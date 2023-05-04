Рейтинг@Mail.ru
Очередь в детсады Симферополя составляет больше тысячи малышей - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230504/ochered-v-detsady-simferopolya-sostavlyaet-bolshe-tysyachi-malyshey-1128534333.html
Очередь в детсады Симферополя составляет больше тысячи малышей
Очередь в детсады Симферополя составляет больше тысячи малышей - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Очередь в детсады Симферополя составляет больше тысячи малышей
В Симферополе функционирует 64 детских сада, на сегодня актуальная очередь в них составляет 1300 детей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказала замначальника управления - начальник отдела общего образования администрации Симферополя Наталья Матюхина.
2023-05-04T21:32
2023-05-04T20:08
крым
радио "спутник в крыму"
наталья матюхина
детский сад
образование в крыму и севастополе
симферополь
новости крыма
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111663/67/1116636730_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_29e43fe28a7164e7a08eac58055f1425.jpg
"В Симферополе функционирует 64 детских сада. На сегодня актуальная очередь составляет 1300 детей", - сообщила она. И уточнила, что за летний период будут распределены места, выданы путевки, чтобы к 1 сентября новые дети отправились в сад.По ее информации, в ближайшее время планируется открыть "учреждения общей вместимостью на 720 мест.Также она сообщила, что начиная с 2014 года в области дошкольного образования сделано немало: открыто 13 модульных садов и 11 стационарных, 4 сада капитально отремонтированы. После реконструкции и капремонтов отрыты дополнительные группы.Матюхина уточнила, что подать заявления в детский сад также можно в электронном виде, но не через Госуслуги, а по региональной системе, где очередность выстраивается согласно дате подачи заявления.По льготной очереди в детские сады оформляются дети военнослужащих, мобилизованных, а также дети из многодетных семей.Ранее сообщалось, что в Крыму чуть более 1,7 тысячи детей ждут очереди в детские сады.Почти все дети дошкольного возраста в Крыму обеспечены местами в садиках. По данным министерства, на 30 января 2023 года это 99% старших дошкольников и 88% – в ясельном возрасте, то есть до трех лет."На очереди в детские сады стоят 1 737 человек, из них 1 061 ребенок – ясельного возраста", – сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Через тернии в садик: ситуация с подвозом детей на Севере КрымаШколы и детсады Севастополя задолжали бизнесу 27 млн рублейПьяная мать устроила скандал в детсаду Севастополя
https://crimea.ria.ru/20221226/prokuratura-zapretila-privatizirovat-detsad-v-feodosii-1126138556.html
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111663/67/1116636730_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_1b8b0f26121bbb5f9d7a10277a7135b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, наталья матюхина, детский сад, образование в крыму и севастополе, симферополь, новости крыма, новости
Очередь в детсады Симферополя составляет больше тысячи малышей

Администрация Симферополя: актуальная очередь в детсады города составляет 1300 детей

21:32 04.05.2023
 
© РИА Новости . Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРебенок в детсаду
Ребенок в детсаду - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Читать в
В Симферополе функционирует 64 детских сада, на сегодня актуальная очередь в них составляет 1300 детей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказала замначальника управления - начальник отдела общего образования администрации Симферополя Наталья Матюхина.
Детские сады Симферополя
"В Симферополе функционирует 64 детских сада. На сегодня актуальная очередь составляет 1300 детей", - сообщила она. И уточнила, что за летний период будут распределены места, выданы путевки, чтобы к 1 сентября новые дети отправились в сад.
По ее информации, в ближайшее время планируется открыть "учреждения общей вместимостью на 720 мест.
"Думаю, что в этом году вопрос с очередью будет закрыт", - отметила Матюхина.
Также она сообщила, что начиная с 2014 года в области дошкольного образования сделано немало: открыто 13 модульных садов и 11 стационарных, 4 сада капитально отремонтированы. После реконструкции и капремонтов отрыты дополнительные группы.
Матюхина уточнила, что подать заявления в детский сад также можно в электронном виде, но не через Госуслуги, а по региональной системе, где очередность выстраивается согласно дате подачи заявления.
По льготной очереди в детские сады оформляются дети военнослужащих, мобилизованных, а также дети из многодетных семей.
Ранее сообщалось, что в Крыму чуть более 1,7 тысячи детей ждут очереди в детские сады.
Почти все дети дошкольного возраста в Крыму обеспечены местами в садиках. По данным министерства, на 30 января 2023 года это 99% старших дошкольников и 88% – в ясельном возрасте, то есть до трех лет.
"На очереди в детские сады стоят 1 737 человек, из них 1 061 ребенок – ясельного возраста", – сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи республики.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Через тернии в садик: ситуация с подвозом детей на Севере Крыма
Школы и детсады Севастополя задолжали бизнесу 27 млн рублей
Пьяная мать устроила скандал в детсаду Севастополя
Феодосия - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 12:45
Прокуратура запретила приватизировать детсад в Феодосии
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымНаталья МатюхинаДетский садОбразование в Крыму и СевастополеСимферопольНовости КрымаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:57Главные новости Крыма: 4 мая
21:32Очередь в детсады Симферополя составляет больше тысячи малышей
21:14Главные события и заявления дня: 4 мая
20:57Украинская делегация напала на представителя России на саммите в Анкаре
20:33Как травля в школе формирует судьбу ее участников – мнение психолога
20:09Грузовики на Крымском мосту: власти прорабатывают варианты
19:50Аксенов наградил крымских бойцов на передовой
19:22В Крыму археологи сделали открытие об истории древнего Херсонеса
19:19Над аэродромом Бельбек в Севастополе сбит беспилотник
19:04Пострадали 6 детей: подробности аварии со школьным автобусом под Ялтой
18:43В школе в Белграде девушка-подросток напала с ножом на учителя и ученика
18:19В центре Севастополя снова громко: что происходит
18:01Мэр Одессы Труханов арестован
17:47Движение поездов в Брянской области восстановили после ЧП на путях
17:14В Ялте школьный автобус столкнулся с иномаркой - есть пострадавшие
17:03Риски переворота в ходе выборов в Турции очень велики – политолог
16:38В Севастополе перезахоронили останки 193 бойцов Красной армии
16:23В Джанкое открыли мемориальные доски в память о героях спецоперации
16:13В Евпатории произошло аварийное отключение подстанции
16:02Житель Джанкоя может сесть на 8 лет за хранение взрывчатки
Лента новостейМолния