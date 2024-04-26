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На Крымском мосту полностью перекрыто движение автотранспорта - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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На Крымском мосту полностью перекрыто движение автотранспорта
На Крымском мосту полностью перекрыто движение автотранспорта - РИА Новости Крым, 26.04.2024
На Крымском мосту полностью перекрыто движение автотранспорта
На Крымскому мосту второй раз за вечер временно перекрыто движение транспорта, граждан просят сохранять спокойствие, сообщает оперативный канал о ситуации на... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T22:31
2024-04-26T22:33
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту второй раз за вечер временно перекрыто движение транспорта, граждан просят сохранять спокойствие, сообщает оперативный канал о ситуации на мосту.В первый раз запрет был введен в 20:56. Ограничение на движение транспорта действовало около 20 минут.Всех водителей и пассажиров, кто находится в данный момент на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и призывают следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Мостовой переход периодически закрывают для движения транспорта в целях безопасности - мера носит временный характер.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крымский мост, керчь, тамань, транспорт, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
На Крымском мосту полностью перекрыто движение автотранспорта

Крымский мост закрыт второй раз за вечер пятницы

22:31 26.04.2024 (обновлено: 22:33 26.04.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту второй раз за вечер временно перекрыто движение транспорта, граждан просят сохранять спокойствие, сообщает оперативный канал о ситуации на мосту.
В первый раз запрет был введен в 20:56. Ограничение на движение транспорта действовало около 20 минут.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - сказано в сообщении.
Всех водителей и пассажиров, кто находится в данный момент на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и призывают следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Мостовой переход периодически закрывают для движения транспорта в целях безопасности - мера носит временный характер.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКерчьТаманьТранспортНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасность
 
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