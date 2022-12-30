https://crimea.ria.ru/20221230/vlasti-simferopolya-obeschayut-sokratit-ochered-v-detsady-krymskoy-stolitsy-1126204441.html
Власти Симферополя обещают сократить очередь в детсады крымской столицы
Власти Симферополя обещают сократить очередь в детсады крымской столицы - РИА Новости Крым, 30.12.2022
Власти Симферополя обещают сократить очередь в детсады крымской столицы
Более 1,6 тыс. дошколят крымской столицы продолжают ожидать своей очереди в детские сады, однако в следующем году местные власти рассчитывают сократить эту... РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T09:22
2022-12-30T09:22
2022-12-30T09:22
радио "спутник в крыму"
михаил афанасьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости Крым. Более 1,6 тыс. дошколят крымской столицы продолжают ожидать своей очереди в детские сады, однако в следующем году местные власти рассчитывают сократить эту цифру за счет открытия новых дошкольных учреждений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.По его словам, дефицит мест в садах сокращается ежегодно. В следующем году в эксплуатацию введут еще два сада — № 24 "Акварель" и №28 "Лужок" в микрорайоне Крымская Роза: "Конечно, ввод в эксплуатацию этих садов позволит уменьшить очередь. Будем продолжать эту работу. У нас также есть сады, которые строятся на территории города по федеральным программ, где заказчиком выступает Минстрой Крыма, поэтому мы в любом случае этот вопрос решим, очередь неизбежно будет уменьшаться", — пообещал глава города.Также Афанасьев отметил, что во всех садах Симферополя обеспечены меры безопасности, в частности установлены ограждения, продолжается работа по оборудованию зданий рамками и тревожными кнопками.Ранее мэр Симферополя объяснил, как пройдет Новый год без бюджетных трат. Для новогоднего украшения крымской столицы местные власти использовали прошлогодние украшения, масштабных гуляний не устраивают, но небольшие детские утренники все же проводят.Читайте также на РИА Новости Крым:Льготы в детском саду – кому положены и как воспользоватьсяВ Крыму дети перечислили "минусы" в школьном питанииФеодосийские власти продают детский сад с землей у моря за 4 млн
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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михаил афанасьев, образование в крыму и севастополе, симферополь, крым, новости крыма
Власти Симферополя обещают сократить очередь в детсады крымской столицы
Мэр Симферополя Афанасьев рассказ об очередности в детсады крымской столицы
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости Крым.
Более 1,6 тыс. дошколят крымской столицы продолжают ожидать своей очереди в детские сады, однако в следующем году местные власти рассчитывают сократить эту цифру за счет открытия новых дошкольных учреждений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.
"По состоянию на 28 декабря актуальная очередь в детские дошкольные учреждения 1642 человека. Сегодня функционирует 75 учреждений, в этом году ввели в эксплуатацию два детсада — на 100 и 260 мест", — рассказал мэр столицы.
По его словам, дефицит мест в садах сокращается ежегодно. В следующем году в эксплуатацию введут еще два сада — № 24 "Акварель" и №28 "Лужок" в микрорайоне Крымская Роза:
"Конечно, ввод в эксплуатацию этих садов позволит уменьшить очередь. Будем продолжать эту работу. У нас также есть сады, которые строятся на территории города по федеральным программ, где заказчиком выступает Минстрой Крыма, поэтому мы в любом случае этот вопрос решим, очередь неизбежно будет уменьшаться", — пообещал глава города.
Также Афанасьев отметил, что во всех садах Симферополя обеспечены меры безопасности, в частности установлены ограждения, продолжается работа по оборудованию зданий рамками и тревожными кнопками.
Ранее мэр Симферополя объяснил, как пройдет Новый год без бюджетных трат
. Для новогоднего украшения крымской столицы местные власти использовали прошлогодние украшения, масштабных гуляний не устраивают, но небольшие детские утренники все же проводят.
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