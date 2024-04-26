https://crimea.ria.ru/20240426/na-krymskom-mostu-polnostyu-perekryto-dvizhenie-avtotransporta-1136898107.html

На Крымском мосту полностью перекрыто движение автотранспорта

На Крымском мосту полностью перекрыто движение автотранспорта - РИА Новости Крым, 26.04.2024

На Крымском мосту полностью перекрыто движение автотранспорта

На Крымскому мосту второй раз за вечер временно перекрыто движение транспорта, граждан просят сохранять спокойствие, сообщает оперативный канал о ситуации на... РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T22:31

2024-04-26T22:31

2024-04-26T22:33

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

керчь

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безопасность республики крым и севастополя

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту второй раз за вечер временно перекрыто движение транспорта, граждан просят сохранять спокойствие, сообщает оперативный канал о ситуации на мосту.В первый раз запрет был введен в 20:56. Ограничение на движение транспорта действовало около 20 минут.Всех водителей и пассажиров, кто находится в данный момент на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и призывают следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Мостовой переход периодически закрывают для движения транспорта в целях безопасности - мера носит временный характер.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

керчь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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