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Названы самые короткие рабочие месяцы 2023 года - РИА Новости Крым, 09.01.2023
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Названы самые короткие рабочие месяцы 2023 года
Названы самые короткие рабочие месяцы 2023 года - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Названы самые короткие рабочие месяцы 2023 года
Первый зимний месяц традиционно включает наименьшее количество рабочих дней из-за длинных новогодних каникул, на втором месте находится февраль, пишет РИА... РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T19:17
2023-01-09T19:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Первый зимний месяц традиционно включает наименьшее количество рабочих дней из-за длинных новогодних каникул, на втором месте находится февраль, пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта по трудовому праву, юриста HeadHunter Татьяну Нечаеву.Эксперт напомнила, что в январе россиянам придется работать всего 17 дней, а в феврале – 18. Также "короткими" рабочими месяцами в 2023 году будут апрель и май – по 20 рабочих дней.А вот больше всего работать придется в августе – 23 рабочих дня. Всего на один рабочий день короче будут март и октябрь – по 22 дня.По словам Нечаевой, тем, кто планирует отпуск, лучше выбирать для этого самые длинные месяцы – это выгоднее с финансовой точки зрения.Всего, согласно постановлению правительства, в 2023 году россиян ждут 247 рабочих дней и 118 выходных. Читайте также на РИА Новости Крым:Как легко проститься с новогодним бездельемНововведения 2023 года для инвалидов: индексация пенсий и выплатПсихолог назвал 10 принципов свободного человека
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общество, совет эксперта, экономика, новости, праздники и памятные даты, россия
Названы самые короткие рабочие месяцы 2023 года

Эксперт Нечаева: меньше всего рабочих дней у россиян будет в феврале, апреле и мае

19:17 09.01.2023
 
© Фото: pixabayКалендарь
Календарь
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Первый зимний месяц традиционно включает наименьшее количество рабочих дней из-за длинных новогодних каникул, на втором месте находится февраль, пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта по трудовому праву, юриста HeadHunter Татьяну Нечаеву.
Эксперт напомнила, что в январе россиянам придется работать всего 17 дней, а в феврале – 18. Также "короткими" рабочими месяцами в 2023 году будут апрель и май – по 20 рабочих дней.
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А вот больше всего работать придется в августе – 23 рабочих дня. Всего на один рабочий день короче будут март и октябрь – по 22 дня.
По словам Нечаевой, тем, кто планирует отпуск, лучше выбирать для этого самые длинные месяцы – это выгоднее с финансовой точки зрения.
Всего, согласно постановлению правительства, в 2023 году россиян ждут 247 рабочих дней и 118 выходных.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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