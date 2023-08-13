https://crimea.ria.ru/20230813/skolko-obektov-postroili-v-krymu-po-gosprogramme-1130701750.html

Сколько объектов построили в Крыму по госпрограмме

Сколько объектов построили в Крыму по госпрограмме - РИА Новости Крым, 13.08.2023

Сколько объектов построили в Крыму по госпрограмме

За 9 лет в Крыму по госпрограмме развития Крыма и Севастополя реализовали более 400 строительных проектов. Об этом сообщил председатель Государственного совета... РИА Новости Крым, 13.08.2023

2023-08-13T09:24

2023-08-13T09:24

2023-08-13T09:24

владимир константинов

крым

реализация фцп в крыму и севастополе

строительство

экономика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. За 9 лет в Крыму по госпрограмме развития Крыма и Севастополя реализовали более 400 строительных проектов. Об этом сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в поздравлении по случаю Дня строителя."В течение девяти лет наш полуостров остается большой строительной площадкой. У нас открываются не только масштабные объекты республиканского, федерального значения. Даже в самых отдаленных населенных пунктах Крыма строятся и ремонтируются детские сады, школы, устанавливаются врачебные амбулатории и ФАПы", - написал в Telegram-канале спикер парламента.В рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" запланировано построить 723 строительных проекта на сумму более 686 млрд рублей".В строительной отрасли в Крыму сегодня трудятся 17 тысяч человек."Мы благодарны каждому, кто сегодня участвует в создании Крыма нашей мечты, - написал Константинов. - Желаю всем работникам отрасли крепкого здоровья, благополучия и удачи! Пусть в вашей жизни будет больше интересных проектов, а наш Крым продолжает развиваться при вашем активном участии!"Читайте также на РИА Новости Крым:Более 160 км дорог планируют отремонтировать в этом году в КрымуУчиться на практике: в Крыму появится три новых образовательных кластераЗачем Крыму новые логистические центры и где их нужно строить – мнение

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, крым, реализация фцп в крыму и севастополе, строительство, экономика, новости крыма