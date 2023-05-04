https://crimea.ria.ru/20230504/ochered-v-detsady-simferopolya-sostavlyaet-bolshe-tysyachi-malyshey-1128534333.html

Очередь в детсады Симферополя составляет больше тысячи малышей

Очередь в детсады Симферополя составляет больше тысячи малышей - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Очередь в детсады Симферополя составляет больше тысячи малышей

В Симферополе функционирует 64 детских сада, на сегодня актуальная очередь в них составляет 1300 детей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказала замначальника управления - начальник отдела общего образования администрации Симферополя Наталья Матюхина.

2023-05-04T21:32

2023-05-04T21:32

2023-05-04T20:08

крым

радио "спутник в крыму"

наталья матюхина

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"В Симферополе функционирует 64 детских сада. На сегодня актуальная очередь составляет 1300 детей", - сообщила она. И уточнила, что за летний период будут распределены места, выданы путевки, чтобы к 1 сентября новые дети отправились в сад.По ее информации, в ближайшее время планируется открыть "учреждения общей вместимостью на 720 мест.Также она сообщила, что начиная с 2014 года в области дошкольного образования сделано немало: открыто 13 модульных садов и 11 стационарных, 4 сада капитально отремонтированы. После реконструкции и капремонтов отрыты дополнительные группы.Матюхина уточнила, что подать заявления в детский сад также можно в электронном виде, но не через Госуслуги, а по региональной системе, где очередность выстраивается согласно дате подачи заявления.По льготной очереди в детские сады оформляются дети военнослужащих, мобилизованных, а также дети из многодетных семей.Ранее сообщалось, что в Крыму чуть более 1,7 тысячи детей ждут очереди в детские сады.Почти все дети дошкольного возраста в Крыму обеспечены местами в садиках. По данным министерства, на 30 января 2023 года это 99% старших дошкольников и 88% – в ясельном возрасте, то есть до трех лет."На очереди в детские сады стоят 1 737 человек, из них 1 061 ребенок – ясельного возраста", – сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Через тернии в садик: ситуация с подвозом детей на Севере КрымаШколы и детсады Севастополя задолжали бизнесу 27 млн рублейПьяная мать устроила скандал в детсаду Севастополя

https://crimea.ria.ru/20221226/prokuratura-zapretila-privatizirovat-detsad-v-feodosii-1126138556.html

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