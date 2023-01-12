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Пьяная мать устроила скандал в детсаду Севастополя - РИА Новости Крым, 12.01.2023
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Пьяная мать устроила скандал в детсаду Севастополя
Пьяная мать устроила скандал в детсаду Севастополя - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Пьяная мать устроила скандал в детсаду Севастополя
В одном из детских садов Ленинского района Севастополя нетрезвая многодетная мать устроила скандал, так как воспитатели не хотели отпускать с ней ребенка... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T16:35
2023-01-12T16:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В одном из детских садов Ленинского района Севастополя нетрезвая многодетная мать устроила скандал, так как воспитатели не хотели отпускать с ней ребенка. Урезонивать женщину пришлось сотрудникам Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.Уточняется, что минувшим вечером на пульт вневедомственной охраны поступила информация о сработавшей тревожной кнопке. Прибывшие на место происшествия сотрудники задержали 38-летняя нарушительницу общественного порядка с явными признаками алкогольного опьянения."Женщина устроила скандал, нецензурно бранилась и мешала работе персонала из-за того, что воспитатель отказалась отдавать ей дочь", – говорится в сообщении.В Росгвардии также рассказали, что местная жительница воспитывает четверых детей. Ранее ее уже привлекали к административной ответственности. После скандала в детсад пригласили инспектора по делам несовершеннолетних. Многодетную мать направили на медосвидетельствование, а ее дочь передали бабушке.Читайте также на РИА Новости Крым:Нетрезвая крымчанка напала на фельдшера скорой помощиВ Севастополе алкодебошир швырнул в машину урной, не дождавшись милостыниВ Ялте пьяная женщина угнала мопед и поехала кататься по городу
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, крым, севастополь, происшествия, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), общество
Пьяная мать устроила скандал в детсаду Севастополя

Пьяной многодетной матери-скандалистке сотрудники детсада в Севастополе не отдали ребенка

16:35 12.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРосгвардия
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В одном из детских садов Ленинского района Севастополя нетрезвая многодетная мать устроила скандал, так как воспитатели не хотели отпускать с ней ребенка. Урезонивать женщину пришлось сотрудникам Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что минувшим вечером на пульт вневедомственной охраны поступила информация о сработавшей тревожной кнопке. Прибывшие на место происшествия сотрудники задержали 38-летняя нарушительницу общественного порядка с явными признаками алкогольного опьянения.
"Женщина устроила скандал, нецензурно бранилась и мешала работе персонала из-за того, что воспитатель отказалась отдавать ей дочь", – говорится в сообщении.
В Росгвардии также рассказали, что местная жительница воспитывает четверых детей. Ранее ее уже привлекали к административной ответственности.
После скандала в детсад пригласили инспектора по делам несовершеннолетних. Многодетную мать направили на медосвидетельствование, а ее дочь передали бабушке.
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Заголовок открываемого материала
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