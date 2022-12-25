https://crimea.ria.ru/20221225/boyatsya--normalno-kak-prinyat-i-pobedit-svoi-strakhi-1126074646.html

Бояться – нормально: как принять и победить свои страхи

Бояться – нормально: как принять и победить свои страхи - РИА Новости Крым, 25.12.2022

Бояться – нормально: как принять и победить свои страхи

В условиях неопределенности и острой информационной повести многие люди начинают испытывать страхи, в том числе совершенно нерациональные. Как победить... РИА Новости Крым, 25.12.2022

2022-12-25T19:22

2022-12-25T19:22

2022-12-25T19:22

общество

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

психология

мнения

екатерина демурия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/18/1122146935_0:60:960:600_1920x0_80_0_0_2fb933039406553f801fe3271dda3faa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В условиях неопределенности и острой информационной повести многие люди начинают испытывать страхи, в том числе совершенно нерациональные. Как победить тревожные состояния в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала психолог Екатерина Демурия.Базовая эмоция"Страх – базовая эмоция, которая позволяет нам глобально выжить. С учетом текущей неопределенности тема страха актуальна. И это нормально. Однако это нужно контролировать", - говорит специалист.По ее словам, проявления страха бывают физическими – учащение пульса и тошнота, а также психоэмоциональными, которые проявляются агрессией, злостью и тревогой. Контролировать можно все эти состояния. Во-первых, главное понять реален ли ваш страх:Контроль и действияДалее следует взять ситуацию под контроль: "Например, сейчас вы здоровы, но все время боитесь заболеть. Тогда нужно серьезно подойти к вопросу профилактики, пройти медицинский осмотр. Это поможет понять свои реальные показатели. А если какие-то опасения подтвердятся, вы сможете вовремя купировать то или иное заболевание", - советует Демурия.Еще один совет психолога – не откладывать жизнь на потом, занимать время чем-то полезным, интересным и познавательным. Это не только отвлечет, но и поможет избавиться от боязни нереализованности. Если же дела, хобби и путешествия не помогают победить ваши страхи, поговорите о них с близкими людьми, часто это помогает. В крайнем случае прибегните к помощи психолога. "Это не страшно и реально улучшает качество жизни", - уверяет гостья эфира.Ранее психолог Александр Коридзе рассказал, как победить ночные кошмары. Доктор рекомендует уменьшать стресс, проговаривать с близкими людьми то, что вас беспокоит. Если такой возможности нет – нарисовать свои тревоги на бумаге. Кроме того, важно соблюдать режим сна. Читайте также на РИА Новости Крым:Только спокойствие: как победить тревогу за время обеденного перерываКак перестать все время просматривать новостные лентыЧем "запивать" стресс – совет врача-эндокринолога

https://crimea.ria.ru/20221120/chem-opasna-borba-s-osenne-zimney-khandroy--psikholog-1125439352.html

https://crimea.ria.ru/20221211/kak-sozdat-novogodnee-nastroenie-esli-ne-khochetsya-prazdnika-1125746563.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, психология, мнения, екатерина демурия