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Как легко проститься с новогодним бездельем - РИА Новости Крым, 06.01.2023
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Как легко проститься с новогодним бездельем
Как легко проститься с новогодним бездельем - РИА Новости Крым, 06.01.2023
Как легко проститься с новогодним бездельем
Возвращение к работе после длинных выходных может спровоцировать стресс, но облегчить этот процесс можно, если немного структурировать выходные. Подробнее об... РИА Новости Крым, 06.01.2023
2023-01-06T08:59
2023-01-06T08:59
совет эксперта
общество
отдых
здоровье
денис долгов
новый год 2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Возвращение к работе после длинных выходных может спровоцировать стресс, но облегчить этот процесс можно, если немного структурировать выходные. Подробнее об этом рассказал клинический психолог Денис Долгов, пишет "Доктор Питер". Последние дни отпуска психолог советует посвятить несложным бытовым делам, которые не отнимут много сил, но позволят настроиться на рабочий лад.В свою очередь, психолог Инна Кузнецова в новогодние каникулы советует не перестараться с бытовыми делами, уборкой и другими домашними хлопотами. Также она не рекомендует долго спать, чтобы не нарушить режим. Вместо этого каникулы нужно наполнить интересными событиями, а также попробовать что-то новое и отказаться от гаджетов в пользу общением с друзьями и близкими людьми.Читайте также на РИА Новости Крым:Психологи объяснили причину семейных ссор в период затяжных выходных"Елки в помощь": врач-психиатр дал советы на новогодние праздникиБояться – нормально: как принять и победить свои страхи
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РИА Новости Крым
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96
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совет эксперта, общество, отдых, здоровье, денис долгов, новый год 2023
Как легко проститься с новогодним бездельем

Психолог Долгов дал совет по плавному выходу из затяжных каникул

08:59 06.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Ольга ЛеоноваКот на стуле
Кот на стуле - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости Крым . Ольга Леонова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Возвращение к работе после длинных выходных может спровоцировать стресс, но облегчить этот процесс можно, если немного структурировать выходные. Подробнее об этом рассказал клинический психолог Денис Долгов, пишет "Доктор Питер".
Прежде всего Долгов советует делить каникулы на три части. Первые три дня можно смело тратить на веселье и ни в чем себе не отказывать. Вторая "трехдневка" должна быть посвящена активному отдыху и хобби, чтобы постепенно разбавлять развлекательную повестку интеллектуальной. В это время также можно возвращаться к нормальному режиму питания и спортивным тренировкам.
Последние дни отпуска психолог советует посвятить несложным бытовым делам, которые не отнимут много сил, но позволят настроиться на рабочий лад.
В свою очередь, психолог Инна Кузнецова в новогодние каникулы советует не перестараться с бытовыми делами, уборкой и другими домашними хлопотами. Также она не рекомендует долго спать, чтобы не нарушить режим. Вместо этого каникулы нужно наполнить интересными событиями, а также попробовать что-то новое и отказаться от гаджетов в пользу общением с друзьями и близкими людьми.
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Совет экспертаОбществоОтдыхЗдоровьеДенис ДолговНовый год 2023
 
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