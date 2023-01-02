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В Крыму почти ликвидировали очереди в детсады – Аксенов - РИА Новости Крым, 02.01.2023
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В Крыму почти ликвидировали очереди в детсады – Аксенов
В Крыму почти ликвидировали очереди в детсады – Аксенов - РИА Новости Крым, 02.01.2023
В Крыму почти ликвидировали очереди в детсады – Аксенов
В большей части регионов Крыма отсутствует очередь в детские сады. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 02.01.2023
2023-01-02T14:02
2023-01-02T14:02
сергей аксенов
образование в крыму и севастополе
крым
республика крым
детский сад
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В большей части регионов Крыма отсутствует очередь в детские сады. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, стопроцентная доступность дошкольного образования во всех регионах республики планируется обеспечить до конца 2024 года.Глава Крыма пояснил, что в 2022 году на базе образовательных организациях для детей дошкольного возраста было дополнительно создано более 2,4 тысяч мест. В 2023 году запланирован ввод 46 объектов дошкольного образования, что позволит создать еще более 9,3 тысяч мест.Ранее глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что более 1,6 тыс. дошколят крымской столицы продолжают ожидать своей очереди в детские сады.Читайте также:Глава Счетной палаты Севастополя Кокарева: педиатрия ужаснула, в 2023 году проведем аудитЛьготы в детском саду – кому положены и как воспользоватьсяВ Крыму дети перечислили "минусы" в школьном питании
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, образование в крыму и севастополе, крым, республика крым, детский сад, новости, общество
В Крыму почти ликвидировали очереди в детсады – Аксенов

Власти Крыма рассказали, когда будет полностью ликвидирована очередь в детсады республики

14:02 02.01.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкДетский дом в Великом Новгороде
Детский дом в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В большей части регионов Крыма отсутствует очередь в детские сады. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"По итогам 2022 года в 18 регионах Крыма уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до семи лет составил 100%", – написал Аксенов в своем Telegram-канале. Еще в семи регионах республики этот показатель превысил 90%.
По словам Аксенова, стопроцентная доступность дошкольного образования во всех регионах республики планируется обеспечить до конца 2024 года.
Глава Крыма пояснил, что в 2022 году на базе образовательных организациях для детей дошкольного возраста было дополнительно создано более 2,4 тысяч мест. В 2023 году запланирован ввод 46 объектов дошкольного образования, что позволит создать еще более 9,3 тысяч мест.
Ранее глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что более 1,6 тыс. дошколят крымской столицы продолжают ожидать своей очереди в детские сады.
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Сергей АксеновОбразование в Крыму и СевастополеКрымРеспублика КрымДетский садНовостиОбщество
 
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