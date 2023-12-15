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В Судаке достроили детский сад на 140 мест - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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В Судаке достроили детский сад на 140 мест
В Судаке достроили детский сад на 140 мест - РИА Новости Крым, 15.12.2023
В Судаке достроили детский сад на 140 мест
Детский сад на 140 воспитанников достроили в Судаке. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Крыма. РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T08:42
2023-12-15T08:42
дети
новости крыма
судак
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детский сад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Детский сад на 140 воспитанников достроили в Судаке. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Крыма.В здании также размещены пищеблок, медицинский кабинет и помещение охраны. Каждая группа состоит из игровой комнаты, спальни, раздевалки, буфета и туалетной комнаты.Кроме того, в детском саду оборудованы спортивный и музыкальный залы, кружковая и кабинет логопеда для коррекционной работы, что позволит детям развиваться творчески, заниматься физической культурой и готовиться к школе.На благоустроенной огороженной территории размещены игровые площадки для детей разных возрастов, смонтированы малые архитектурные формы и произведено озеленение.Цена контракта на строительство и оборудование детского сада составила 248,7 млн рублей.В начале декабря региональный минстрой сообщил об окончании строительства детского сада на 260 мест в поселке Приморской под Феодосией.В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что очереди в детские сады полуострова почти полностью ликвидированы: доступность дошкольных учреждений превысила 97%. Также сообщалось, что Крым получит дополнительные 1,8 млрд рублей на достройку детских садов в разных городах республики. Эти средства будут направлены на строительство 16 дошкольных учреждений.Читайте также на РИА Новости Крым:На севере Крыма строят новые детсады: на каком этапе работыВ Евпатории завершают строительство нового детсадаКогда в Крыму ликвидируют очереди в ясли и детские сады
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РИА Новости Крым
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96
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дети, новости крыма, судак, строительство, детский сад
В Судаке достроили детский сад на 140 мест

Новый детский сад в Судаке готов принять 140 детей – Минстрой Крыма

08:42 15.12.2023
 
© Минстрой КрымаВ Судаке построили детский сад на 140 мест
В Судаке построили детский сад на 140 мест
© Минстрой Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Детский сад на 140 воспитанников достроили в Судаке. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Крыма.
"В Судаке завершено строительство детского сада в микрорайоне Янъы-Маале. После открытия учреждение смогут посещать 140 воспитанников", – сказано в сообщении.
В здании также размещены пищеблок, медицинский кабинет и помещение охраны. Каждая группа состоит из игровой комнаты, спальни, раздевалки, буфета и туалетной комнаты.
Кроме того, в детском саду оборудованы спортивный и музыкальный залы, кружковая и кабинет логопеда для коррекционной работы, что позволит детям развиваться творчески, заниматься физической культурой и готовиться к школе.
На благоустроенной огороженной территории размещены игровые площадки для детей разных возрастов, смонтированы малые архитектурные формы и произведено озеленение.
Цена контракта на строительство и оборудование детского сада составила 248,7 млн рублей.
В начале декабря региональный минстрой сообщил об окончании строительства детского сада на 260 мест в поселке Приморской под Феодосией.
В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что очереди в детские сады полуострова почти полностью ликвидированы: доступность дошкольных учреждений превысила 97%. Также сообщалось, что Крым получит дополнительные 1,8 млрд рублей на достройку детских садов в разных городах республики. Эти средства будут направлены на строительство 16 дошкольных учреждений.
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