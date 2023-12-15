https://crimea.ria.ru/20231215/gde-v-simferopole-mozhno-otpravit-pismo-dedu-morozu-1133585107.html

Где в Симферополе можно отправить письмо Деду Морозу

Где в Симферополе можно отправить письмо Деду Морозу - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Где в Симферополе можно отправить письмо Деду Морозу

Новогодняя почта Деда Мороза открылась в Детском парке Симферополя. Письма можно опускать в специально оформленный почтовый ящик, сообщили в учреждении "Парки... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T21:27

2023-12-15T21:27

2023-12-15T21:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Новогодняя почта Деда Мороза открылась в Детском парке Симферополя. Письма можно опускать в специально оформленный почтовый ящик, сообщили в учреждении "Парки столицы"."Каждый маленький посетитель может опустить письмо с желанием в специально оформленный почтовый ящик. Он расположился у главной сцены, прямо на сказочном домике, который обновили к празднику. Домик декорирован новогодними украшениями и стилизован под избушку Деда Мороза", - рассказали в пресс-службе.В конце декабря помощники сказочного дедушки соберут все письма и отправят их в его резиденцию, обещают в "Парках столицы". Там напоминают: чтобы письмо дошло к адресату, на него нужно наклеить марку и правильно заполнить адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, "Дом Деда Мороза".В этот же день, 16 декабря в 11:00, на территории Детского парка откроется также научная детская площадка – первая в Республике Крым. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев."Площадка включает в себя пять тематических локаций: Океан, Космос, Экология, Агро и Музыка. Через игру дети смогут не только весело провести время, но и освоить важные навыки, получить новые знания. Кроме того, на детской площадке размещены привычные всем нам игровые элементы", - рассказал мэр.В начале ноября сообщалось, что строительство детской научной площадки завершено на 70%. Было смонтировано игровое оборудование на трех тематических локациях и занял свое место огромный корабль, символизирующий российский атомный ледокол "Арктика".Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция парка Тренева в Симферополе: что сделают и когда откроютВ Судаке достроили детский сад на 140 мест"Елка желаний": как крымчанам принять участие в благотворительной акции

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новый год 2024, дети, дед мороз, общество, симферополь, новости крыма