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Сколько объектов построили в Крыму по госпрограмме
Сколько объектов построили в Крыму по госпрограмме - РИА Новости Крым, 13.08.2023
Сколько объектов построили в Крыму по госпрограмме
За 9 лет в Крыму по госпрограмме развития Крыма и Севастополя реализовали более 400 строительных проектов. Об этом сообщил председатель Государственного совета... РИА Новости Крым, 13.08.2023
2023-08-13T09:24
2023-08-13T09:24
2023-08-13T09:24
владимир константинов
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реализация фцп в крыму и севастополе
строительство
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. За 9 лет в Крыму по госпрограмме развития Крыма и Севастополя реализовали более 400 строительных проектов. Об этом сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в поздравлении по случаю Дня строителя."В течение девяти лет наш полуостров остается большой строительной площадкой. У нас открываются не только масштабные объекты республиканского, федерального значения. Даже в самых отдаленных населенных пунктах Крыма строятся и ремонтируются детские сады, школы, устанавливаются врачебные амбулатории и ФАПы", - написал в Telegram-канале спикер парламента.В рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" запланировано построить 723 строительных проекта на сумму более 686 млрд рублей".В строительной отрасли в Крыму сегодня трудятся 17 тысяч человек."Мы благодарны каждому, кто сегодня участвует в создании Крыма нашей мечты, - написал Константинов. - Желаю всем работникам отрасли крепкого здоровья, благополучия и удачи! Пусть в вашей жизни будет больше интересных проектов, а наш Крым продолжает развиваться при вашем активном участии!"Читайте также на РИА Новости Крым:Более 160 км дорог планируют отремонтировать в этом году в КрымуУчиться на практике: в Крыму появится три новых образовательных кластераЗачем Крыму новые логистические центры и где их нужно строить – мнение
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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владимир константинов, крым, реализация фцп в крыму и севастополе, строительство, экономика, новости крыма
Сколько объектов построили в Крыму по госпрограмме
Константинов: в Крыму за 9 лет реализовано 439 строительных проектов в рамках госпрограммы
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. За 9 лет в Крыму по госпрограмме развития Крыма и Севастополя реализовали более 400 строительных проектов. Об этом сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в поздравлении по случаю Дня строителя.
"В течение девяти лет наш полуостров остается большой строительной площадкой. У нас открываются не только масштабные объекты республиканского, федерального значения. Даже в самых отдаленных населенных пунктах Крыма строятся и ремонтируются детские сады, школы, устанавливаются врачебные амбулатории и ФАПы", - написал в Telegram-канале спикер парламента.
В рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" запланировано построить 723 строительных проекта на сумму более 686 млрд рублей".
За девять лет, по словам Константинова, на полуострове реализовано 439 проектов. Это 42 объекта здравоохранения, 32 детских сада, 6 школ, 64 объекта инженерной и транспортной инфраструктуры, объекты энергетического и физкультурно-оздоровительного комплекса, туристические кластеры. Кроме того, построены многоквартирные дома, объекты культурного наследия. Вложен труд строителей и в сотни километров новых и отремонтированных автомобильных дорог.
В строительной отрасли в Крыму сегодня трудятся 17 тысяч человек.
"Мы благодарны каждому, кто сегодня участвует в создании Крыма нашей мечты, - написал Константинов. - Желаю всем работникам отрасли крепкого здоровья, благополучия и удачи! Пусть в вашей жизни будет больше интересных проектов, а наш Крым продолжает развиваться при вашем активном участии!"
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