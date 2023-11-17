https://crimea.ria.ru/20231117/poezd-iz-simferopolya-v-adler-zimoy-budet-khodit-kazhdyy-den-1132864521.html

Поезд из Симферополя в Адлер зимой будет ходить каждый день

Поезд из Симферополя в Адлер зимой будет ходить каждый день - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Поезд из Симферополя в Адлер зимой будет ходить каждый день

Поезд №315/316, курсирующий между Симферополем и Адлером, с 10 декабря станет ходить ежедневно. Об этом сообщили в компании-операторе железнодорожных перевозок... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T17:38

2023-11-17T17:38

2023-11-17T17:40

гранд сервис экспресс

железная дорога

транспорт

крым

краснодарский край

симферополь

адлер

новости

новости крыма

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/17/1126095253_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_45971f36967bb0e518b130d995a49709.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Поезд №315/316, курсирующий между Симферополем и Адлером, с 10 декабря станет ходить ежедневно. Об этом сообщили в компании-операторе железнодорожных перевозок на полуостров “Гранд Сервис Экспресс”.По информации оператора, в данный момент поезд №315/316 курсирует через день, иногда вместо него маршрут обслуживает поезд №573/574. В таком режиме сообщение будет проходить до начала декабря. После этого состав не только начнет курсировать каждый день, но и немного сместится в расписании.Кроме того, у поезда немного изменится маршрут: теперь состав будет делать остановки на станциях Джанкой, Владиславовка, Семь Колодезей, Багерово, Керчь, Тамань, Абинская, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи и Хоста.Состав будет состоять из плацкартных вагонов, а также вагонов СВ и купе. Последние будут представлены в современном варианте, с душем, добавили в компании-операторе перевозок.Направление Симферополь – Адлер пользуется довольно большим спросом, отметили в компании-перевозчике. С начала 2023 года этим поездом проехали 254 тысячи человек, при этом в летний период пассажиропоток вырос на 18% по сравнению с прошлым годом. Вероятно, отчасти это объясняется тем, что поезд Симферополь – Адлер соединяет Крым с ближайшим функционирующим аэропортом в Сочи.Напомним, ранее анонсировалось, что поезда “Таврия” компании “Гранд Сервис Экспресс” в 2024 году готовятся связать Крым первым международным маршрутом – в Белоруссию.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по России: куда заедетАксенов предложил субсидировать билеты в КрымЖелезная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику – Аксенов

крым

краснодарский край

симферополь

адлер

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, железная дорога, транспорт, крым, краснодарский край, симферополь, адлер, новости, новости крыма, россия