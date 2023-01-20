Через тернии в садик: ситуация с подвозом детей на Севере Крыма
Прокуратура Крыма обязала чиновников Джанкойского района организовать подвоз детей в сад
© Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПрокуратура Крыма обязала чиновников Джанкойского района организовать подвоз детей в сад
© Павел Лисицын
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма обязала управление образования администрации Джанкойского района в ближайшее время обеспечить подвоз детей в детский сад из села Стальное в соседний населенный пункт. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В начале недели прокуратура начала проверку появившейся в социальной сети информации о том, что в селе Стальное более чем 70 детей и их родители вынуждены добираться в сад, который находится в другом населенном пункте, самостоятельно из-за отсутствия организованного подвоза.
В этот же день проблему с организацией подвоза детей объяснила глава администрации Джанкойского района Крыма Инна Федоренко. По ее словам, в школе нет водителя.
Прокуратура внесла представление в адрес управления образования района с требованием в ближайшее время наладить организованный подвоз детей к детскому саду.
"В адрес управления образования внесено представление. С целью устранения выявленных нарушений в ближайшее время запланировано заключение трудового договора с лицом, претендующим на должность водителя автобуса, после чего перевозка несовершеннолетних воспитанников детского сада, проживающих на территории Стальновского сельского поселения, будет осуществляться на постоянной основе", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ситуация находится на контроле прокуратуры.
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