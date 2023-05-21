https://crimea.ria.ru/20230521/agrarii-zaporozhskoy-oblasti-polnostyu-integrirovany-v-agrokompleks-rossii-1128863073.html

Аграрии Запорожской области полностью интегрированы в агрокомплекс России

Аграрии Запорожской области полностью интегрированы в агрокомплекс России - РИА Новости Крым, 21.05.2023

Аграрии Запорожской области полностью интегрированы в агрокомплекс России

Благодаря помощи федеральных властей и регионов-соседей сельхозпроизводители Запорожской области полностью интегрировались в агропромышленный комплекс РФ и... РИА Новости Крым, 21.05.2023

2023-05-21T18:22

2023-05-21T18:22

2023-05-21T18:22

запорожская область

сельское хозяйство

россия

урожай

экономика

новые регионы россии

новости

общество

субсидии

светлана шевченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Благодаря помощи федеральных властей и регионов-соседей сельхозпроизводители Запорожской области полностью интегрировались в агропромышленный комплекс РФ и получают все виды отраслевой поддержки, доступные аграриям других регионов страны. Об этом рассказала зампредседателя Совета министров Запорожской области – министр АПК и продовольственной политики региона Светлана Шевченко в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам министра, для аграриев Запорожской области было удивительно, что государство выделяет им субсидии и оказывает разностороннюю поддержку, поскольку при Украине подобного не было. Шевченко отметила, что в настоящее время 1,5 тысячи производителей и фермерских хозяйств области уже перерегистрировались в правовом поле РФ, из них 1,3 тысячи уже состоят в реестре сельхозтоваропроизводителей Запорожской области.Функции логистической, юридической и методической поддержки аграриев Запорожской области осуществляет специально созданный "Государственный зерновой оператор" (ГЗО), который также взял на себя обработку пахотных земель, брошенных украинскими собственниками. За год работы в оборот введены дополнительно 50 тысяч гектаров посевных площадей.Помимо субсидий и субвенций, аграрии региона благодаря поддержке федерального центра и ГЗО обеспечены техникой, добавила министр."Мы в прошлом году получили большую помощь от Минсельхоза России – комбайны "Ростсельмаш" и "Полесье". Гуманитарной помощью нам пришли тракторы, они были переданы в дар "Государственному зерновому оператору", который в свою очередь взял на работу механизаторов и оказывает услуги фермерам, которые не имеют своей техники", – уточнила министр.Она добавила, что Запорожская область полностью обеспечена семенами отечественного производства, которые гораздо дешевле импортного, что в итоге отражается на рентабельности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области рассказали о загрузке мощностей порта в БердянскеПутин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержкуКогда в Запорожской области заработает свободная экономическая зона

https://crimea.ria.ru/20230519/v-zaporozhskoy-oblasti-rasskazali-o-zagruzke-moschnostey-porta-v-berdyanske-1128831426.html

https://crimea.ria.ru/20230428/kak-spasti-donbass-ot-ekologicheskoy-katastrofy-1128427870.html

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запорожская область, сельское хозяйство, россия, урожай, экономика, новые регионы россии, новости, общество, субсидии, светлана шевченко, поддержка аграриев