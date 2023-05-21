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Аграрии Запорожской области полностью интегрированы в агрокомплекс России - РИА Новости Крым, 21.05.2023
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Аграрии Запорожской области полностью интегрированы в агрокомплекс России
Аграрии Запорожской области полностью интегрированы в агрокомплекс России - РИА Новости Крым, 21.05.2023
Аграрии Запорожской области полностью интегрированы в агрокомплекс России
Благодаря помощи федеральных властей и регионов-соседей сельхозпроизводители Запорожской области полностью интегрировались в агропромышленный комплекс РФ и... РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T18:22
2023-05-21T18:22
запорожская область
сельское хозяйство
россия
урожай
экономика
новые регионы россии
новости
общество
субсидии
светлана шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Благодаря помощи федеральных властей и регионов-соседей сельхозпроизводители Запорожской области полностью интегрировались в агропромышленный комплекс РФ и получают все виды отраслевой поддержки, доступные аграриям других регионов страны. Об этом рассказала зампредседателя Совета министров Запорожской области – министр АПК и продовольственной политики региона Светлана Шевченко в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам министра, для аграриев Запорожской области было удивительно, что государство выделяет им субсидии и оказывает разностороннюю поддержку, поскольку при Украине подобного не было. Шевченко отметила, что в настоящее время 1,5 тысячи производителей и фермерских хозяйств области уже перерегистрировались в правовом поле РФ, из них 1,3 тысячи уже состоят в реестре сельхозтоваропроизводителей Запорожской области.Функции логистической, юридической и методической поддержки аграриев Запорожской области осуществляет специально созданный "Государственный зерновой оператор" (ГЗО), который также взял на себя обработку пахотных земель, брошенных украинскими собственниками. За год работы в оборот введены дополнительно 50 тысяч гектаров посевных площадей.Помимо субсидий и субвенций, аграрии региона благодаря поддержке федерального центра и ГЗО обеспечены техникой, добавила министр."Мы в прошлом году получили большую помощь от Минсельхоза России – комбайны "Ростсельмаш" и "Полесье". Гуманитарной помощью нам пришли тракторы, они были переданы в дар "Государственному зерновому оператору", который в свою очередь взял на работу механизаторов и оказывает услуги фермерам, которые не имеют своей техники", – уточнила министр.Она добавила, что Запорожская область полностью обеспечена семенами отечественного производства, которые гораздо дешевле импортного, что в итоге отражается на рентабельности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области рассказали о загрузке мощностей порта в БердянскеПутин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержкуКогда в Запорожской области заработает свободная экономическая зона
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запорожская область, сельское хозяйство, россия, урожай, экономика, новые регионы россии, новости, общество, субсидии, светлана шевченко, поддержка аграриев
Аграрии Запорожской области полностью интегрированы в агрокомплекс России

Власти Запорожской области: аграрии региона полностью интегрировались в агрокомплекс РФ

18:22 21.05.2023
 
© РИА Новости КрымПосевная компания озимых в Мелитопольском районе
Посевная компания озимых в Мелитопольском районе - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Благодаря помощи федеральных властей и регионов-соседей сельхозпроизводители Запорожской области полностью интегрировались в агропромышленный комплекс РФ и получают все виды отраслевой поддержки, доступные аграриям других регионов страны. Об этом рассказала зампредседателя Совета министров Запорожской области – министр АПК и продовольственной политики региона Светлана Шевченко в пресс-центре РИА Новости Крым.

"Основная задача состояла в том, чтобы провести инвентаризацию и выстроить логистические цепочки. Нам необходимо было интегрировать наших аграриев в российское законодательство, налоговое поле, выстроить административную логистику, оформить документы… На сегодняшний день работа уже систематизирована: люди знают, что нужно делать, куда обратиться, где купить семена и средства защиты растений, где взять удобрения. То есть они уже полностью интегрированы", – отметила она.

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По словам министра, для аграриев Запорожской области было удивительно, что государство выделяет им субсидии и оказывает разностороннюю поддержку, поскольку при Украине подобного не было. Шевченко отметила, что в настоящее время 1,5 тысячи производителей и фермерских хозяйств области уже перерегистрировались в правовом поле РФ, из них 1,3 тысячи уже состоят в реестре сельхозтоваропроизводителей Запорожской области.
Функции логистической, юридической и методической поддержки аграриев Запорожской области осуществляет специально созданный "Государственный зерновой оператор" (ГЗО), который также взял на себя обработку пахотных земель, брошенных украинскими собственниками. За год работы в оборот введены дополнительно 50 тысяч гектаров посевных площадей.
Помимо субсидий и субвенций, аграрии региона благодаря поддержке федерального центра и ГЗО обеспечены техникой, добавила министр.
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"Мы в прошлом году получили большую помощь от Минсельхоза России – комбайны "Ростсельмаш" и "Полесье". Гуманитарной помощью нам пришли тракторы, они были переданы в дар "Государственному зерновому оператору", который в свою очередь взял на работу механизаторов и оказывает услуги фермерам, которые не имеют своей техники", – уточнила министр.
Она добавила, что Запорожская область полностью обеспечена семенами отечественного производства, которые гораздо дешевле импортного, что в итоге отражается на рентабельности.
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Запорожская областьСельское хозяйствоРоссияУрожайЭкономикаНовые регионы РоссииНовостиОбществоСубсидииСветлана ШевченкоПоддержка аграриев
 
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