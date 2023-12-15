https://crimea.ria.ru/20231215/v-sudake-dostroili-detskiy-sad-na-140-mest-1133557028.html

В Судаке достроили детский сад на 140 мест

В Судаке достроили детский сад на 140 мест - РИА Новости Крым, 15.12.2023

В Судаке достроили детский сад на 140 мест

Детский сад на 140 воспитанников достроили в Судаке. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Крыма. РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T08:42

2023-12-15T08:42

2023-12-15T08:42

дети

новости крыма

судак

строительство

детский сад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Детский сад на 140 воспитанников достроили в Судаке. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Крыма.В здании также размещены пищеблок, медицинский кабинет и помещение охраны. Каждая группа состоит из игровой комнаты, спальни, раздевалки, буфета и туалетной комнаты.Кроме того, в детском саду оборудованы спортивный и музыкальный залы, кружковая и кабинет логопеда для коррекционной работы, что позволит детям развиваться творчески, заниматься физической культурой и готовиться к школе.На благоустроенной огороженной территории размещены игровые площадки для детей разных возрастов, смонтированы малые архитектурные формы и произведено озеленение.Цена контракта на строительство и оборудование детского сада составила 248,7 млн рублей.В начале декабря региональный минстрой сообщил об окончании строительства детского сада на 260 мест в поселке Приморской под Феодосией.В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что очереди в детские сады полуострова почти полностью ликвидированы: доступность дошкольных учреждений превысила 97%. Также сообщалось, что Крым получит дополнительные 1,8 млрд рублей на достройку детских садов в разных городах республики. Эти средства будут направлены на строительство 16 дошкольных учреждений.Читайте также на РИА Новости Крым:На севере Крыма строят новые детсады: на каком этапе работыВ Евпатории завершают строительство нового детсадаКогда в Крыму ликвидируют очереди в ясли и детские сады

судак

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, новости крыма, судак, строительство, детский сад