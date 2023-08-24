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Более 400 детей в Керчи получат места в новых садиках

Более 400 детей в Керчи получат места в новых садиках - РИА Новости Крым, 24.08.2023

Более 400 детей в Керчи получат места в новых садиках

В Керчи обеспеченность дошкольников местами в государственных детских садах в этом году достигла более 99 процентов. Как удалось этого добиться, РИА Новости... РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T07:25

2023-08-24T07:25

2023-08-24T10:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. В Керчи обеспеченность дошкольников местами в государственных детских садах в этом году достигла более 99 процентов. Как удалось этого добиться, РИА Новости Крым рассказал заместитель главы администрации города Абдулла Базаков.По словам чиновника, в Керчи растет количество детей. Строительство двух новых детских садов должно закрыть потребность в дошкольном образовании.Корреспондент РИА Новости Крым побывала на строительстве детского сада на Вокзальном шоссе. Ранее в этом районе работало только одно дошкольное учреждение, и оно не обеспечивало потребность семей с маленькими детьми. Поэтому было решено построить новый садик на 200 мест. Назовут его "Сказка".В детсад уже завозят новую мебель, оборудование для спортивного и музыкального зала, раздевалки. В одном из корпусов предусмотрен отдельный пищеблок. Сейчас строители работают над установкой систем пожарной безопасности и видеонаблюдения."Мы разместим здесь систему контроля управления доступом, чтобы обеспечить безопасность детей, - говорит Абдулла Базаков. – Видео будет выводиться на единый пульт, чтобы в случае возникновения опасности экстренные службы могли оперативно среагировать".Встать на очередь в детский сад в Керчи можно с двухмесячного возраста ребенка. Принимают в дошкольные учреждения с двух лет. Пока в строящийся садик набор не открыт.Объект готов процентов на 80: завершена внешняя отделка, идут работы во внутренних помещениях, благоустраивается территория. По окончании строительства детсаду предстоит получить лицензию. В администрации надеются, что это произойдет уже к концу 2023 года.Аналогичный срок сдачи в эксплуатацию называют и для детского садика на улице Ворошилова. Он рассчитан на 260 мест."Строительство садиков в Керчи осуществляется в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым. Заказчиком является ГКУ РК "Главное управление капитального строительства Республики Крым", - пояснил Базаков.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит 1,8 млрд на строительство новых детсадовСколько объектов построили в Крыму по госпрограммеВ Феодосии спустя семь лет "разморозили" стройку новой школы

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2023

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

образование в крыму и севастополе, дети, керчь, общество, новости крыма, крым