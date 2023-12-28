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Куда пойти с ребенком: новогодние премьеры в крымских театрах

Куда пойти с ребенком: новогодние премьеры в крымских театрах - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Куда пойти с ребенком: новогодние премьеры в крымских театрах

Золушка и Баба Яга, Алиса и сообразительная птица Говорун Кира Булычева, Дядя Федор и Матроскин Успенского, добрая падчерица и братья-месяцы Маршака. Ну и,... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T08:03

2023-12-28T08:03

2023-12-28T08:03

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Золушка и Баба Яга, Алиса и сообразительная птица Говорун Кира Булычева, Дядя Федор и Матроскин Успенского, добрая падчерица и братья-месяцы Маршака. Ну и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой – встреча с этими и другими сказочными героями ожидает детей и взрослых в этом Новом году. О том, какие премьеры подготовили артисты главных крымских театров, - в материале РИА Новости Крым.Крымский академический русский драмтеатр им. Горького"На старт! Внимание! Маршак!" – так на сайте театра начали рассказ о премьере доброй сказки Самуила Яковлевича "Двенадцать месяцев"."Это поучительная история о добрых людях и хороших поступках, об умении признавать свои ошибки и умении прощать, о чудесах природы, чистой любви и волшебстве людских сердец. И сегодня все чудеса случились благодаря самым настоящим волшебникам — постановочной группе нашего спектакля", - говорится в сообщении пресс-службы театра.По традиции, перед каждым показом юных зрителей поздравляют Дедушка Мороз и Снегурочка.Государственный академический музыкальный театр Республики Крым"Там, на неведомых дорожках" встречают Новый год артисты музыкального театра вместе со своими зрителями. Главными героями спектакля стали персонажи из русских народных сказок, всем известных и любимых, рассказал главный режиссер Владимир Косов.В новогодний вечер в музыкальном театре устроят гала-концерт, в котором будет участвовать весь коллектив: оркестр, балет, солисты и артисты хора, Дед Мороз и даже китайский Зеленый Дракон.Крымский академический театр куколДобрую и романтическую сказку "Великан-эгоист" Оскара Уайльда, поставленную этим театральным коллективом, могут посмотреть и взрослые, и дети. Каждый найдет в ней что-то для себя: маленькие зрители – волшебную историю, большие – глубокий философский смысл.А еще для ребят здесь проводят традиционные "елки" - новогоднее представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, с веселыми играми и загадками, поисками елки с золотыми шишками, новогодним футболом и праздничным настроением.Спектакли проходят на сцене симферопольского Дома Офицеров (ул. Пушкина, 8), а также на Малой сцене Русского драматического академического театра им. Горького.Крымский государственный театр юного зрителя (Евпатория)Артисты евпаторийского ТЮЗа открывают для публики путь в сказочный мир "Золушки" петербургского драматурга Евгения Шварца. На сцене театра идет сказочное музыкальное шоу "о справедливом чуде и человеческом счастье", говорится на официальном сайте театра."Золушка" - западноевропейская сказка и один из популярнейших бродячих сюжетов, который имеет больше тысячи воплощений в фольклоре разных народов мира. Так, петербургский драматург Евгений Шварц 70 лет назад написал пьесу о Золушке по сказке Шарля Перро, положенную в основу легендарного фильма киностудии "Ленфильм" 1947 года", - напоминают в пресс-службе театра.Над постановкой работали более 100 сотрудников, а также воспитанники актерских и хореографических групп. В самом шоу на сцене задействованы около 60 человек – дети-актеры и артисты ТЮЗа.Севастопольский академический русский драмтеатр им. ЛуначарскогоК сезону сказок в театре Луначарского подготовили две премьеры, одну для детей и одну – для взрослых. Современные дети могут погрузиться в фантастический мир писателя Кира Булычева, который когда-то очень любили их мамы и папы и даже бабушки и дедушки. С помощью Алисы из будущего они смогут "приземлиться" на планете Шелезяка, населенной роботами. Речь идет о спектакле "Тайна третьей планеты"."Мы приглашаем зрителей совершить фантастическое путешествие в 2181 год. Здесь космолеты сродни троллейбусам, а ученики 6 класса проводят летние каникулы в межгалактических путешествиях", - сообщили нам в пресс-службе театра.Взрослые севастопольцы могут посмотреть в эти дни сказку… про самих себя. Спектакль "Пока часы двенадцать бьют" состоит из восьми новелл, поставленных разными режиссерами.Севастопольский театр юного зрителяСевТЮЗ в этом сезоне подготовил не одну и не две, а сразу четыре премьеры. Открылась новогодняя программа "Зимой в Простоквашино" - спектаклем, который можно смотреть всей семьей. Изюминка постановки – настоящий "Запорожец", на котором въедут на сцену театра мама и папа Дяди Федора.Самых маленьких зрителей приглашают на веселую сказку "Чудеса под Новый год", который создатели назвали самым интерактивным спектаклем года."Играть, петь, топать и хлопать в театре во время разрешается! Веселая и поучительная сказка "Чудеса под Новый год" – самый интерактивный спектакль СевТЮЗ, яркий букет зажигательных игр и звонкого смеха", - рассказали в театре.Кроме того, детей и взрослых приглашают на премьеру спектакля "Серебряное копытце", а также на новогодний концерт, в котором примут участие все без исключения артисты театра.Читайте также на РИА Новости Крым:Какая погода будет в Крыму в новогоднюю ночь и 1 январяСпасатели-Деды Морозы поздравили детей в больнице СимферополяНовогодняя сказка в "Артеке": на Дворцовой площади зажгли главную елку

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2023

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

культура, театр, новый год 2024, общество, дети, искусство , новогодние каникулы в крыму, новости крыма, крым, афиша