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Через тернии в садик: ситуация с подвозом детей на Севере Крыма - РИА Новости Крым, 20.01.2023
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Через тернии в садик: ситуация с подвозом детей на Севере Крыма
Через тернии в садик: ситуация с подвозом детей на Севере Крыма - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Через тернии в садик: ситуация с подвозом детей на Севере Крыма
Прокуратура Крыма обязала управление образования администрации Джанкойского района в ближайшее время обеспечить подвоз детей в детский сад из села Стальное в... РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T12:25
2023-01-20T12:25
крым
джанкой
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма обязала управление образования администрации Джанкойского района в ближайшее время обеспечить подвоз детей в детский сад из села Стальное в соседний населенный пункт. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.В начале недели прокуратура начала проверку появившейся в социальной сети информации о том, что в селе Стальное более чем 70 детей и их родители вынуждены добираться в сад, который находится в другом населенном пункте, самостоятельно из-за отсутствия организованного подвоза.В этот же день проблему с организацией подвоза детей объяснила глава администрации Джанкойского района Крыма Инна Федоренко. По ее словам, в школе нет водителя.Прокуратура внесла представление в адрес управления образования района с требованием в ближайшее время наладить организованный подвоз детей к детскому саду.Ситуация находится на контроле прокуратуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Муниципалитеты Крыма получили 55 новых школьных автобусовАксенов дал мэрам 12 дней на решение проблем в городах КрымаВ Крыму почти ликвидировали очереди в детсады – Аксенов
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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крым, джанкой, прокуратура республики крым, общество, образование в крыму и севастополе, новости крыма
Через тернии в садик: ситуация с подвозом детей на Севере Крыма

Прокуратура Крыма обязала чиновников Джанкойского района организовать подвоз детей в сад

12:25 20.01.2023
 
© Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПрокуратура Крыма обязала чиновников Джанкойского района организовать подвоз детей в сад
Прокуратура Крыма обязала чиновников Джанкойского района организовать подвоз детей в сад
© Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма обязала управление образования администрации Джанкойского района в ближайшее время обеспечить подвоз детей в детский сад из села Стальное в соседний населенный пункт. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В начале недели прокуратура начала проверку появившейся в социальной сети информации о том, что в селе Стальное более чем 70 детей и их родители вынуждены добираться в сад, который находится в другом населенном пункте, самостоятельно из-за отсутствия организованного подвоза.
В этот же день проблему с организацией подвоза детей объяснила глава администрации Джанкойского района Крыма Инна Федоренко. По ее словам, в школе нет водителя.
Прокуратура внесла представление в адрес управления образования района с требованием в ближайшее время наладить организованный подвоз детей к детскому саду.
"В адрес управления образования внесено представление. С целью устранения выявленных нарушений в ближайшее время запланировано заключение трудового договора с лицом, претендующим на должность водителя автобуса, после чего перевозка несовершеннолетних воспитанников детского сада, проживающих на территории Стальновского сельского поселения, будет осуществляться на постоянной основе", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ситуация находится на контроле прокуратуры.
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