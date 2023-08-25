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174 малыша ждут очереди в детский сад в Ленинском районе Крыма

174 малыша ждут очереди в детский сад в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 25.08.2023

174 малыша ждут очереди в детский сад в Ленинском районе Крыма

В Ленинском районе Крыма дошкольное образование получают 93% детей от полутора до семи лет. Какая сохраняется очередь и почему при этом здесь больше не строятся РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T08:04

2023-08-25T08:04

2023-08-25T08:04

керчь

крым

детский сад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма дошкольное образование получают 93% детей от полутора до семи лет. Какая сохраняется очередь и почему при этом здесь больше не строятся новые детские сады, РИА Новости Крым рассказали в Управлении образования администрации района.Всего в районе зарегистрировано 3357 детей дошкольного возраста, из них 2710 от полутора до семи лет. Очередь в детские сады составляет 174 ребенка. Родители 52 из них хотели бы, чтобы их дети пошли в детский сад уже с 1 сентября этого года.По словам сотрудников районного Управления образования, на ближайшей комиссии по комплектованию планируется направить в детские сады 32 ребенка. Таким образом очередность на 1 сентября составит 20 детей. Большая часть из них проживает в поселке городского типа Ленино. В селах своей очереди ждут 1-2 ребенка.Снижение числа дошкольников в Ленинском районе связано с тем, что их родители находят работу в ближайших от места проживания городах: Феодосии или Керчи. В детские сады этих населенных пунктов они и устраивают своих детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 400 детей в Керчи получат места в новых садикахКрым получит 1,8 млрд на строительство новых детсадовОчередь в детсады Симферополя составляет больше тысячи малышей

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2023

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

керчь, крым, детский сад, общество, ленинский район, феодосия, новости крыма