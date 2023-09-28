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Аксенов рассказал об очередях в детские сады Крыма - РИА Новости Крым, 28.09.2023
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Аксенов рассказал об очередях в детские сады Крыма
Аксенов рассказал об очередях в детские сады Крыма - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Аксенов рассказал об очередях в детские сады Крыма
Очереди в детские сады Крыма почти полностью ликвидированы: доступность дошкольных учреждений превысила 97%, однако в четырех муниципалитетах этот вопрос еще не РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T21:49
2023-09-28T21:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Очереди в детские сады Крыма почти полностью ликвидированы: доступность дошкольных учреждений превысила 97%, однако в четырех муниципалитетах этот вопрос еще не решен до конца. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Очередность в дошкольные образовательные учреждения Крыма постепенно снижается. На сегодняшний день доступность детских садов составляет 97,5%", – сообщил Аксенов в своем Telegram-канале."У каждого из муниципалитетов составлена дорожная карта, и вопрос будет разрешен в кратчайшие сроки", – заверил он, подчеркнув, что вопрос находится на прямом контроле минобраза Крыма. В конце августа в управлении образования администрации Ленинского района Крыма сообщали, что очереди в детские сады ждут родители более чем 170 детей. Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь в детсады Симферополя составляет больше тысячи малышейБолее 400 детей в Керчи получат места в новых садикахКрым получит 1,8 млрд на строительство новых детсадов
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сергей аксенов, крым, детский сад, минобраз крыма, общество, образование в крыму и севастополе, дети, новости крыма, валентина лаврик
Аксенов рассказал об очередях в детские сады Крыма

Очереди в детские сады Крыма ликвидированы на 97,5% - Аксенов

21:49 28.09.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваДетская площадка
Детская площадка
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Очереди в детские сады Крыма почти полностью ликвидированы: доступность дошкольных учреждений превысила 97%, однако в четырех муниципалитетах этот вопрос еще не решен до конца. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Очередность в дошкольные образовательные учреждения Крыма постепенно снижается. На сегодняшний день доступность детских садов составляет 97,5%", – сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
Согласно докладу министра образования, науки и молодежи РК Валентины Лаврик, очередность сохраняется в четырех муниципальных образованиях: Симферополе и Симферопольском районе, а также в Керчи и Ялте, добавил глава республики.
"У каждого из муниципалитетов составлена дорожная карта, и вопрос будет разрешен в кратчайшие сроки", – заверил он, подчеркнув, что вопрос находится на прямом контроле минобраза Крыма.
В конце августа в управлении образования администрации Ленинского района Крыма сообщали, что очереди в детские сады ждут родители более чем 170 детей.
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Сергей АксеновКрымДетский садМинобраз КрымаОбществоОбразование в Крыму и СевастополедетиНовости КрымаВалентина Лаврик
 
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