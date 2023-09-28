https://crimea.ria.ru/20230928/aksenov-rasskazal-ob-ocheredyakh-v-detskie-sady-kryma-1131721535.html

Аксенов рассказал об очередях в детские сады Крыма

Аксенов рассказал об очередях в детские сады Крыма - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Аксенов рассказал об очередях в детские сады Крыма

Очереди в детские сады Крыма почти полностью ликвидированы: доступность дошкольных учреждений превысила 97%, однако в четырех муниципалитетах этот вопрос еще не РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T21:49

2023-09-28T21:49

2023-09-28T21:49

сергей аксенов

крым

детский сад

минобраз крыма

общество

образование в крыму и севастополе

дети

новости крыма

валентина лаврик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1c/1131717164_0:86:1281:806_1920x0_80_0_0_bc5e4c0695291a28eb5c11fcc178fd43.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Очереди в детские сады Крыма почти полностью ликвидированы: доступность дошкольных учреждений превысила 97%, однако в четырех муниципалитетах этот вопрос еще не решен до конца. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Очередность в дошкольные образовательные учреждения Крыма постепенно снижается. На сегодняшний день доступность детских садов составляет 97,5%", – сообщил Аксенов в своем Telegram-канале."У каждого из муниципалитетов составлена дорожная карта, и вопрос будет разрешен в кратчайшие сроки", – заверил он, подчеркнув, что вопрос находится на прямом контроле минобраза Крыма. В конце августа в управлении образования администрации Ленинского района Крыма сообщали, что очереди в детские сады ждут родители более чем 170 детей. Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь в детсады Симферополя составляет больше тысячи малышейБолее 400 детей в Керчи получат места в новых садикахКрым получит 1,8 млрд на строительство новых детсадов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, детский сад, минобраз крыма, общество, образование в крыму и севастополе, дети, новости крыма, валентина лаврик