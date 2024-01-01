https://crimea.ria.ru/20240101/visyachaya-elka-i-naryadnye-kaktusy---novogodniy-krym-dlya-detey-i-vzroslykh-1133711477.html

Висячая елка и нарядные кактусы - новогодний Крым для детей и взрослых

Висячая елка и нарядные кактусы - новогодний Крым для детей и взрослых - РИА Новости Крым, 01.01.2024

Висячая елка и нарядные кактусы - новогодний Крым для детей и взрослых

Зимние каникулы - любимое время, когда маленькие и взрослые ждут волшебства. Можно просто ждать, а можно устроить сказку самостоятельно. Особенно просто сделать РИА Новости Крым, 01.01.2024

2024-01-01T17:39

2024-01-01T17:39

2024-01-01T17:39

новый год 2024

рождество христово

пещера "таврида"

симферополь

елка

дети

общество

крым

алушта

бахчисарай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Зимние каникулы - любимое время, когда маленькие и взрослые ждут волшебства. Можно просто ждать, а можно устроить сказку самостоятельно. Особенно просто сделать это в удивительном Крыму, где прямо в пещерах подвешивают елки наоборот, а в оранжереях украшают игрушками вечнозеленые кактусы.О том, где обязательно нужно побывать на полуострове с детьми в новогодние праздники – в подборке РИА Новости Крым.В самом центре КрымаБольшую январскую программу подготовил Детский парк Симферополя. 3 января гостей будут встречать сказочные герои, а у дуба-великана пройдет квест по поиску подарков. 4 числа на здешней сцене проведут театрализованную игровую программу "Снеговик и заколдованный календарь", 5-го в парке устроят "Снегодрайв" - спортивные состязания для самых ловких, быстрых и смелых. 6 января малышей и их родителей приглашают на игру "Праздник маленького снеговика", а 7-го - на рождественскую программу "История маленького ангелочка".3 и 5 января особенно интересно будет в музее истории Симферополя: всех желающих научат делать настоящие елочные игрушки (потом их можно забрать с собой), а 6 числа музей приглашает на концерт "Рождественские встречи". Параллельно можно будет бесплатно увидеть выставку "Новогодний Симферополь".Еще 7 января в полдень на столичной площади празднично откроют рождественский вертеп.А недалеко от Симферополя, в белогорском поселке Зуя есть настоящая волшебная пещера "Таврида". Здесь в дни новогодних каникул проведут экскурсии и серию праздничных подземных квестов с театрализованной постановкой "Елка наоборот" - нарядное дерево, и правда, подвесят вверх ногами под здешними сводами. Участвовать в интерактиве могут и взрослые, и дети. Всех встретят волшебные персонажи во главе с Хранительницей "Тавриды" и предложат разгадать географические и исторические загадки.Поехать на югЕсли ехать на юг - приедете в Ялту. Но по пути сворачивайте в Бахчисарай, где на улице Ленина расположился Парк миниатюр: 86 историко-культурных и архитектурных достопримечательностей в масштабе 1:25, три сотни любимых мультяшных героев, батуты без ограничения по времени, качели - карусели, фудкорт и зоопарк, куда буквально на днях заселили нового обитателя - настоящего моржа - таких животных всего шесть в зоопарках по всей стране. Еще здесь можно покормить бегемота - кормление в 10 и 17 часов. Маленьких гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка - каждому, кто прочтет стихи, подарят подарок. Первого числа парк работает с полудня, в остальные дни - с утра до 22 часов.Знакомство с животными продолжаем на Южном берегу: самую большую коллекцию рептилий в Восточной Европе можно увидеть в ялтинском крокодиляриуме, тысячи морских обитателей - в алуштинском аквариуме. Оба объекта будут работать в дни каникул с 10 до 18 часов. Фото и видео - бесплатные, но без вспышки, чтобы не испугать здешних обитателей.Хороший вариант - прогулка по набережной Ялты: на площади Ленина традиционно стоит главная городская елка, променад сияет разноцветными огнями и всевозможными новогодними инсталляциями - детворе понравится, тем более, многочисленные кафе предлагают вкусные детские меню. Гулять можно самостоятельно, а можно совершить "Новогоднее погружение" - ежедневно до 10 января в 19.00 на набережной стартует иммерсивная шоу-прогулка в наушниках в сопровождении настоящего Деда Мороза. Кстати, такие же экскурсии в эти же дни и в это же время проводят в Симферополе и Севастополе. Старт везде от главных городских елок.Если гулять надоело, отправляйтесь смотреть бесплатное детское новогоднее кино. Почти во всех поселковых клубах Большой Ялты в эти дни проведут не только елки, но киносеансы. В частности, золотую коллекцию советских мультфильмов покажут в форосском клубе 4 января с 16 часов.А еще в Южнобережной программе - украшение кактусов. Такое развлечение предлагает Никитский ботсад, который будет работать во все дни праздничных каникул. Колючих, но нарядных можно увидеть (и оставить свою игрушку) в местной кактусовой оранжерее, которая включает в себя несколько парков, в том числе "Монтедор", где много красивых хвойников - некоторые из них тоже нарядные.Юго-восточные приключенияС 19 декабря до 7 января в феодосийском Дворце культуры "Чайка" открыта резиденция Деда Мороза. Заявку на прием к Новогоднему Волшебнику нужно оставить заранее: с родителями свяжется отдел волшебства и попросит заполнить анкету об увлечениях и желаниях малыша. Визит в сказку предполагает также встречу со Снегурочкой, Снеговиком и Эльфом, фокусы, сюрпризы и подарки. Маленьким гостям дедушки предложат своими руками сделать елочные игрушки, угостят чаем из волшебного самовара. Добавят настроения праздничные фотозоны.А в Судаке можно окунуться в атмосферу новогоднего средневековья, посетив Генуэзскую крепость. 1 января в полдень на территорию можно попасть бесплатно, чтобы пройти по древнему маршруту вместе с Дедом Морозов. В друге дни новогодние театрализованные экскурсии будут проходить с 9 до 15 часов, а в судакском историческом музее 3 числа устроят новогодние семейные посиделки и викторины, 5 января проведут заседание киноклуба и покажут юным посетителям сказку "Морозко", 6-го феодосийского театра "Парадокс" дает в музее спектакль "Ночь перед рождеством".Крымские прогулкиЕсли будет снег, отправляйтесь на Ангарский перевал или на Ай-Петри. На перевале нет подъемников, не очень удобно подниматься на горки, но хорошо кататься на санках с детьми. На Ай-Петри, в районе 26-го километра, подъемник есть, в снежные дни он работает ежедневно.Если же снега не будет - это тоже ничего: зимние прогулки в приморских пейзажах хороши и без него. С детьми можно погулять по Царской, Курчатовской, Боткинской, Штангеевской тропам в Ялте - маршруты не сложные. Можно посетить водопады, сейчас они многоводные. Самые известные — Джур-Джур вблизи поселка Генеральское, а также Учан-Су — вверх по дороге на Ай-Петри. Только для прогулок по экологическим тропам зарегистрируйтесь заранее на сайте заповедника "Заповедный Крым". Тем, кто планирует отправиться в поход на весь день, лучше надеть удобную обувь, взять с собой горячие напитки в термосе и бутерброды - малышам обедать на природе особенно интересно. Мусор на обратном пути заберите с собой - потренируете с детьми культуру экологичного поведения.Читайте также на РИА Новости Крым:Советы путешественника: куда поехать в Крыму на новогодних каникулахЧудесный экспресс отправится в путешествие из Симферополя в ЕвпаториюОткровения Деда Мороза: о детских желаниях и взрослых надеждах

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бахчисарай

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ай-петри

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2024

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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