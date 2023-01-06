https://crimea.ria.ru/20230106/kak-legko-prostitsya-s-novogodnim-bezdelem-1126263088.html

Как легко проститься с новогодним бездельем

Как легко проститься с новогодним бездельем - РИА Новости Крым, 06.01.2023

Как легко проститься с новогодним бездельем

Возвращение к работе после длинных выходных может спровоцировать стресс, но облегчить этот процесс можно, если немного структурировать выходные. Подробнее об... РИА Новости Крым, 06.01.2023

2023-01-06T08:59

2023-01-06T08:59

2023-01-06T08:59

совет эксперта

общество

отдых

здоровье

денис долгов

новый год 2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Возвращение к работе после длинных выходных может спровоцировать стресс, но облегчить этот процесс можно, если немного структурировать выходные. Подробнее об этом рассказал клинический психолог Денис Долгов, пишет "Доктор Питер". Последние дни отпуска психолог советует посвятить несложным бытовым делам, которые не отнимут много сил, но позволят настроиться на рабочий лад.В свою очередь, психолог Инна Кузнецова в новогодние каникулы советует не перестараться с бытовыми делами, уборкой и другими домашними хлопотами. Также она не рекомендует долго спать, чтобы не нарушить режим. Вместо этого каникулы нужно наполнить интересными событиями, а также попробовать что-то новое и отказаться от гаджетов в пользу общением с друзьями и близкими людьми.Читайте также на РИА Новости Крым:Психологи объяснили причину семейных ссор в период затяжных выходных"Елки в помощь": врач-психиатр дал советы на новогодние праздникиБояться – нормально: как принять и победить свои страхи

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, общество, отдых, здоровье, денис долгов, новый год 2023