https://crimea.ria.ru/20230803/zachem-krymu-novye-logisticheskie-tsentry-i-gde-ikh-nuzhno-stroit--mnenie-1130497861.html

Зачем Крыму новые логистические центры и где их нужно строить – мнение

Зачем Крыму новые логистические центры и где их нужно строить – мнение - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Зачем Крыму новые логистические центры и где их нужно строить – мнение

Увеличение числа логистических центров в Крыму будет способствовать повышению продуктовой безопасности и развитию розничной торговли в регионе. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T09:58

2023-08-03T09:58

2023-08-03T10:24

радио "спутник в крыму"

крым

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экономика

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сергей макеев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Увеличение числа логистических центров в Крыму будет способствовать повышению продуктовой безопасности и развитию розничной торговли в регионе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель республиканской Ассоциации содействия торговле Сергей Макеев.Ранее в Симферополе открыли мультитемпературный склад площадью больше восьми тысяч квадратных метров. Холодильник предусматривает сухую и холодную зоны хранения, которые отделены автоматическими воротами с датчиками тепла.Гость студии подчеркнул, что после включения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, Крым из "тупикового" стал транзитным регионом. Поэтому необходимо продолжать строительство логистических комплексов. При этом важно учитывать направленность таких центров при выборе места их размещения."Предназначенные для хранения торговых товаров и обеспечения рекреационного комплекса лучше размещать в Симферопольском районе, так как это самое короткое плечо до любого курорта. Нацеленные на обработку и фасовку овощей и фруктов следует строить ближе к районам земледелия и садоводства", – пояснил Макеев.Так как логистические центры завязаны в систему поставок России, то фермерам из Крыма и из новых регионов будет проще аккумулировать собранный урожай и формировать крупные партии. Это необходимо для налаживания долгосрочных контрактов как внутри страны, так и за рубежом, резюмировал эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый логистический центр открыли в КрымуАграрии Запорожской области полностью интегрированы в агрокомплекс РоссииФрукты, ягоды и овощи: какой урожай планируют собрать в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230726/produktovaya-bezopasnost-v-krymu-otkryli-ogromnyy-sklad-kholodilnik-1130300342.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сельское хозяйство, экономика, новые регионы россии, торговля, мнения, сергей макеев, новости крыма, логистика, экспорт продукции из крыма