https://crimea.ria.ru/20230120/cherez-ternii-v-sadik-situatsiya-s-podvozom-detey-na-severe-kryma-1126492121.html

Через тернии в садик: ситуация с подвозом детей на Севере Крыма

Через тернии в садик: ситуация с подвозом детей на Севере Крыма - РИА Новости Крым, 20.01.2023

Через тернии в садик: ситуация с подвозом детей на Севере Крыма

Прокуратура Крыма обязала управление образования администрации Джанкойского района в ближайшее время обеспечить подвоз детей в детский сад из села Стальное в... РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T12:25

2023-01-20T12:25

2023-01-20T12:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма обязала управление образования администрации Джанкойского района в ближайшее время обеспечить подвоз детей в детский сад из села Стальное в соседний населенный пункт. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.В начале недели прокуратура начала проверку появившейся в социальной сети информации о том, что в селе Стальное более чем 70 детей и их родители вынуждены добираться в сад, который находится в другом населенном пункте, самостоятельно из-за отсутствия организованного подвоза.В этот же день проблему с организацией подвоза детей объяснила глава администрации Джанкойского района Крыма Инна Федоренко. По ее словам, в школе нет водителя.Прокуратура внесла представление в адрес управления образования района с требованием в ближайшее время наладить организованный подвоз детей к детскому саду.Ситуация находится на контроле прокуратуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Муниципалитеты Крыма получили 55 новых школьных автобусовАксенов дал мэрам 12 дней на решение проблем в городах КрымаВ Крыму почти ликвидировали очереди в детсады – Аксенов

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2023

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крым, джанкой, прокуратура республики крым, общество, образование в крыму и севастополе, новости крыма