https://crimea.ria.ru/20231219/spasateli-dedy-morozy-pozdravili-detey-v-bolnitse-simferopolya-1133661803.html

Спасатели-Деды Морозы поздравили детей в больнице Симферополя

Спасатели-Деды Морозы поздравили детей в больнице Симферополя - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Спасатели-Деды Морозы поздравили детей в больнице Симферополя

Настоящее чудо увидели юные пациенты Республиканской детской инфекционной клинической больницы во вторник: к ним через окно пришли Деды Морозы. Как это было,... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T18:49

2023-12-19T18:49

2023-12-19T18:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Настоящее чудо увидели юные пациенты Республиканской детской инфекционной клинической больницы во вторник: к ним через окно пришли Деды Морозы. Как это было, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.По информации спасателей, у них получилось подарить атмосферу волшебства юным пациентам. Деткам вручили новогодние подарки и пожелали им скорейшего выздоровления, чтобы они провели предстоящие каникулы дома."День Святого Николая "открывает" череду чудесных праздников, когда каждый может стать немного волшебником", - написали представители главка МЧС России по Республике Крым.В конце декабря у детей и их родителей впервые в Крыму появится возможность совершить новогоднее путешествие из Симферополя в Евпаторию на Чудесном экспрессе.Читайте также на РИА Новости Крым:Тайные добрые дела: священник назвал правила Дня святого НиколаяПоезд Деда Мороза отправился в путешествие по России: куда заедетГде в Симферополе можно отправить письмо Деду Морозу

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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