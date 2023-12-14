https://crimea.ria.ru/20231214/kak-budut-otmechat-novyy-god-14-tysyach-passazhirov-tavrii-1133521743.html

Как будут отмечать Новый год 14 тысяч пассажиров "Таврии"

Как будут отмечать Новый год 14 тысяч пассажиров "Таврии" - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Как будут отмечать Новый год 14 тысяч пассажиров "Таврии"

В новогоднюю ночь между Крымом и материковыми регионами России будет курсировать 28 поездов "Таврия". Праздник под стук колес отметят около 14 тысяч пассажиров, РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T07:43

2023-12-14T07:43

2023-12-14T07:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В новогоднюю ночь между Крымом и материковыми регионами России будет курсировать 28 поездов "Таврия". Праздник под стук колес отметят около 14 тысяч пассажиров, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".Кроме того, на этой неделе "Гранд Сервис Экспресс" запустил специальный новогодний конкурс для поездных бригад – они будут соревноваться, кто лучше украсит штабной вагон."Их нужно будет украсить в новогодней тематике на свой вкус. Принимаются индивидуальные и командные проекты. Лучшие работы будут отмечены призами", - сказали в пресс-службе.Как рассказала проводница поезда "Таврия" Виктория Карпенко, штабным называется вагон, в котором едут начальник поезда, сотрудники поездной бригады и службы безопасности на транспорте."Туда тоже можно купить пассажирские билеты, но их ограниченное количество. И там есть купе для маломобильных граждан. Но, в любом случае, все пассажиры проходят мимо штабного вагона, он в середине находится, прямо возле вагона-ресторана", - заметила она.10 декабря поезда "Таврия" стали ходить по новому расписанию. Составы из Москвы в Симферополь, Севастополь и Евпаторию теперь отправляются ежедневно. В конце декабря – начале января в Крым и с полуострова будут назначены дополнительные новогодние рейсы, продажа билетов на которые уже открыта.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд из Симферополя в Адлер зимой будет ходить каждый деньПоезд Деда Мороза отправился в путешествие по России: куда заедетПригородные поезда в Крыму переходят на зимнее расписание

https://crimea.ria.ru/20231213/gde-v-simferopole-mozhno-kupit-novogodnyuyu-elku-1133512298.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд "таврия", новый год 2024, поезд, общество, крым, железные дороги крыма