https://crimea.ria.ru/20230103/elki-v-pomosch-vrach-psikhiatr-dal-sovety-na-novogodnie-prazdniki-1125787023.html

"Елки в помощь": врач-психиатр дал советы на новогодние праздники

"Елки в помощь": врач-психиатр дал советы на новогодние праздники - РИА Новости Крым, 03.01.2023

"Елки в помощь": врач-психиатр дал советы на новогодние праздники

Главная задача новогодних каникул – общение с близкими и единение с природой. И все это – с минимумом алкоголя. Такое мнение РИА Новости Крым высказал... РИА Новости Крым, 03.01.2023

2023-01-03T09:35

2023-01-03T09:35

2023-01-03T10:11

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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Главная задача новогодних каникул – общение с близкими и единение с природой. И все это – с минимумом алкоголя. Такое мнение РИА Новости Крым высказал севастопольский врач-психиатр Александр Пугачев."Новый год – это чудесный и самый добрый праздник в нашей жизни. И — Рождество. Это время для того, чтобы провести его со своими любимыми, супругами, родителям, детьми. Выехать куда-то", – констатировал Пугачев.По его словам, жителям Крыма очень повезло. У них даже сейчас, "в текущем режиме высокого уровня террористической опасности есть масса возможностей отдохнуть, избегая каких-то глобальных мероприятий". Например, вдохнув запах елей и моря вдали от города.Конечно же, гаджетов в праздники – чем меньше, тем лучше. То же относится к алкоголю, заметил Пугачев."Мы говорим о новогодних праздниках как о времени общения, а общение далеко не всегда сочетается с алкоголем. Поаккуратней с ним: это не отдых для организма. Если на все дни празднования люди уходят в непрерывное пьянство и поглощение пищи, это никакой пользы здоровью не несет. Наоборот, только нагружает. Надо беречь себя, и тогда все будет хорошо и в праздники, и после", – заключил психиатр.

https://crimea.ria.ru/20221229/zamenit-pokhod-k-psikhologu-kak-novogodnyaya-elka-uluchshaet-nastroenie-1126198573.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

общество, мнения, совет эксперта, здоровье, психология