Рейтинг@Mail.ru
Чудесный экспресс отправится в путешествие из Симферополя в Евпаторию - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231219/chudesnyy-ekspress-otpravitsya-v-puteshestvie-iz-simferopolya-v-evpatoriyu-1133634501.html
Чудесный экспресс отправится в путешествие из Симферополя в Евпаторию
Чудесный экспресс отправится в путешествие из Симферополя в Евпаторию - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Чудесный экспресс отправится в путешествие из Симферополя в Евпаторию
В Крыму впервые запускают Чудесный экспресс, на котором жители и гости полуострова смогут совершить новогоднее путешествие из Симферополя в Евпаторию. Как... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T07:48
2023-12-19T07:48
евпатория
туризм
туризм в крыму
симферополь
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
железные дороги крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0c/1132747743_0:0:1139:641_1920x0_80_0_0_51e382a7030961cba00b509612e7bd5c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Крыму впервые запускают Чудесный экспресс, на котором жители и гости полуострова смогут совершить новогоднее путешествие из Симферополя в Евпаторию. Как возникла такая идея и что ждет в дороге путешественников, РИА Новости Крым рассказали организаторы проекта.В тестовом проекте будет участвовать несколько вагонов одной из пригородных электричек, которые празднично украсят. Путешественники отправятся из Симферополя в Евпаторию утром, и вернутся обратно вечером.По информации организаторов, в пути туристов ждет анимационная программа с сюрпризами, развлечениями, угощениями. Вместе с необыкновенным Хранителем историй они пройдут через порталы и побывают в разных мирах. Путешественники увидят, как в нашем мире проявляется волшебство, встретятся с Дедом Морозом, познакомятся с чудесным крымским Волшебником Тавром и другими сказочными персонажами.В Евпатории туристов на автобусе довезут до новой локации, где они посетят различные тематические комнаты, встретятся с новыми интересными героями, найдут "рецепт волшебства", вкусно пообедают и получат подарки, в том числе билет в новый 2024 год. Первый Чудесный экспресс отправится в путешествие уже 20 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут отмечать Новый год 14 тысяч пассажиров "Таврии" Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по России: куда заедетВ Крым пустят дополнительные поезда на Новый год
евпатория
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0c/1132747743_0:0:951:713_1920x0_80_0_0_523df5a9a7ff71298ca0e0a98ccb8f77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евпатория, туризм, туризм в крыму, симферополь, юппк "южная пригородная пассажирская компания", железные дороги крыма, новости крыма
Чудесный экспресс отправится в путешествие из Симферополя в Евпаторию

Чудесный экспресс из Симферополя в Евпаторию запустят к Новому году

07:48 19.12.2023
 
© РЖДНовогодний поезд
Новогодний поезд
© РЖД
Читать в
Анна Карпенко
Анна Карпенко
Корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Крыму впервые запускают Чудесный экспресс, на котором жители и гости полуострова смогут совершить новогоднее путешествие из Симферополя в Евпаторию. Как возникла такая идея и что ждет в дороге путешественников, РИА Новости Крым рассказали организаторы проекта.
"Железнодорожный туризм активно развивается в России. Мы решили, что в Крыму он тоже должен быть. Это первый такой проект. Осуществляем мы его совместно с Крымской железной дорогой и Южной пригородной пассажирской компанией. В планах пускать туристические экспрессы на материк", - рассказали организаторы.
В тестовом проекте будет участвовать несколько вагонов одной из пригородных электричек, которые празднично украсят. Путешественники отправятся из Симферополя в Евпаторию утром, и вернутся обратно вечером.
По информации организаторов, в пути туристов ждет анимационная программа с сюрпризами, развлечениями, угощениями. Вместе с необыкновенным Хранителем историй они пройдут через порталы и побывают в разных мирах. Путешественники увидят, как в нашем мире проявляется волшебство, встретятся с Дедом Морозом, познакомятся с чудесным крымским Волшебником Тавром и другими сказочными персонажами.
В Евпатории туристов на автобусе довезут до новой локации, где они посетят различные тематические комнаты, встретятся с новыми интересными героями, найдут "рецепт волшебства", вкусно пообедают и получат подарки, в том числе билет в новый 2024 год.
Первый Чудесный экспресс отправится в путешествие уже 20 декабря.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как будут отмечать Новый год 14 тысяч пассажиров "Таврии"
Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по России: куда заедет
В Крым пустят дополнительные поезда на Новый год
 
ЕвпаторияТуризмТуризм в КрымуСимферопольЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"Железные дороги КрымаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:34Шторм остановил работу парома в Севастополе
09:26Рецессия и 100 млрд долларов убытков: итог антироссийских санкций для ЕС
09:13Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину
08:43Почти 200 тысяч абонентов остаются без света в ДНР и ЛНР
08:28Второй знаменитый Ильич: Брежнев на фото и в жизни
08:03Извержение вулкана после землетрясения в Исландии: что известно
07:48Чудесный экспресс отправится в путешествие из Симферополя в Евпаторию
07:21Крымская Ассоль "с небом в глазах": день рождения Анастасии Вертинской
06:54Мощное землетрясение в Китае – более 100 погибших
06:41Где в Севастополе в ближайшие дни будут отключения света
06:33Отключение воды в Симферополе во вторник: список адресов
06:01Тайные добрые дела: священник назвал правила Дня святого Николая
00:01Погода в Крыму во вторник: туманы и дожди
00:00Какой сегодня праздник: 19 декабря
22:55Главные новости Крыма: 18 декабря
22:24Главное за день: 18 декабря
21:38Житель Краснодара обвиняется в жестоком убийстве 75-летней матери
21:29В России презентовали "русский айфон" Р-ФОН - эксперт оценил перспективы
21:10На Кубань идут очень сильные осадки - МЧС
20:49Автодорогу Бахчисарай – Ялта отремонтируют: как организуют движение
Лента новостейМолния