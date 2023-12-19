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Чудесный экспресс отправится в путешествие из Симферополя в Евпаторию

Чудесный экспресс отправится в путешествие из Симферополя в Евпаторию - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Чудесный экспресс отправится в путешествие из Симферополя в Евпаторию

В Крыму впервые запускают Чудесный экспресс, на котором жители и гости полуострова смогут совершить новогоднее путешествие из Симферополя в Евпаторию. Как... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T07:48

2023-12-19T07:48

2023-12-19T07:48

евпатория

туризм

туризм в крыму

симферополь

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железные дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Крыму впервые запускают Чудесный экспресс, на котором жители и гости полуострова смогут совершить новогоднее путешествие из Симферополя в Евпаторию. Как возникла такая идея и что ждет в дороге путешественников, РИА Новости Крым рассказали организаторы проекта.В тестовом проекте будет участвовать несколько вагонов одной из пригородных электричек, которые празднично украсят. Путешественники отправятся из Симферополя в Евпаторию утром, и вернутся обратно вечером.По информации организаторов, в пути туристов ждет анимационная программа с сюрпризами, развлечениями, угощениями. Вместе с необыкновенным Хранителем историй они пройдут через порталы и побывают в разных мирах. Путешественники увидят, как в нашем мире проявляется волшебство, встретятся с Дедом Морозом, познакомятся с чудесным крымским Волшебником Тавром и другими сказочными персонажами.В Евпатории туристов на автобусе довезут до новой локации, где они посетят различные тематические комнаты, встретятся с новыми интересными героями, найдут "рецепт волшебства", вкусно пообедают и получат подарки, в том числе билет в новый 2024 год. Первый Чудесный экспресс отправится в путешествие уже 20 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут отмечать Новый год 14 тысяч пассажиров "Таврии" Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по России: куда заедетВ Крым пустят дополнительные поезда на Новый год

евпатория

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2023

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

евпатория, туризм, туризм в крыму, симферополь, юппк "южная пригородная пассажирская компания", железные дороги крыма, новости крыма