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Где в Симферополе можно отправить письмо Деду Морозу - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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Где в Симферополе можно отправить письмо Деду Морозу
Где в Симферополе можно отправить письмо Деду Морозу - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Где в Симферополе можно отправить письмо Деду Морозу
Новогодняя почта Деда Мороза открылась в Детском парке Симферополя. Письма можно опускать в специально оформленный почтовый ящик, сообщили в учреждении "Парки... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T21:27
2023-12-15T21:27
новый год 2024
дети
дед мороз
общество
симферополь
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Новогодняя почта Деда Мороза открылась в Детском парке Симферополя. Письма можно опускать в специально оформленный почтовый ящик, сообщили в учреждении "Парки столицы"."Каждый маленький посетитель может опустить письмо с желанием в специально оформленный почтовый ящик. Он расположился у главной сцены, прямо на сказочном домике, который обновили к празднику. Домик декорирован новогодними украшениями и стилизован под избушку Деда Мороза", - рассказали в пресс-службе.В конце декабря помощники сказочного дедушки соберут все письма и отправят их в его резиденцию, обещают в "Парках столицы". Там напоминают: чтобы письмо дошло к адресату, на него нужно наклеить марку и правильно заполнить адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, "Дом Деда Мороза".В этот же день, 16 декабря в 11:00, на территории Детского парка откроется также научная детская площадка – первая в Республике Крым. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев."Площадка включает в себя пять тематических локаций: Океан, Космос, Экология, Агро и Музыка. Через игру дети смогут не только весело провести время, но и освоить важные навыки, получить новые знания. Кроме того, на детской площадке размещены привычные всем нам игровые элементы", - рассказал мэр.В начале ноября сообщалось, что строительство детской научной площадки завершено на 70%. Было смонтировано игровое оборудование на трех тематических локациях и занял свое место огромный корабль, символизирующий российский атомный ледокол "Арктика".Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция парка Тренева в Симферополе: что сделают и когда откроютВ Судаке достроили детский сад на 140 мест"Елка желаний": как крымчанам принять участие в благотворительной акции
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РИА Новости Крым
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96
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4.7
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новый год 2024, дети, дед мороз, общество, симферополь, новости крыма
Где в Симферополе можно отправить письмо Деду Морозу

В Симферополе открылась новогодняя почта Деда Мороза

21:27 15.12.2023
 
© МБУК "Парки столицы"Почта Деда Мороза в Детском парке Симферополя
Почта Деда Мороза в Детском парке Симферополя
© МБУК "Парки столицы"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Новогодняя почта Деда Мороза открылась в Детском парке Симферополя. Письма можно опускать в специально оформленный почтовый ящик, сообщили в учреждении "Парки столицы".
"Каждый маленький посетитель может опустить письмо с желанием в специально оформленный почтовый ящик. Он расположился у главной сцены, прямо на сказочном домике, который обновили к празднику. Домик декорирован новогодними украшениями и стилизован под избушку Деда Мороза", - рассказали в пресс-службе.
В конце декабря помощники сказочного дедушки соберут все письма и отправят их в его резиденцию, обещают в "Парках столицы". Там напоминают: чтобы письмо дошло к адресату, на него нужно наклеить марку и правильно заполнить адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, "Дом Деда Мороза".
"Праздничная программа к открытию почты Деда Мороза состоится в Детском парке в эту субботу, 16 декабря, в 12.30. Мальчишек и девчонок ждут сказочные герои, игры и конкурсы. Не забудьте взять с собой письмо для сказочного волшебника", - напоминают в пресс-службе.
В этот же день, 16 декабря в 11:00, на территории Детского парка откроется также научная детская площадка – первая в Республике Крым. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваНаучная детская площадка в Детском парке Симферополя
Научная детская площадка в Детском парке Симферополя
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
Научная детская площадка в Детском парке Симферополя
"Площадка включает в себя пять тематических локаций: Океан, Космос, Экология, Агро и Музыка. Через игру дети смогут не только весело провести время, но и освоить важные навыки, получить новые знания. Кроме того, на детской площадке размещены привычные всем нам игровые элементы", - рассказал мэр.
В начале ноября сообщалось, что строительство детской научной площадки завершено на 70%. Было смонтировано игровое оборудование на трех тематических локациях и занял свое место огромный корабль, символизирующий российский атомный ледокол "Арктика".
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Новый год 2024детиДед МорозОбществоСимферопольНовости Крыма
 
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