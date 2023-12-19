https://crimea.ria.ru/20231219/spasateli-dedy-morozy-pozdravili-detey-v-bolnitse-simferopolya-1133661803.html
Спасатели-Деды Морозы поздравили детей в больнице Симферополя
Спасатели-Деды Морозы поздравили детей в больнице Симферополя - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Спасатели-Деды Морозы поздравили детей в больнице Симферополя
Настоящее чудо увидели юные пациенты Республиканской детской инфекционной клинической больницы во вторник: к ним через окно пришли Деды Морозы. Как это было,... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T18:49
2023-12-19T18:49
2023-12-19T18:51
новый год 2024
гу мчс рф по республике крым
дед мороз
общество
крым
новости крыма
новости
симферополь
республиканская детская клиническая больница (рдкб)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111327/43/1113274334_251:51:1024:486_1920x0_80_0_0_b6b0cb03e7e13a6ee0c67da772f6900f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Настоящее чудо увидели юные пациенты Республиканской детской инфекционной клинической больницы во вторник: к ним через окно пришли Деды Морозы. Как это было, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.По информации спасателей, у них получилось подарить атмосферу волшебства юным пациентам. Деткам вручили новогодние подарки и пожелали им скорейшего выздоровления, чтобы они провели предстоящие каникулы дома."День Святого Николая "открывает" череду чудесных праздников, когда каждый может стать немного волшебником", - написали представители главка МЧС России по Республике Крым.В конце декабря у детей и их родителей впервые в Крыму появится возможность совершить новогоднее путешествие из Симферополя в Евпаторию на Чудесном экспрессе.Читайте также на РИА Новости Крым:Тайные добрые дела: священник назвал правила Дня святого НиколаяПоезд Деда Мороза отправился в путешествие по России: куда заедетГде в Симферополе можно отправить письмо Деду Морозу
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111327/43/1113274334_60:0:964:678_1920x0_80_0_0_34b303725f4240e2f3b88916677a6cd7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый год 2024, гу мчс рф по республике крым, дед мороз, общество, крым, новости крыма, новости, симферополь, республиканская детская клиническая больница (рдкб), видео
Спасатели-Деды Морозы поздравили детей в больнице Симферополя
Спасатели-Деды Морозы поздравили детей в больнице Симферополя с Днем Святого Николая
18:49 19.12.2023 (обновлено: 18:51 19.12.2023)