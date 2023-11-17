https://crimea.ria.ru/20231117/poezd-iz-simferopolya-v-adler-zimoy-budet-khodit-kazhdyy-den-1132864521.html
Поезд из Симферополя в Адлер зимой будет ходить каждый день
Поезд из Симферополя в Адлер зимой будет ходить каждый день - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Поезд из Симферополя в Адлер зимой будет ходить каждый день
Поезд №315/316, курсирующий между Симферополем и Адлером, с 10 декабря станет ходить ежедневно. Об этом сообщили в компании-операторе железнодорожных перевозок... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T17:38
2023-11-17T17:38
2023-11-17T17:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Поезд №315/316, курсирующий между Симферополем и Адлером, с 10 декабря станет ходить ежедневно. Об этом сообщили в компании-операторе железнодорожных перевозок на полуостров “Гранд Сервис Экспресс”.По информации оператора, в данный момент поезд №315/316 курсирует через день, иногда вместо него маршрут обслуживает поезд №573/574. В таком режиме сообщение будет проходить до начала декабря. После этого состав не только начнет курсировать каждый день, но и немного сместится в расписании.Кроме того, у поезда немного изменится маршрут: теперь состав будет делать остановки на станциях Джанкой, Владиславовка, Семь Колодезей, Багерово, Керчь, Тамань, Абинская, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи и Хоста.Состав будет состоять из плацкартных вагонов, а также вагонов СВ и купе. Последние будут представлены в современном варианте, с душем, добавили в компании-операторе перевозок.Направление Симферополь – Адлер пользуется довольно большим спросом, отметили в компании-перевозчике. С начала 2023 года этим поездом проехали 254 тысячи человек, при этом в летний период пассажиропоток вырос на 18% по сравнению с прошлым годом. Вероятно, отчасти это объясняется тем, что поезд Симферополь – Адлер соединяет Крым с ближайшим функционирующим аэропортом в Сочи.Напомним, ранее анонсировалось, что поезда “Таврия” компании “Гранд Сервис Экспресс” в 2024 году готовятся связать Крым первым международным маршрутом – в Белоруссию.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по России: куда заедетАксенов предложил субсидировать билеты в КрымЖелезная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику – Аксенов
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гранд сервис экспресс, железная дорога, транспорт, крым, краснодарский край, симферополь, адлер, новости, новости крыма, россия
Поезд из Симферополя в Адлер зимой будет ходить каждый день
Железнодорожное сообщение между столицей Крыма и Адлером станет ежедневным
17:38 17.11.2023 (обновлено: 17:40 17.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Поезд №315/316, курсирующий между Симферополем и Адлером, с 10 декабря станет ходить ежедневно. Об этом сообщили в компании-операторе железнодорожных перевозок на полуостров “Гранд Сервис Экспресс”.
По информации оператора, в данный момент поезд №315/316 курсирует через день, иногда вместо него маршрут обслуживает поезд №573/574. В таком режиме сообщение будет проходить до начала декабря. После этого состав не только начнет курсировать каждый день, но и немного сместится в расписании.
“Поезд №315/316 будет ходить измененным расписанием с более ранним отправлением и прибытием, чем сейчас. Он будет отправляться из Симферополя в 14:15 и прибывать в Адлер в 9:58. В обратную сторону поезд будет уходить из Адлера в 13:28 и прибывать в Симферополь в 07:25”, – пояснили в “Гранд Сервис Экспресс”.
Кроме того, у поезда немного изменится маршрут: теперь состав будет делать остановки на станциях Джанкой, Владиславовка, Семь Колодезей, Багерово, Керчь, Тамань, Абинская, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи и Хоста.
Состав будет состоять из плацкартных вагонов, а также вагонов СВ и купе. Последние будут представлены в современном варианте, с душем, добавили в компании-операторе перевозок.
Направление Симферополь – Адлер пользуется довольно большим спросом, отметили в компании-перевозчике. С начала 2023 года этим поездом проехали 254 тысячи человек, при этом в летний период пассажиропоток вырос на 18% по сравнению с прошлым годом. Вероятно, отчасти это объясняется тем, что поезд Симферополь – Адлер соединяет Крым с ближайшим функционирующим аэропортом в Сочи.
Напомним, ранее анонсировалось, что поезда “Таврия” компании “Гранд Сервис Экспресс” в 2024 году готовятся связать
Крым первым международным маршрутом – в Белоруссию.
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