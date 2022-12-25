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Бояться – нормально: как принять и победить свои страхи - РИА Новости Крым, 25.12.2022
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Бояться – нормально: как принять и победить свои страхи
Бояться – нормально: как принять и победить свои страхи - РИА Новости Крым, 25.12.2022
Бояться – нормально: как принять и победить свои страхи
В условиях неопределенности и острой информационной повести многие люди начинают испытывать страхи, в том числе совершенно нерациональные. Как победить... РИА Новости Крым, 25.12.2022
2022-12-25T19:22
2022-12-25T19:22
общество
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
психология
мнения
екатерина демурия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В условиях неопределенности и острой информационной повести многие люди начинают испытывать страхи, в том числе совершенно нерациональные. Как победить тревожные состояния в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала психолог Екатерина Демурия.Базовая эмоция"Страх – базовая эмоция, которая позволяет нам глобально выжить. С учетом текущей неопределенности тема страха актуальна. И это нормально. Однако это нужно контролировать", - говорит специалист.По ее словам, проявления страха бывают физическими – учащение пульса и тошнота, а также психоэмоциональными, которые проявляются агрессией, злостью и тревогой. Контролировать можно все эти состояния. Во-первых, главное понять реален ли ваш страх:Контроль и действияДалее следует взять ситуацию под контроль: "Например, сейчас вы здоровы, но все время боитесь заболеть. Тогда нужно серьезно подойти к вопросу профилактики, пройти медицинский осмотр. Это поможет понять свои реальные показатели. А если какие-то опасения подтвердятся, вы сможете вовремя купировать то или иное заболевание", - советует Демурия.Еще один совет психолога – не откладывать жизнь на потом, занимать время чем-то полезным, интересным и познавательным. Это не только отвлечет, но и поможет избавиться от боязни нереализованности. Если же дела, хобби и путешествия не помогают победить ваши страхи, поговорите о них с близкими людьми, часто это помогает. В крайнем случае прибегните к помощи психолога. "Это не страшно и реально улучшает качество жизни", - уверяет гостья эфира.Ранее психолог Александр Коридзе рассказал, как победить ночные кошмары. Доктор рекомендует уменьшать стресс, проговаривать с близкими людьми то, что вас беспокоит. Если такой возможности нет – нарисовать свои тревоги на бумаге. Кроме того, важно соблюдать режим сна. Читайте также на РИА Новости Крым:Только спокойствие: как победить тревогу за время обеденного перерываКак перестать все время просматривать новостные лентыЧем "запивать" стресс – совет врача-эндокринолога
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общество, совет эксперта, психология, мнения, екатерина демурия
Бояться – нормально: как принять и победить свои страхи

Психолог Екатерина Демурия научила побеждать страхи

19:22 25.12.2022
 
© gioelefazzeri-16466931/pixabayПсихолог Екатерина Демурия научила побеждать страхи
Психолог Екатерина Демурия научила побеждать страхи
© gioelefazzeri-16466931/pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В условиях неопределенности и острой информационной повести многие люди начинают испытывать страхи, в том числе совершенно нерациональные. Как победить тревожные состояния в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала психолог Екатерина Демурия.

Базовая эмоция

"Страх – базовая эмоция, которая позволяет нам глобально выжить. С учетом текущей неопределенности тема страха актуальна. И это нормально. Однако это нужно контролировать", - говорит специалист.
По ее словам, проявления страха бывают физическими – учащение пульса и тошнота, а также психоэмоциональными, которые проявляются агрессией, злостью и тревогой. Контролировать можно все эти состояния. Во-первых, главное понять реален ли ваш страх:
"Когда нет фактической угрозы, а мы боимся гипотетической возможности потерять работу или не справиться с кредитными обязательствами, это сильно выматывает, отбирает ресурс. Мы уходим в физические заболевания либо страдает психика. Это не рационально, и это нужно осознать", - продолжает психолог.
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Контроль и действия

Далее следует взять ситуацию под контроль: "Например, сейчас вы здоровы, но все время боитесь заболеть. Тогда нужно серьезно подойти к вопросу профилактики, пройти медицинский осмотр. Это поможет понять свои реальные показатели. А если какие-то опасения подтвердятся, вы сможете вовремя купировать то или иное заболевание", - советует Демурия.
Еще один совет психолога – не откладывать жизнь на потом, занимать время чем-то полезным, интересным и познавательным. Это не только отвлечет, но и поможет избавиться от боязни нереализованности. Если же дела, хобби и путешествия не помогают победить ваши страхи, поговорите о них с близкими людьми, часто это помогает. В крайнем случае прибегните к помощи психолога. "Это не страшно и реально улучшает качество жизни", - уверяет гостья эфира.
Ранее психолог Александр Коридзе рассказал, как победить ночные кошмары. Доктор рекомендует уменьшать стресс, проговаривать с близкими людьми то, что вас беспокоит. Если такой возможности нет – нарисовать свои тревоги на бумаге. Кроме того, важно соблюдать режим сна.
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Радио "Спутник в Крыму"ОбществоСовет экспертаПсихологияМненияЕкатерина Демурия
 
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