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Более 400 детей в Керчи получат места в новых садиках - РИА Новости Крым, 24.08.2023
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Более 400 детей в Керчи получат места в новых садиках
Более 400 детей в Керчи получат места в новых садиках - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Более 400 детей в Керчи получат места в новых садиках
В Керчи обеспеченность дошкольников местами в государственных детских садах в этом году достигла более 99 процентов. Как удалось этого добиться, РИА Новости... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T07:25
2023-08-24T10:05
образование в крыму и севастополе
дети
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. В Керчи обеспеченность дошкольников местами в государственных детских садах в этом году достигла более 99 процентов. Как удалось этого добиться, РИА Новости Крым рассказал заместитель главы администрации города Абдулла Базаков.По словам чиновника, в Керчи растет количество детей. Строительство двух новых детских садов должно закрыть потребность в дошкольном образовании.Корреспондент РИА Новости Крым побывала на строительстве детского сада на Вокзальном шоссе. Ранее в этом районе работало только одно дошкольное учреждение, и оно не обеспечивало потребность семей с маленькими детьми. Поэтому было решено построить новый садик на 200 мест. Назовут его "Сказка".В детсад уже завозят новую мебель, оборудование для спортивного и музыкального зала, раздевалки. В одном из корпусов предусмотрен отдельный пищеблок. Сейчас строители работают над установкой систем пожарной безопасности и видеонаблюдения."Мы разместим здесь систему контроля управления доступом, чтобы обеспечить безопасность детей, - говорит Абдулла Базаков. – Видео будет выводиться на единый пульт, чтобы в случае возникновения опасности экстренные службы могли оперативно среагировать".Встать на очередь в детский сад в Керчи можно с двухмесячного возраста ребенка. Принимают в дошкольные учреждения с двух лет. Пока в строящийся садик набор не открыт.Объект готов процентов на 80: завершена внешняя отделка, идут работы во внутренних помещениях, благоустраивается территория. По окончании строительства детсаду предстоит получить лицензию. В администрации надеются, что это произойдет уже к концу 2023 года.Аналогичный срок сдачи в эксплуатацию называют и для детского садика на улице Ворошилова. Он рассчитан на 260 мест."Строительство садиков в Керчи осуществляется в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым. Заказчиком является ГКУ РК "Главное управление капитального строительства Республики Крым", - пояснил Базаков.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит 1,8 млрд на строительство новых детсадовСколько объектов построили в Крыму по госпрограммеВ Феодосии спустя семь лет "разморозили" стройку новой школы
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Анна Карпенко
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образование в крыму и севастополе, дети, керчь, общество, новости крыма, крым
Более 400 детей в Керчи получат места в новых садиках

В Керчи идет строительство двух новых детских садов на 200 и 260 мест

07:25 24.08.2023 (обновлено: 10:05 24.08.2023)
 
© РИА Новости КрымСтроительство нового детского сада в Керчи
Строительство нового детского сада в Керчи - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости Крым
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Анна Карпенко
Анна Карпенко
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. В Керчи обеспеченность дошкольников местами в государственных детских садах в этом году достигла более 99 процентов. Как удалось этого добиться, РИА Новости Крым рассказал заместитель главы администрации города Абдулла Базаков.

"Сегодня в Керчи 22 детских сада. 21 функционирует, один на реконструкции и еще два - в процессе строительства. На общем учете более двух тысяч детей, которым в дальнейшем потребуется детский сад. Фактическая очередь – семь человек. Это дети, которым детский сад нужен прямо сейчас", - говорит Базаков.

По словам чиновника, в Керчи растет количество детей. Строительство двух новых детских садов должно закрыть потребность в дошкольном образовании.
Корреспондент РИА Новости Крым побывала на строительстве детского сада на Вокзальном шоссе. Ранее в этом районе работало только одно дошкольное учреждение, и оно не обеспечивало потребность семей с маленькими детьми. Поэтому было решено построить новый садик на 200 мест. Назовут его "Сказка".
В детсад уже завозят новую мебель, оборудование для спортивного и музыкального зала, раздевалки. В одном из корпусов предусмотрен отдельный пищеблок. Сейчас строители работают над установкой систем пожарной безопасности и видеонаблюдения.
© РИА Новости КрымСтроительство нового детского сада в Керчи
Строительство нового детского сада в Керчи - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости Крым
Строительство нового детского сада в Керчи
"Мы разместим здесь систему контроля управления доступом, чтобы обеспечить безопасность детей, - говорит Абдулла Базаков. – Видео будет выводиться на единый пульт, чтобы в случае возникновения опасности экстренные службы могли оперативно среагировать".
Встать на очередь в детский сад в Керчи можно с двухмесячного возраста ребенка. Принимают в дошкольные учреждения с двух лет. Пока в строящийся садик набор не открыт.
Объект готов процентов на 80: завершена внешняя отделка, идут работы во внутренних помещениях, благоустраивается территория. По окончании строительства детсаду предстоит получить лицензию. В администрации надеются, что это произойдет уже к концу 2023 года.
Аналогичный срок сдачи в эксплуатацию называют и для детского садика на улице Ворошилова. Он рассчитан на 260 мест.
"Строительство садиков в Керчи осуществляется в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым. Заказчиком является ГКУ РК "Главное управление капитального строительства Республики Крым", - пояснил Базаков.
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