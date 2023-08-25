Рейтинг@Mail.ru
174 малыша ждут очереди в детский сад в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230825/174-malysha-zhdut-ocheredi-v-detskiy-sad-v-leninskom-rayone-kryma-1130912776.html
174 малыша ждут очереди в детский сад в Ленинском районе Крыма
174 малыша ждут очереди в детский сад в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 25.08.2023
174 малыша ждут очереди в детский сад в Ленинском районе Крыма
В Ленинском районе Крыма дошкольное образование получают 93% детей от полутора до семи лет. Какая сохраняется очередь и почему при этом здесь больше не строятся РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T08:04
2023-08-25T08:04
керчь
крым
детский сад
общество
ленинский район
феодосия
новости крыма
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110040/33/1100403364_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_bec3812e37dd1658dba56f4287a5599c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма дошкольное образование получают 93% детей от полутора до семи лет. Какая сохраняется очередь и почему при этом здесь больше не строятся новые детские сады, РИА Новости Крым рассказали в Управлении образования администрации района.Всего в районе зарегистрировано 3357 детей дошкольного возраста, из них 2710 от полутора до семи лет. Очередь в детские сады составляет 174 ребенка. Родители 52 из них хотели бы, чтобы их дети пошли в детский сад уже с 1 сентября этого года.По словам сотрудников районного Управления образования, на ближайшей комиссии по комплектованию планируется направить в детские сады 32 ребенка. Таким образом очередность на 1 сентября составит 20 детей. Большая часть из них проживает в поселке городского типа Ленино. В селах своей очереди ждут 1-2 ребенка.Снижение числа дошкольников в Ленинском районе связано с тем, что их родители находят работу в ближайших от места проживания городах: Феодосии или Керчи. В детские сады этих населенных пунктов они и устраивают своих детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 400 детей в Керчи получат места в новых садикахКрым получит 1,8 млрд на строительство новых детсадовОчередь в детсады Симферополя составляет больше тысячи малышей
керчь
крым
ленинский район
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110040/33/1100403364_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_15b5dc0064f73a7bc94e4fcdbbfff91f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, крым, детский сад, общество, ленинский район, феодосия, новости крыма
174 малыша ждут очереди в детский сад в Ленинском районе Крыма

Администрация Ленинского района Крыма: очередь в детский сад составляет 174 ребенка

08:04 25.08.2023
 
© РИА Новости . Александр Кожохин / Перейти в фотобанкРабота детского сада
Работа детского сада - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости . Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Читать в
Анна Карпенко
Анна Карпенко
Корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма дошкольное образование получают 93% детей от полутора до семи лет. Какая сохраняется очередь и почему при этом здесь больше не строятся новые детские сады, РИА Новости Крым рассказали в Управлении образования администрации района.
"В Ленинском районе функционирует 28 дошкольных учреждений: 15 детских садов в собственных зданиях и 13 при школах. Необходимость в строительстве новых детских садов отсутствует", - говорят в районной администрации.
Всего в районе зарегистрировано 3357 детей дошкольного возраста, из них 2710 от полутора до семи лет. Очередь в детские сады составляет 174 ребенка. Родители 52 из них хотели бы, чтобы их дети пошли в детский сад уже с 1 сентября этого года.
По словам сотрудников районного Управления образования, на ближайшей комиссии по комплектованию планируется направить в детские сады 32 ребенка. Таким образом очередность на 1 сентября составит 20 детей. Большая часть из них проживает в поселке городского типа Ленино. В селах своей очереди ждут 1-2 ребенка.
"С 2020 года в Ленинском районе построено четыре новых детских сада. Бывает так, что в некоторых из них остаются свободные места. Количество детей в районе постепенно уменьшается", - объясняют в администрации отсутствие необходимости в строительстве дополнительных дошкольных учреждений.
Снижение числа дошкольников в Ленинском районе связано с тем, что их родители находят работу в ближайших от места проживания городах: Феодосии или Керчи. В детские сады этих населенных пунктов они и устраивают своих детей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Более 400 детей в Керчи получат места в новых садиках
Крым получит 1,8 млрд на строительство новых детсадов
Очередь в детсады Симферополя составляет больше тысячи малышей
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКерчьКрымДетский садОбществоЛенинский районФеодосияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:23Почему ВСУ не смогут пройти через пересохшее Каховское водохранилище
10:05В Феодосии в пятницу будут стрелять
09:54Киев пытался атаковать Севастополь: беспилотники уничтожены
09:46Ситуация на Керченской паромной переправе на утро пятницы 25 августа
09:24Новые учебники истории с разделом про СВО поступили в Крым
09:11Введет ли Польша свои войска на Украину – мнение
08:51СК возбудил уголовное дело после ДТП с 10 пострадавшими в Калуге
08:28В России не хватает 500 тысяч водителей-дальнобойщиков
08:04174 малыша ждут очереди в детский сад в Ленинском районе Крыма
07:48Сакский экотехнопарк: как идут работы и когда достроят объект
07:37Зима близко: как Симферополь готовится к отопительному сезону
07:11Крымский мост: ситуация на утро пятницы
07:07Громкие звуки в Крыму – названа причина
07:04В школах Симферополя не хватает учителей русского языка и математики
06:5142 беспилотника: пресечена попытка Киева совершить теракт в Крыму
06:38Земля участникам СВО в Севастополе: правительство запускает новый сервис
06:29Украинская ракета С-200 уничтожена над Калужской областью
00:01Возможны грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 25 августа
22:35Главные события и заявления дня: 24 августа
Лента новостейМолния