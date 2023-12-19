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Спасатели-Деды Морозы поздравили детей в больнице Симферополя - РИА Новости Крым, 19.12.2023
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Спасатели-Деды Морозы поздравили детей в больнице Симферополя
Спасатели-Деды Морозы поздравили детей в больнице Симферополя - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Спасатели-Деды Морозы поздравили детей в больнице Симферополя
Настоящее чудо увидели юные пациенты Республиканской детской инфекционной клинической больницы во вторник: к ним через окно пришли Деды Морозы. Как это было,... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T18:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Настоящее чудо увидели юные пациенты Республиканской детской инфекционной клинической больницы во вторник: к ним через окно пришли Деды Морозы. Как это было, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.По информации спасателей, у них получилось подарить атмосферу волшебства юным пациентам. Деткам вручили новогодние подарки и пожелали им скорейшего выздоровления, чтобы они провели предстоящие каникулы дома."День Святого Николая "открывает" череду чудесных праздников, когда каждый может стать немного волшебником", - написали представители главка МЧС России по Республике Крым.В конце декабря у детей и их родителей впервые в Крыму появится возможность совершить новогоднее путешествие из Симферополя в Евпаторию на Чудесном экспрессе.Читайте также на РИА Новости Крым:Тайные добрые дела: священник назвал правила Дня святого НиколаяПоезд Деда Мороза отправился в путешествие по России: куда заедетГде в Симферополе можно отправить письмо Деду Морозу
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РИА Новости Крым
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4.7
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Спасатели-Деды Морозы поздравили детей в больнице Симферополя

Спасатели-Деды Морозы поздравили детей в больнице Симферополя с Днем Святого Николая

18:49 19.12.2023 (обновлено: 18:51 19.12.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Настоящее чудо увидели юные пациенты Республиканской детской инфекционной клинической больницы во вторник: к ним через окно пришли Деды Морозы. Как это было, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"В День Святого Николая, 19 декабря, часть горная поисково-спасательная устроила необычный праздник для пациентов. Они спустились к детям на альпинистском снаряжении, и в обыденную больничную жизнь ворвалось чудо вместе со счастливыми криками ребятишек, которые увидели в окнах сразу трех Дедов Морозов", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
По информации спасателей, у них получилось подарить атмосферу волшебства юным пациентам. Деткам вручили новогодние подарки и пожелали им скорейшего выздоровления, чтобы они провели предстоящие каникулы дома.
"День Святого Николая "открывает" череду чудесных праздников, когда каждый может стать немного волшебником", - написали представители главка МЧС России по Республике Крым.
В конце декабря у детей и их родителей впервые в Крыму появится возможность совершить новогоднее путешествие из Симферополя в Евпаторию на Чудесном экспрессе.
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