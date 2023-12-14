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Как будут отмечать Новый год 14 тысяч пассажиров "Таврии" - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Как будут отмечать Новый год 14 тысяч пассажиров "Таврии"
Как будут отмечать Новый год 14 тысяч пассажиров "Таврии" - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Как будут отмечать Новый год 14 тысяч пассажиров "Таврии"
В новогоднюю ночь между Крымом и материковыми регионами России будет курсировать 28 поездов "Таврия". Праздник под стук колес отметят около 14 тысяч пассажиров, РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T07:43
2023-12-14T07:43
эксклюзивы риа новости крым
гранд сервис экспресс
поезд "таврия"
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В новогоднюю ночь между Крымом и материковыми регионами России будет курсировать 28 поездов "Таврия". Праздник под стук колес отметят около 14 тысяч пассажиров, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".Кроме того, на этой неделе "Гранд Сервис Экспресс" запустил специальный новогодний конкурс для поездных бригад – они будут соревноваться, кто лучше украсит штабной вагон."Их нужно будет украсить в новогодней тематике на свой вкус. Принимаются индивидуальные и командные проекты. Лучшие работы будут отмечены призами", - сказали в пресс-службе.Как рассказала проводница поезда "Таврия" Виктория Карпенко, штабным называется вагон, в котором едут начальник поезда, сотрудники поездной бригады и службы безопасности на транспорте."Туда тоже можно купить пассажирские билеты, но их ограниченное количество. И там есть купе для маломобильных граждан. Но, в любом случае, все пассажиры проходят мимо штабного вагона, он в середине находится, прямо возле вагона-ресторана", - заметила она.10 декабря поезда "Таврия" стали ходить по новому расписанию. Составы из Москвы в Симферополь, Севастополь и Евпаторию теперь отправляются ежедневно. В конце декабря – начале января в Крым и с полуострова будут назначены дополнительные новогодние рейсы, продажа билетов на которые уже открыта.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд из Симферополя в Адлер зимой будет ходить каждый деньПоезд Деда Мороза отправился в путешествие по России: куда заедетПригородные поезда в Крыму переходят на зимнее расписание
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гранд сервис экспресс, поезд "таврия", новый год 2024, поезд, общество, крым, железные дороги крыма
Как будут отмечать Новый год 14 тысяч пассажиров "Таврии"

Под стук вагонных колес Новый год встретят 14 тысяч пассажиров "Таврии"

07:43 14.12.2023
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В новогоднюю ночь между Крымом и материковыми регионами России будет курсировать 28 поездов "Таврия". Праздник под стук колес отметят около 14 тысяч пассажиров, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".
"В новогоднюю ночь между Крымом и материком будут курсировать 28 поездов "Таврия". Мы ожидаем, что самый любимый праздник в году в пути встретят 14 тысяч наших пассажиров, а в ночь с 6 на 7 января - 18 тысяч (27 поездов). Еще 15 тысяч человек отправятся в путешествие днем 7 января", - рассказали в компании-перевозчике.
Кроме того, на этой неделе "Гранд Сервис Экспресс" запустил специальный новогодний конкурс для поездных бригад – они будут соревноваться, кто лучше украсит штабной вагон.
"Их нужно будет украсить в новогодней тематике на свой вкус. Принимаются индивидуальные и командные проекты. Лучшие работы будут отмечены призами", - сказали в пресс-службе.
Как рассказала проводница поезда "Таврия" Виктория Карпенко, штабным называется вагон, в котором едут начальник поезда, сотрудники поездной бригады и службы безопасности на транспорте.
"Туда тоже можно купить пассажирские билеты, но их ограниченное количество. И там есть купе для маломобильных граждан. Но, в любом случае, все пассажиры проходят мимо штабного вагона, он в середине находится, прямо возле вагона-ресторана", - заметила она.
По словам Виктории, самое большое количество пассажиров обычно бывает перед Новым годом и после него, а в новогоднюю ночь вагоны обычно полупустые. Проводники стараются их тоже украсить, чтобы создать новогоднее настроение себе и пассажирам. Но при этом предупреждают, что в новогоднюю ночь, так же как и всегда, алкогольные напитки в поездах запрещены.
10 декабря поезда "Таврия" стали ходить по новому расписанию. Составы из Москвы в Симферополь, Севастополь и Евпаторию теперь отправляются ежедневно. В конце декабря – начале января в Крым и с полуострова будут назначены дополнительные новогодние рейсы, продажа билетов на которые уже открыта.
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