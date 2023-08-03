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Зачем Крыму новые логистические центры и где их нужно строить – мнение
Зачем Крыму новые логистические центры и где их нужно строить – мнение - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Зачем Крыму новые логистические центры и где их нужно строить – мнение
Увеличение числа логистических центров в Крыму будет способствовать повышению продуктовой безопасности и развитию розничной торговли в регионе. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T09:58
2023-08-03T09:58
2023-08-03T10:24
радио "спутник в крыму"
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сергей макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Увеличение числа логистических центров в Крыму будет способствовать повышению продуктовой безопасности и развитию розничной торговли в регионе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель республиканской Ассоциации содействия торговле Сергей Макеев.Ранее в Симферополе открыли мультитемпературный склад площадью больше восьми тысяч квадратных метров. Холодильник предусматривает сухую и холодную зоны хранения, которые отделены автоматическими воротами с датчиками тепла.Гость студии подчеркнул, что после включения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, Крым из "тупикового" стал транзитным регионом. Поэтому необходимо продолжать строительство логистических комплексов. При этом важно учитывать направленность таких центров при выборе места их размещения."Предназначенные для хранения торговых товаров и обеспечения рекреационного комплекса лучше размещать в Симферопольском районе, так как это самое короткое плечо до любого курорта. Нацеленные на обработку и фасовку овощей и фруктов следует строить ближе к районам земледелия и садоводства", – пояснил Макеев.Так как логистические центры завязаны в систему поставок России, то фермерам из Крыма и из новых регионов будет проще аккумулировать собранный урожай и формировать крупные партии. Это необходимо для налаживания долгосрочных контрактов как внутри страны, так и за рубежом, резюмировал эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый логистический центр открыли в КрымуАграрии Запорожской области полностью интегрированы в агрокомплекс РоссииФрукты, ягоды и овощи: какой урожай планируют собрать в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230726/produktovaya-bezopasnost-v-krymu-otkryli-ogromnyy-sklad-kholodilnik-1130300342.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, сельское хозяйство, экономика, новые регионы россии, торговля, мнения, сергей макеев, новости крыма, логистика, экспорт продукции из крыма
Зачем Крыму новые логистические центры и где их нужно строить – мнение
Новые логистические центры будут способствовать развитию торговли в Крыму – Макеев
09:58 03.08.2023 (обновлено: 10:24 03.08.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым.
Увеличение числа логистических центров в Крыму будет способствовать повышению продуктовой безопасности и развитию розничной торговли в регионе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил председатель республиканской Ассоциации содействия торговле Сергей Макеев.
Ранее в Симферополе открыли мультитемпературный склад
площадью больше восьми тысяч квадратных метров. Холодильник предусматривает сухую и холодную зоны хранения, которые отделены автоматическими воротами с датчиками тепла.
"Появление новых современных логистических центров будет положительно влиять на ценообразование, продовольственную безопасность, развитие торговли и также позволит аграриям наращивать объемы производства продукции", – сказал Макеев.
Гость студии подчеркнул, что после включения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, Крым из "тупикового" стал транзитным регионом. Поэтому необходимо продолжать строительство логистических комплексов. При этом важно учитывать направленность таких центров при выборе места их размещения.
"Предназначенные для хранения торговых товаров и обеспечения рекреационного комплекса лучше размещать в Симферопольском районе, так как это самое короткое плечо до любого курорта. Нацеленные на обработку и фасовку овощей и фруктов следует строить ближе к районам земледелия и садоводства", – пояснил Макеев.
Так как логистические центры завязаны в систему поставок России, то фермерам из Крыма и из новых регионов будет проще аккумулировать собранный урожай и формировать крупные партии. Это необходимо для налаживания долгосрочных контрактов как внутри страны, так и за рубежом, резюмировал эксперт.
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