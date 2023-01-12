https://crimea.ria.ru/20230112/pyanaya-mat-ustroila-skandal-v-detsadu-sevastopolya-1126372216.html

Пьяная мать устроила скандал в детсаду Севастополя

Пьяная мать устроила скандал в детсаду Севастополя - РИА Новости Крым, 12.01.2023

Пьяная мать устроила скандал в детсаду Севастополя

В одном из детских садов Ленинского района Севастополя нетрезвая многодетная мать устроила скандал, так как воспитатели не хотели отпускать с ней ребенка... РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T16:35

2023-01-12T16:35

2023-01-12T16:35

новости крыма

крым

севастополь

происшествия

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/16/1123025343_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c255e7480f787e115bbe0f4f1edada51.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В одном из детских садов Ленинского района Севастополя нетрезвая многодетная мать устроила скандал, так как воспитатели не хотели отпускать с ней ребенка. Урезонивать женщину пришлось сотрудникам Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.Уточняется, что минувшим вечером на пульт вневедомственной охраны поступила информация о сработавшей тревожной кнопке. Прибывшие на место происшествия сотрудники задержали 38-летняя нарушительницу общественного порядка с явными признаками алкогольного опьянения."Женщина устроила скандал, нецензурно бранилась и мешала работе персонала из-за того, что воспитатель отказалась отдавать ей дочь", – говорится в сообщении.В Росгвардии также рассказали, что местная жительница воспитывает четверых детей. Ранее ее уже привлекали к административной ответственности. После скандала в детсад пригласили инспектора по делам несовершеннолетних. Многодетную мать направили на медосвидетельствование, а ее дочь передали бабушке.Читайте также на РИА Новости Крым:Нетрезвая крымчанка напала на фельдшера скорой помощиВ Севастополе алкодебошир швырнул в машину урной, не дождавшись милостыниВ Ялте пьяная женщина угнала мопед и поехала кататься по городу

https://crimea.ria.ru/20210929/v-sevastopole-mat-na-sutki-brosila-detey-odnikh-i-ushla-pit-k-priyatelyu-1121005856.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, севастополь, происшествия, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), общество