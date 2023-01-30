https://crimea.ria.ru/20230130/rossiyan-zhdet-trekhdnevnaya-rabochaya-nedelya-1126665560.html
Россиян ждет трехдневная рабочая неделя
Россиян ждет трехдневная рабочая неделя - РИА Новости Крым, 30.01.2023
Россиян ждет трехдневная рабочая неделя
Сокращенная рабочая неделя и длинные выходные ждут россиян в конце феврале. Об этом напоминает Роструд. РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T19:51
2023-01-30T19:51
2023-01-30T19:51
праздники и памятные даты
общество
работа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Сокращенная рабочая неделя и длинные выходные ждут россиян в конце феврале. Об этом напоминает Роструд.Поскольку 22 февраля – предпраздничный день, то продолжительность работы граждан сократится на час. Дополнительный выходной день перенесен с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля.В Роструде напомнили, что при шестидневной рабочей неделе, суббота, 25 февраля, является рабочим днем.Как сообщалось, в Крыму наряду с государственными выходными дополнительно установили праздничными нерабочими днями: 18 марта - День Воссоединения с Россией, 16 апреля - Православная Пасха, 21 апреля - Ураза-байрам, 4 июня - День Святой Троицы, 29 июня - Курбан-байрам.Читайте также на РИА Новости Крым:Как россияне будут отдыхать в 2023 годуВыходной отменяется: Кабмин не поддержал инициативу по 31 декабряНазваны самые короткие рабочие месяцы 2023 года
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РИА Новости Крым
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праздники и памятные даты, общество, работа, россия
Россиян ждет трехдневная рабочая неделя
Роструд: россиян в конце февраля ждет короткая рабочая неделя и длинные выходные
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Сокращенная рабочая неделя и длинные выходные ждут россиян в конце феврале. Об этом напоминает Роструд.
"В преддверии Дня защитника Отечества, 23 февраля, рабочая неделя будет короткой и продлится всего три дня: с 20 по 22 февраля", — говорится в сообщении пресс-службы.
Поскольку 22 февраля – предпраздничный день, то продолжительность работы граждан сократится на час. Дополнительный выходной день перенесен с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля.
В Роструде напомнили, что при шестидневной рабочей неделе, суббота, 25 февраля, является рабочим днем.
Как сообщалось, в Крыму наряду с государственными выходными дополнительно установили праздничными нерабочими днями: 18 марта - День Воссоединения с Россией, 16 апреля - Православная Пасха, 21 апреля - Ураза-байрам, 4 июня - День Святой Троицы, 29 июня - Курбан-байрам.
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