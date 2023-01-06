https://crimea.ria.ru/20230106/kak-rossiyane-budut-otdykhat-v-2023-godu-1124339364.html

Как россияне будут отдыхать в 2023 году

Как россияне будут отдыхать в 2023 году - РИА Новости Крым, 06.01.2023

Как россияне будут отдыхать в 2023 году

Согласно постановлению правительства, в 2023 году россиян ждут 247 рабочих дней и 118 выходных. РИА Новости Крым, 06.01.2023

2023-01-06T08:01

2023-01-06T08:01

2023-01-06T08:01

общество

праздники и памятные даты

новости крыма

крым

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/1c/1122538039_0:0:1392:783_1920x0_80_0_0_fd4817cf71bb210e69fa9eab236b0551.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Согласно постановлению правительства, в 2023 году россиян ждут 247 рабочих дней и 118 выходных.Самые продолжительные новогодние каникулы уже скоро подойдут к концу. В понедельник, 9 января, начнется первая рабочая неделя. В новом году нерабочие праздничные дни 1 и 8 января выпали на воскресенье, поэтому их перенесли на более поздние даты - на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно.Таким образом, нерабочими в этом году будут дни:Рабочие дни, предшествующие праздничным, по закону являются сокращенными (работа должна заканчиваться на один час раньше). В 2023 году их будет три: 22 февраля, 7 марта и 3 ноября. Однако компании могут устанавливать собственный распорядок.В Крыму дополнительно установили праздничными нерабочими днями: Читайте также на РИА Новости Крым:По родному краю: советы от кота Мостика на выходныеКрым туристический: чем удивит гостей полуостров в 2023 годуПравославные дороги: в Крыму в январе устроят паломнические поездки

https://crimea.ria.ru/20230104/sovety-puteshestvennika-kuda-poekhat-v-krymu-na-novogodnikh-kanikulakh-1126217848.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, праздники и памятные даты, новости крыма, крым, россия