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Как россияне будут отдыхать в 2023 году
Как россияне будут отдыхать в 2023 году - РИА Новости Крым, 06.01.2023
Как россияне будут отдыхать в 2023 году
Согласно постановлению правительства, в 2023 году россиян ждут 247 рабочих дней и 118 выходных. РИА Новости Крым, 06.01.2023
2023-01-06T08:01
2023-01-06T08:01
2023-01-06T08:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Согласно постановлению правительства, в 2023 году россиян ждут 247 рабочих дней и 118 выходных.Самые продолжительные новогодние каникулы уже скоро подойдут к концу. В понедельник, 9 января, начнется первая рабочая неделя. В новом году нерабочие праздничные дни 1 и 8 января выпали на воскресенье, поэтому их перенесли на более поздние даты - на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно.Таким образом, нерабочими в этом году будут дни:Рабочие дни, предшествующие праздничным, по закону являются сокращенными (работа должна заканчиваться на один час раньше). В 2023 году их будет три: 22 февраля, 7 марта и 3 ноября. Однако компании могут устанавливать собственный распорядок.В Крыму дополнительно установили праздничными нерабочими днями: Читайте также на РИА Новости Крым:По родному краю: советы от кота Мостика на выходныеКрым туристический: чем удивит гостей полуостров в 2023 годуПравославные дороги: в Крыму в январе устроят паломнические поездки
https://crimea.ria.ru/20230104/sovety-puteshestvennika-kuda-poekhat-v-krymu-na-novogodnikh-kanikulakh-1126217848.html
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общество, праздники и памятные даты, новости крыма, крым, россия
Как россияне будут отдыхать в 2023 году
Календарь праздников на 2023 год
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Согласно постановлению правительства, в 2023 году россиян ждут 247 рабочих дней и 118 выходных.
Самые продолжительные новогодние каникулы уже скоро подойдут к концу. В понедельник, 9 января, начнется первая рабочая неделя.
В новом году нерабочие праздничные дни 1 и 8 января выпали на воскресенье, поэтому их перенесли на более поздние даты - на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно.
Таким образом, нерабочими в этом году будут дни:
—с 23 февраля по 26 февраля по случаю Дня защитника Отечества;
—8 марта в Международный женский день,;
—с 29 апреля по 1 мая по случаю Первомая;
—с 6 по 9 мая в связи с Днем Победы;
—с 10 по 12 июня по случаю Дня России;
—с 4 по 6 ноября в честь Дня народного единства.
Рабочие дни, предшествующие праздничным, по закону являются сокращенными (работа должна заканчиваться на один час раньше). В 2023 году их будет три: 22 февраля, 7 марта и 3 ноября. Однако компании могут устанавливать собственный распорядок.
В Крыму дополнительно установили праздничными нерабочими днями:
—18 марта - День Воссоединения с Россией;
—16 апреля - Православная Пасха;
—21 апреля - Ураза-байрам;
—4 июня - День Святой Троицы;
—29 июня - Курбан-байрам.
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