Куда пойти с ребенком: новогодние премьеры в крымских театрах
В крымских театрах началось время волшебных новогодних сказок
© Крымский академический русский драматический театр им. ГорькогоПремьера спектакля "12 месяцев"
© Крымский академический русский драматический театр им. Горького
Золушка и Баба Яга, Алиса и сообразительная птица Говорун Кира Булычева, Дядя Федор и Матроскин Успенского, добрая падчерица и братья-месяцы Маршака. Ну и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой – встреча с этими и другими сказочными героями ожидает детей и взрослых в этом Новом году.
О том, какие премьеры подготовили артисты главных крымских театров, - в материале РИА Новости Крым.
Крымский академический русский драмтеатр им. Горького
"На старт! Внимание! Маршак!" – так на сайте театра начали рассказ о премьере доброй сказки Самуила Яковлевича "Двенадцать месяцев".
"Это поучительная история о добрых людях и хороших поступках, об умении признавать свои ошибки и умении прощать, о чудесах природы, чистой любви и волшебстве людских сердец. И сегодня все чудеса случились благодаря самым настоящим волшебникам — постановочной группе нашего спектакля", - говорится в сообщении пресс-службы театра.
© Крымский академический русский драматический театр им. ГорькогоПремьера спектакля "12 месяцев"
© Крымский академический русский драматический театр им. Горького
Премьера спектакля "12 месяцев"
По традиции, перед каждым показом юных зрителей поздравляют Дедушка Мороз и Снегурочка.
Государственный академический музыкальный театр Республики Крым
"Там, на неведомых дорожках" встречают Новый год артисты музыкального театра вместе со своими зрителями. Главными героями спектакля стали персонажи из русских народных сказок, всем известных и любимых, рассказал главный режиссер Владимир Косов.
"Это не чисто спектакль в его традиционном понимании, это интерактивное шоу с играми, танцами, песнями и современной музыкой. Детям и родителям, а также бабушкам и дедушкам – всем, кто придет к нам в театр, будет весело и хорошо", - сказал он.
© Государственный академический музыкальный театр Республики КрымСпектакль "Там, на неведомых дорожках" вГосударственном академическом музыкальном театре Республики Крым
© Государственный академический музыкальный театр Республики Крым
В новогодний вечер в музыкальном театре устроят гала-концерт, в котором будет участвовать весь коллектив: оркестр, балет, солисты и артисты хора, Дед Мороз и даже китайский Зеленый Дракон.
Крымский академический театр кукол
Добрую и романтическую сказку "Великан-эгоист" Оскара Уайльда, поставленную этим театральным коллективом, могут посмотреть и взрослые, и дети. Каждый найдет в ней что-то для себя: маленькие зрители – волшебную историю, большие – глубокий философский смысл.
"На сцене театра кукол разыгрывается сказочная феерия с фантастическим сюжетом, необычными декорациями, чудесными превращениями и настоящим зимним балом волшебных существ, которые всегда обитают среди людей. Смешная, нежная, поучительная история рассказывает о перевоспитании глупого Великана, который понимает, что если жить только для себя, то можно пройти мимо чего-то очень важного", - заинтриговала руководитель литературно-драматической части театра Галина Телегина.
© Крымский академический театр куколСказка "Великан-эгоист"
© Крымский академический театр кукол
Сказка "Великан-эгоист"
А еще для ребят здесь проводят традиционные "елки" - новогоднее представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, с веселыми играми и загадками, поисками елки с золотыми шишками, новогодним футболом и праздничным настроением.
Спектакли проходят на сцене симферопольского Дома Офицеров (ул. Пушкина, 8), а также на Малой сцене Русского драматического академического театра им. Горького.
Крымский государственный театр юного зрителя (Евпатория)
Артисты евпаторийского ТЮЗа открывают для публики путь в сказочный мир "Золушки" петербургского драматурга Евгения Шварца. На сцене театра идет сказочное музыкальное шоу "о справедливом чуде и человеческом счастье", говорится на официальном сайте театра.
© Крымский государственный ТЮЗМузыкальный спектакль "Золушка"
© Крымский государственный ТЮЗ
Музыкальный спектакль "Золушка"
"Золушка" - западноевропейская сказка и один из популярнейших бродячих сюжетов, который имеет больше тысячи воплощений в фольклоре разных народов мира. Так, петербургский драматург Евгений Шварц 70 лет назад написал пьесу о Золушке по сказке Шарля Перро, положенную в основу легендарного фильма киностудии "Ленфильм" 1947 года", - напоминают в пресс-службе театра.
Над постановкой работали более 100 сотрудников, а также воспитанники актерских и хореографических групп. В самом шоу на сцене задействованы около 60 человек – дети-актеры и артисты ТЮЗа.
Севастопольский академический русский драмтеатр им. Луначарского
К сезону сказок в театре Луначарского подготовили две премьеры, одну для детей и одну – для взрослых. Современные дети могут погрузиться в фантастический мир писателя Кира Булычева, который когда-то очень любили их мамы и папы и даже бабушки и дедушки. С помощью Алисы из будущего они смогут "приземлиться" на планете Шелезяка, населенной роботами. Речь идет о спектакле "Тайна третьей планеты".
"Мы приглашаем зрителей совершить фантастическое путешествие в 2181 год. Здесь космолеты сродни троллейбусам, а ученики 6 класса проводят летние каникулы в межгалактических путешествиях", - сообщили нам в пресс-службе театра.
© Севастопольский академический русский драмтеатр им. ЛуначарскогоСпектакль "Тайна третьей планеты"
© Севастопольский академический русский драмтеатр им. Луначарского
Спектакль "Тайна третьей планеты"
Взрослые севастопольцы могут посмотреть в эти дни сказку… про самих себя. Спектакль "Пока часы двенадцать бьют" состоит из восьми новелл, поставленных разными режиссерами.
"Наш традиционный подарок: новогодний спектакль, в котором занята практически вся труппа. Восемь новелл, объединенных одной темой: что происходит за 15 минут до Нового года в севастопольских семьях? Это будут смешные, трогательные, добрые, лиричные и очень севастопольские истории", - интригуют создатели спектакля.
Севастопольский театр юного зрителя
СевТЮЗ в этом сезоне подготовил не одну и не две, а сразу четыре премьеры. Открылась новогодняя программа "Зимой в Простоквашино" - спектаклем, который можно смотреть всей семьей. Изюминка постановки – настоящий "Запорожец", на котором въедут на сцену театра мама и папа Дяди Федора.
Самых маленьких зрителей приглашают на веселую сказку "Чудеса под Новый год", который создатели назвали самым интерактивным спектаклем года.
"Играть, петь, топать и хлопать в театре во время разрешается! Веселая и поучительная сказка "Чудеса под Новый год" – самый интерактивный спектакль СевТЮЗ, яркий букет зажигательных игр и звонкого смеха", - рассказали в театре.
Кроме того, детей и взрослых приглашают на премьеру спектакля "Серебряное копытце", а также на новогодний концерт, в котором примут участие все без исключения артисты театра.
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