторам проводить постоянные рейды по поиску нарушений и вести профилактическую работу. Кроме того, охотинспекторы получили право применять физическую силу и оружие для задержания нарушителей. Изменения направлены на борьбу с браконьерами.Читайте также на РИА Новости Крым:Новое для бизнеса: объединенный отчет для Социального фонда РоссииНововведения 2023 года для инвалидов: индексация пенсий и выплатЕдиное пособие: кому, сколько и когда будут платить — Голикова

https://crimea.ria.ru/20230109/spetsialnye-sotsvyplaty-medikam-komu-polozheny-i-kogda-nachnut-platit-1126310620.html

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закон и право, россия, общество, крым, цены и тарифы, повышение тарифов на проезд в крыму, соцзащита, здравоохранение в россии, транспорт